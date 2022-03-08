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Стрельба и танки: российские оккупанты пытались сорвать эвакуацию в Сумах

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Стрельба и танки: российские оккупанты пытались сорвать эвакуацию в Сумах

Впоследствии оккупанты испугались и ушли, потому эвакуация населения продолжается.

В Сумах из-за обстрелов вражескими танками выезда из областного центра была временно остановлена ​​эвакуация мирного населения так называемым "зеленым коридором". Впоследствии процесс эвакуации был возобновлен. На выезде из города продолжался бой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, велись обстрелы российскими танками и автоматная стрельба. На блокпосту, где размещаются силы местной терробороны, весь автомобильный транспорт разворачивали обратно в город. Также люди, которые собирались выехать из города, пешком с личными вещами в чемоданах и других сумках пешком возвращались в Сумы.

Один из очевидцев снял на видео момент боя в то время, когда на улице Роменской формировалась колонна для эвакуации, а в этот момент началась стрельба.

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Впоследствии глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что эвакуация населения из Сум продолжается, "зеленый коридор" открыт.

"Была стрельба на выезде из Сум, это не был бой, не была перестрелка. Это шла техника РФ в сопровождении танка, а на броне сидели люди. Они вели свою артиллерию. А когда увидели наш блокпост, то открыли хаотическую стрельбу, по полю, по деревьям, вверх", - сообщил Живицкий.

По его словам, оккупанты испугались и пошли дальше в сторону объездной, поэтому эвакуация населения продолжается.

"Поэтому сейчас ситуация по трассе спокойная. "Зеленый коридор" как был, так и есть... Формируются колонны из частных автомобилей", - заявил Живицкий.
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08.03.2022 16:42 Ответить
Путін-це диявол,який є батьком брехні.Диявол завжди обіцяє,але завжди обманює
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08.03.2022 16:44 Ответить
У меня опять начались проблемы с впн. Чудесным образом именно в такие моменты появляется куча странных комментаторов с минорной сутью. Совпадение? Не думаю!
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08.03.2022 16:47 Ответить
"...а на броні сиділи люди..." Там помилка: серед тих уйобків немає людей.
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08.03.2022 16:55 Ответить
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08.03.2022 17:05 Ответить
Війна це тяжка робота 24/7. Смерть фашистським окупантам РФ.
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08.03.2022 19:33 Ответить
 
 