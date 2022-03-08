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Бердянська радіостанція "Азовська хвиля" захоплена російськими військовими

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Про це попереджає оперативний штаб Бердянського виконкому.

Так, Цензор.НЕТ інформує, посилаючись на  Запорізьку ОДА у телеграм.

Виконуючий обов’язки міського голови м. Бердянськ Олександр Свідло наголосив у повідомленні:

"Попереджаємо всіх містян, що можливе розповсюдження окупантами інформації пропагандистського та антиукраїнського характеру. Знайте, це - дезінформація та маніпуляції.

 Бердянськ - це Україна!"

Також читайте: ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом "Точки-У", - виконком
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Очень забавно как они на юге играют в эти пионер игры.
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08.03.2022 12:22 Відповісти
Начинается эвакуация из Сум на Полтаву.

https://m.youtube.com/watch?v=42eoVOfWlFI
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08.03.2022 12:46 Відповісти
Я больше переживаю за бердянский 77-й концлагерь, чем за радио! Там мусорье все лютые сепары, и несколько лет назад дали команду козлам ******* парня атошника, только за то что он АТОшник. Что там сейчас будет с зэками...
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08.03.2022 14:06 Відповісти
Вопросы сейчас по военкоматах где эти сотни и сотни тысяч?Почему так всё медленно работает.Противник стоит только колонами у них нет развёртывания войсками.Их нада гасить.В большие города или пригорода спокойно заходят колоны так не должно быть !
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08.03.2022 15:18 Відповісти
 
 