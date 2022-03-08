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Волонтер Юсупова просит помощи: срочно нужно выкупить квадрокоптер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Волонтер Юсупова просит помощи: срочно нужно выкупить квадрокоптер

Волонтер Наталья Юсупова призывает помочь украинским воинам в борьбе с российским агрессором. В частности, нужно срочно выкупить квадрокоптер.

Об этом она написала на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Срочно. Надо выкупить квадрокоптер, где-то 45-50 тыс., купить их сейчас вообще невозможно, а они очень нужны. Я купила Аутел дрон 58 тыс. и завтра он уже поедет на фронт. Отправили планшеты и лекарства. Еще много денег нужно на горючее.Помогаем Одессе, Запорожье, Киев, Луганская обл, Чернигов. Мой минимум, что я отправляю, это 50 тыс. грн в день. Все отчеты есть у меня на странице. Спасибо всем кто помогает нашим защитникам!" – обратилась она к украинцам.

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5358385320002464 Монобанк

IBAN UA333220010000026206304456676.

Карта 4441111447002464 Монобанк.

5375411500427369 Монобанк .

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод из заграницы Paypal [email protected] или http://patreon.com/nyusupova

Волонтер Юсупова просит помощи: срочно нужно выкупить квадрокоптер 01
Волонтер Юсупова просит помощи: срочно нужно выкупить квадрокоптер 02
Волонтер Юсупова просит помощи: срочно нужно выкупить квадрокоптер 03
Волонтер Юсупова просит помощи: срочно нужно выкупить квадрокоптер 04
Волонтер Юсупова просит помощи: срочно нужно выкупить квадрокоптер 05
Волонтер Юсупова просит помощи: срочно нужно выкупить квадрокоптер 06
Волонтер Юсупова просит помощи: срочно нужно выкупить квадрокоптер 07
Волонтер Юсупова просит помощи: срочно нужно выкупить квадрокоптер 08

Автор: Анастасія Потіха
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08.03.2022 15:56 Ответить
Ти що блеєш? Яка купівля? Не знаєш, як робиться в воєнний час?
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08.03.2022 16:12 Ответить
Відправив 1000,але просьба,чи не можна зняти обмеження на прийняття коштів на рахунок-деякі карти гроші не приймають.
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08.03.2022 16:17 Ответить
Якщо він справжній патріот, то й сам запропонує безплатно.
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08.03.2022 16:17 Ответить
ЧОМУ зелене ЗЕРО НЕ ОПЛАТИТЬ ? він же зараз ***... "герой".....
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08.03.2022 16:26 Ответить
Якщо ти жлоб,то пройди далі і не псуй повітря,а з Зеленським ми після перемоги розберемся.
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08.03.2022 16:32 Ответить
в спам Ткаченко а лучше здать теробороне баламута
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08.03.2022 18:12 Ответить
Ти звідки підрило знаєш, шо він купує, і скільки грошей дав на армію? Ліпше скажи, скільки ти падло дав на армію? Чекаєм на скрін, або фото квитанції.
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08.03.2022 17:09 Ответить
Просто цікаво, а куди йдуть гроші, які нам пересилають з усього світу? Наприклад, від Ді Каприо, що е якісь більши потреби ніж військові?
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08.03.2022 16:54 Ответить
 
 