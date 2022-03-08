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Бердянская радиостанция "Азовская волна" захвачена российскими военными

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Об этом предупреждает оперативный штаб Бердянского исполкома.

Так, Цензор.НЕТ информирует, ссылаясь на Запорожскую ОГА в телеграме.

Исполняющий обязанности городского головы г. Бердянск Александр Свидло отметил в сообщении:

"Предупреждаем всех горожан, что возможно распространение оккупантами информации пропагандистского и антиукраинского характера. Знайте, это дезинформация и манипуляции.

Бердянск – это Украина!"

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Автор: Анастасія Потіха
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Очень забавно как они на юге играют в эти пионер игры.
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08.03.2022 12:22 Ответить
Начинается эвакуация из Сум на Полтаву.

https://m.youtube.com/watch?v=42eoVOfWlFI
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08.03.2022 12:46 Ответить
Я больше переживаю за бердянский 77-й концлагерь, чем за радио! Там мусорье все лютые сепары, и несколько лет назад дали команду козлам ******* парня атошника, только за то что он АТОшник. Что там сейчас будет с зэками...
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08.03.2022 14:06 Ответить
Вопросы сейчас по военкоматах где эти сотни и сотни тысяч?Почему так всё медленно работает.Противник стоит только колонами у них нет развёртывания войсками.Их нада гасить.В большие города или пригорода спокойно заходят колоны так не должно быть !
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08.03.2022 15:18 Ответить
 
 