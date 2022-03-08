Известный канадский снайпер, боровшийся с ИГИЛ, едет добровольцем защищать Украину
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Интернациональный легион добровольцев, вставших на защиту Украины, в ближайшее время пополнит известный канадский снайпер с позывным "Валли". Он отправился в Польшу, чтобы оттуда приехать в Украину и сражаться с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как передает портал La Presse, у военного есть колоссальный опыт. С 2009-го по 2011-й год снайпер участвовал в боевых действиях на территории Афганистана. А в 2015-м "Валли" отправился в Ирак, чтобы бороться с террористами ИГИЛа. Однако все это были официальные командировки, а в Украину солдат решил приехать добровольцем.
Он принял окончательное решение, когда увидел снимки с полуразрушенными городами после бесчеловечных бомбардировок со стороны российских оккупантов. "Валли" оставил дома жену с маленьким ребенком, так как почувствовал необходимость встать на защиту добра и свободы. Именно за это борется весь украинский народ.
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https://www.lapresse.ca/actualites/2022-03-02/wali-repond-a-l-appel-de-zelensky.php
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