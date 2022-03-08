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Новости Война в Украине
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Известный канадский снайпер, боровшийся с ИГИЛ, едет добровольцем защищать Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Известный канадский снайпер, боровшийся с ИГИЛ, едет добровольцем защищать Украину

Интернациональный легион добровольцев, вставших на защиту Украины, в ближайшее время пополнит известный канадский снайпер с позывным "Валли". Он отправился в Польшу, чтобы оттуда приехать в Украину и сражаться с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как передает портал La Presse, у военного есть колоссальный опыт. С 2009-го по 2011-й год снайпер участвовал в боевых действиях на территории Афганистана. А в 2015-м "Валли" отправился в Ирак, чтобы бороться с террористами ИГИЛа. Однако все это были официальные командировки, а в Украину солдат решил приехать добровольцем.

Он принял окончательное решение, когда увидел снимки с полуразрушенными городами после бесчеловечных бомбардировок со стороны российских оккупантов. "Валли" оставил дома жену с маленьким ребенком, так как почувствовал необходимость встать на защиту добра и свободы. Именно за это борется весь украинский народ.

Смотрите: Первые добровольцы Интернационального легиона уже на позициях у Киева, – Сухопутные Войска ВСУ. ФОТО
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Топ комментарии
+74
Добро пожаловать и удачной охоты
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08.03.2022 17:19
+43
Кадыровские тупые головы будут разлетаться как арбузы. Как раз и винтовку аллигатор испытаем в боевых действиях
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08.03.2022 17:21
+41
Канадский козаче, настреляй кацапов в 10 раз больше чем игиловцев и моджахедов вместе взятых!!!
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08.03.2022 17:22
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Добро пожаловать и удачной охоты
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08.03.2022 17:19 Ответить
Славная будет охота ((Акела))
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08.03.2022 18:02 Ответить
Видати розривні патрони !
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08.03.2022 17:20 Ответить
Подобається хід ваших думок, проте навіть звичайних .50 фмж вистачить 👍
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08.03.2022 18:13 Ответить
Кадыровские тупые головы будут разлетаться как арбузы. Как раз и винтовку аллигатор испытаем в боевых действиях
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08.03.2022 17:21 Ответить
Надеюсь, ему таки выдадут хорошую винтовку, тк свою он, очевидно, провезти не сможет...
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08.03.2022 18:07 Ответить
Уже интересуюсь этим вопросом.
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08.03.2022 18:14 Ответить
Нє, англосакси собирают уши
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08.03.2022 17:31 Ответить
у него рекорд более трех км. станет он в такую даль за грязными ушами ходить
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08.03.2022 17:45 Ответить
не только скальпы, и яйца отрезает у раненых
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08.03.2022 19:44 Ответить
Канадский козаче, настреляй кацапов в 10 раз больше чем игиловцев и моджахедов вместе взятых!!!
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08.03.2022 17:22 Ответить
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08.03.2022 17:23 Ответить
molodets
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08.03.2022 17:23 Ответить
Hi man! Вали этих гребаных свинособак! F*ck them all!
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08.03.2022 17:24 Ответить
это не тот кому принадлежит рекордный по дальности трофей?
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08.03.2022 17:24 Ответить
Неизвестно. Рекордный kill сейчас - 3540 метров,травень 2017, Ирак, винтовка McMillan Tac-50, снайпер из Canadian Special Operations Forces Command , имя не разглашается.
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08.03.2022 17:37 Ответить
будем надеяться что он. я видел этот выстрел, парень мастер своего дела
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08.03.2022 17:39 Ответить
Ахренеть расстояние
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08.03.2022 18:06 Ответить
Тут более подробно
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-03-02/wali-repond-a-l-appel-de-zelensky.php
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08.03.2022 18:14 Ответить
Вали їх Валі
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08.03.2022 17:24 Ответить
як боженька сказав ЗаВАЛко
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08.03.2022 17:44 Ответить
Удачі воїну.
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08.03.2022 17:25 Ответить
Боже, збережи Україну і її захисників!
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08.03.2022 17:29 Ответить
Екс пілярмус,бомбарда максіма,авада кедавра. Простіше 12,7мм і кацапу триндец. Слава Україні
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08.03.2022 17:31 Ответить
Всех поздравляю с началом великой охотой! Оккупанты, террористы, сдавайтесь или нет, вас всех видят
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08.03.2022 17:32 Ответить
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08.03.2022 17:33 Ответить
В Литве продолжается запись волонтеров. Уже свыше 200 человек записались и оформляются. Некоторые уже прибыли на место.
Вот некоторые из наших волонтеров: https://time.com/6155670/foreign-fighters-ukraine-europe/
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08.03.2022 17:35 Ответить
Povilas antroj fotkėj - tikras kazokas
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08.03.2022 19:42 Ответить
я не вірю що отак без грошей просто хоче ризикувати життям. Матеріальне заохочення присутнє, без цього ніяк.
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08.03.2022 17:37 Ответить
кого бембає, у що вірить якийсь нонейм?
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08.03.2022 17:56 Ответить
ну и нахрена эти идиоты печатают эту информацию!???
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08.03.2022 17:40 Ответить
Чтоб у обсосов, что к прут как тараканы, коленки тряслись круглосуточно, чтоб спать не могли от постоянного страха
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08.03.2022 18:11 Ответить
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08.03.2022 17:45 Ответить
Багато дохлої кацапні не буває!
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08.03.2022 18:03 Ответить
Вали это глагол. И адресуется русне
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08.03.2022 18:05 Ответить
Засвітили країну, позивний, військову спеціальність ... Давайте одразу дислокацію, підрозділ, вид озброєння і тд.
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08.03.2022 18:07 Ответить
Смелый парень! Не боится, того какие профессионалы из оккупированной Донецкой области ему будут противостоять.)))
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08.03.2022 18:14 Ответить
Welcome!
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08.03.2022 18:50 Ответить
Вали орков Вали! Доброй охоты!
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08.03.2022 19:03 Ответить
Этот парень, если его правильно использовать на нужных направлениях много может дичи настрелять
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08.03.2022 19:11 Ответить
сафари на кацапье
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08.03.2022 19:42 Ответить
Друже! Поціль цих тлумаків майбільше! Слава Героям!
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08.03.2022 19:50 Ответить
Ласкаво просимо громадян Вільного світу на боротьбу з гоблінами Руцкого міра 😎
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08.03.2022 20:20 Ответить
 
 