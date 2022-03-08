Волонтер Юсупова просит помощи: срочно нужно выкупить квадрокоптер

Волонтер Наталья Юсупова призывает помочь украинским воинам в борьбе с российским агрессором. В частности, нужно срочно выкупить квадрокоптер.

Об этом она написала на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Срочно. Надо выкупить квадрокоптер, где-то 45-50 тыс., купить их сейчас вообще невозможно, а они очень нужны. Я купила Аутел дрон 58 тыс. и завтра он уже поедет на фронт. Отправили планшеты и лекарства. Еще много денег нужно на горючее.Помогаем Одессе, Запорожье, Киев, Луганская обл, Чернигов. Мой минимум, что я отправляю, это 50 тыс. грн в день. Все отчеты есть у меня на странице. Спасибо всем кто помогает нашим защитникам!" – обратилась она к украинцам.

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