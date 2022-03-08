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Волонтерка Юсупова просить допомоги: терміново потрібно викупити квадрокоптер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Волонтерка Юсупова просить допомоги: терміново потрібно викупити квадрокоптер

Волонтер Наталя Юсупова закликає допомогти українським воїнам у боротьбі з російським агресором. Зокрема, потрібно терміново викупити квадрокоптер.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Терміново. Треба викупити квадрокоптер, десь 45-50 тис., купити їх зараз взагалі неможливо, а вони дуже потрібні. Я купила Аутел дрон 58 тис. і завтра він вже поїде на фронт. Відправили планшети та ліки. Ще багато коштів потрібно на пальне. Допомогаємо Одесі, Запоріжжя, Київ, Луганська обл, Чернігів. Мій мінімум, що я відправляю, це 50 тис. грн на день. Всі звіти є в мене на сторінці. Дякую всім хто допомогає нашим захисникам!" - звернулася вона до українців.

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5358385320002464 Монобанк

IBAN UA333220010000026206304456676.

Карта 4441111447002464 Монобанк.

5375411500427369 Монобанк .

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод закордону Paypal [email protected] або http://patreon.com/nyusupova

Волонтерка Юсупова просить допомоги: терміново потрібно викупити квадрокоптер 01
Волонтерка Юсупова просить допомоги: терміново потрібно викупити квадрокоптер 02
Волонтерка Юсупова просить допомоги: терміново потрібно викупити квадрокоптер 03
Волонтерка Юсупова просить допомоги: терміново потрібно викупити квадрокоптер 04
Волонтерка Юсупова просить допомоги: терміново потрібно викупити квадрокоптер 05
Волонтерка Юсупова просить допомоги: терміново потрібно викупити квадрокоптер 06
Волонтерка Юсупова просить допомоги: терміново потрібно викупити квадрокоптер 07
Волонтерка Юсупова просить допомоги: терміново потрібно викупити квадрокоптер 08
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08.03.2022 15:56 Відповісти
Ти що блеєш? Яка купівля? Не знаєш, як робиться в воєнний час?
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08.03.2022 16:12 Відповісти
Відправив 1000,але просьба,чи не можна зняти обмеження на прийняття коштів на рахунок-деякі карти гроші не приймають.
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08.03.2022 16:17 Відповісти
Якщо він справжній патріот, то й сам запропонує безплатно.
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08.03.2022 16:17 Відповісти
ЧОМУ зелене ЗЕРО НЕ ОПЛАТИТЬ ? він же зараз ***... "герой".....
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08.03.2022 16:26 Відповісти
Якщо ти жлоб,то пройди далі і не псуй повітря,а з Зеленським ми після перемоги розберемся.
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08.03.2022 16:32 Відповісти
в спам Ткаченко а лучше здать теробороне баламута
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08.03.2022 18:12 Відповісти
Ти звідки підрило знаєш, шо він купує, і скільки грошей дав на армію? Ліпше скажи, скільки ти падло дав на армію? Чекаєм на скрін, або фото квитанції.
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08.03.2022 17:09 Відповісти
Просто цікаво, а куди йдуть гроші, які нам пересилають з усього світу? Наприклад, від Ді Каприо, що е якісь більши потреби ніж військові?
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08.03.2022 16:54 Відповісти
 
 