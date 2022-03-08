Бердянская радиостанция "Азовская волна" захвачена российскими военными

Об этом предупреждает оперативный штаб Бердянского исполкома.

Так, Цензор.НЕТ информирует, ссылаясь на Запорожскую ОГА в телеграме.

Исполняющий обязанности городского головы г. Бердянск Александр Свидло отметил в сообщении:

"Предупреждаем всех горожан, что возможно распространение оккупантами информации пропагандистского и антиукраинского характера. Знайте, это дезинформация и манипуляции.

Бердянск – это Украина!"

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