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Стрільба і танки: російські окупанти намагалися зірвати евакуацію в Сумах

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Стрільба і танки: російські окупанти намагалися зірвати евакуацію в Сумах

Згодом окупанти злякалися і пішли, тому евакуація населення триває.

У Сумах через обстріли ворожими танками виїзду з обласного центру було тимчасово зупинено евакуацію мирного населення так званим "зеленим коридором". Згодом процес евакуації поновили. На виїзді з міста тривав бій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Зокрема, вівся обстріл російськими танками та автоматна стрільба. На блокпосту, де розміщуються сили місцевої тероборони, весь автомобільний транспорт розвертали назад у місто. Також люди, які збиралися виїхати з міста, пішки з особистими речами в чемоданах та інших валізах пішки повертались до Сум.

Один з очевидців відзняв на відео момент бою в той час, коли на вулиці Роменській формувалася колона для евакуації, а в цей момент розпочалася стрілянина.

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Згодом голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що евакуація населення із Сум триває, "зелений коридор" відкритий.

"Була стрілянина на виїзді з Сум, це не був бій, не була перестрілка. Це йшла техніка РФ у супроводі танка, а на броні сиділи люди. Вони вели свою артилерію. А коли побачили наш блокпост, то відкрили хаотичну стрілянину, по полю, по деревах, угору", - повідомив Живицький.

За його словами, окупанти злякалися і пішли далі в бік об'їзної, тому евакуація населення триває.

"Тому зараз ситуація по трасі спокійна. "Зелений коридор" як був, так і є... Формуються колони з приватних автомобілів", - заявив Живицький.
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08.03.2022 16:42 Відповісти
Путін-це диявол,який є батьком брехні.Диявол завжди обіцяє,але завжди обманює
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08.03.2022 16:44 Відповісти
У меня опять начались проблемы с впн. Чудесным образом именно в такие моменты появляется куча странных комментаторов с минорной сутью. Совпадение? Не думаю!
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08.03.2022 16:47 Відповісти
"...а на броні сиділи люди..." Там помилка: серед тих уйобків немає людей.
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08.03.2022 16:55 Відповісти
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08.03.2022 17:05 Відповісти
Війна це тяжка робота 24/7. Смерть фашистським окупантам РФ.
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08.03.2022 19:33 Відповісти
 
 