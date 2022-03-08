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Бердянська радіостанція "Азовська хвиля" захоплена російськими військовими
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Про це попереджає оперативний штаб Бердянського виконкому.
Так, Цензор.НЕТ інформує, посилаючись на Запорізьку ОДА у телеграм.
Виконуючий обов’язки міського голови м. Бердянськ Олександр Свідло наголосив у повідомленні:
"Попереджаємо всіх містян, що можливе розповсюдження окупантами інформації пропагандистського та антиукраїнського характеру. Знайте, це - дезінформація та маніпуляції.
Бердянськ - це Україна!"
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https://m.youtube.com/watch?v=42eoVOfWlFI