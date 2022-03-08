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Миллион долларов за самолет, полмиллиона за вертолет и гражданство свободной страны, - Укроборонпром объявил соблазнительные условия для российских летчиков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Миллион долларов за самолет, полмиллиона за вертолет и гражданство свободной страны, - Укроборонпром объявил соблазнительные условия для российских летчиков

Государственный концерн "Укроборонпром" объявил огромные премии для российских пилотов, угоняющих свои летательные аппараты.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке концерна.

"По решению генерального директора Юрия Гусева ГК "Укроборонпром" готов выплатить премии за похищенную боевую авиационную технику оккупантов!

1 000 000 долларов США — за угнанный или трофейный боеспособный самолет.

500 000 долларов США — за захваченный военный вертолет в рабочем состоянии.

Пилотам РФ, готовым участвовать в программе, гарантируем выдачу гражданства свободной страны!" - отмечается в сообщении.

Также смотрите: "Российские солдаты могут вернуться в части, а могут вернуться частями", - воины 30-й ОМБр уничтожили очередной вражеский БТР. ВИДЕО
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Топ комментарии
+61
Нам самолёты нужны
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08.03.2022 19:03
+43
Это как в Одессе, прилетел десант орков захватывать Одессу, высадились, а потом поумирали.
-что они хотели этим сказать?
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08.03.2022 19:05
+39
Тут сарафанное радио принесло что в Прилуках много русни седня поехало на концерт к кабзону
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08.03.2022 19:01
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Нам самолёты нужны
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08.03.2022 19:03 Ответить
Нам би ще ЗРК би Тор -2м, Панцирь, а краше би ще С-400
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08.03.2022 19:04 Ответить
Как показала практика
С-400 гамно

Достижением которого было сбитие гражданского самолёта
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08.03.2022 19:06 Ответить
Я сперечатись не буду, но в той же час нам би зраскові одиниці зброї мм повинні захопити
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08.03.2022 19:10 Ответить
300 работает отлично в наших руках при трезвом и светлом мозге украинских военных операторов офицеров , как собственно любое другое оружие, отличный пример легендарный лётчик "Призрак" на миг-29 , кстати с-400 триумф закупали турки ,неужели Эрдоган и его эксперты лохи и взяли бы на авось за 2,5 млрд , в фашистской раше есть некоторая неплохая техника, но персонал , то есть прокладки не подготовленный пьющий,не обученный, одним словом *************, а тыл это вообще их самое слабое место со времён красной армии поэтому колоны стоят без поддержки
Эти ПВО комплексы бессильны и боятся современных байрактаров , для гигантского слона мышь тоже опасна ,в жизни подобных примеров много
p. s . у каждого оружия свои определённые задачи и как следствие есть преимущества и есть слабые места, нужно дружить с головой ,обслуживать технику и тогда это будет работать
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08.03.2022 22:09 Ответить
Я не уверен что наши воины умеют пользоваться Тором.
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08.03.2022 21:52 Ответить
краще б Оборонпром виробляв зброю, а не "болтал ерундой"
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08.03.2022 19:04 Ответить
а, ок, як скажеш. До ранку виготовлять 100 літаків.
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08.03.2022 19:38 Ответить
наверстает невыполненный оборонзаказ за предыдущие ЗЕлины годы

щас....
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08.03.2022 20:10 Ответить
Проще думаю было выкупить до войны например миги и некоторое ПВО у бывших стран CЭВ , они всё равно собирались и хотели обновлять парк, чем получать те же самолёты вот вот сейчас хоть и бесплатно ,но когда уже куча инфраструктуры и зданий разрушено от авиа и ракетных ударов, а самое главное и страшное что погибли люди среди которых дети ,а они безвозвратны ,согласны
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08.03.2022 22:19 Ответить
а это никого не волнует чепуш ) он прилетел, сдал технику и пошел к чертовой матери с бабками, технику мы оставили себе и всё.
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08.03.2022 19:04 Ответить
есть такое мнение что кацапы могут остаться без авиации
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08.03.2022 19:08 Ответить
Дай Бог)))!!!
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08.03.2022 19:16 Ответить
Как будто ему кто-то что доверять собирается. Сдал технику, получил бабло - и гуляй, Вася.
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08.03.2022 19:05 Ответить
Вибір правильного рішення,це не зрада.Зрада,це в полоні перейти на другий бік.
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08.03.2022 19:06 Ответить
В данном случае не важно,!!!!Важны самолеты!!!
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08.03.2022 19:15 Ответить
Никакого предательства, просто бизнес, ас южуал. Ферштейн?
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08.03.2022 19:19 Ответить
Тут сарафанное радио принесло что в Прилуках много русни седня поехало на концерт к кабзону
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08.03.2022 19:01 Ответить
Это как в Одессе, прилетел десант орков захватывать Одессу, высадились, а потом поумирали.
-что они хотели этим сказать?
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08.03.2022 19:05 Ответить
Вони дома не змогли купити білети на кобзона,а в Україні вони безплатно!
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08.03.2022 19:07 Ответить
може покупаться хотели, все же теплее моря лаптевых
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08.03.2022 19:19 Ответить
Хотели сказать, шо больше так не будут
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08.03.2022 19:26 Ответить
Из прилук эти Суки сейчас хотят уйти в Россию,потому что *******.Под прикрытием гуманитарного коридора. Нелюдь не знает гуманности.
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08.03.2022 19:13 Ответить
Прилуки Особливі.
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08.03.2022 19:21 Ответить
И это им надо было за этим так далеко ехать, они не могли себе спокойно убиться дома об стенку? Поцоватые...
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08.03.2022 19:22 Ответить
Мудре рішення.
До того ж своєчасне.
В перші дні війни кацапи над ни би посміялись, а зараз замисляться. Отримати лимон і злиняти в ЄС чи Штати, прикольно.
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08.03.2022 19:02 Ответить
А как стингеристам узнать - Су-34 летит за миллионом или чтобы умереть?
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08.03.2022 19:21 Ответить
долетел - значит, за деньгами
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08.03.2022 19:26 Ответить
Вот в этом и вопрос...😁
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08.03.2022 19:30 Ответить
Для этого у него рация есть что бы оповестить зачем летит.
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08.03.2022 19:45 Ответить
А продажных тварей там всегда хватало. Ещё при совке бросали семьи и улетали на Запад.
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08.03.2022 19:03 Ответить
Деньги это бумажки, а каждый вражеский самолет это наши жизни, которые безценны. Хорошее решение.
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08.03.2022 19:04 Ответить
та причем здесь бумажки ...оборонпрому тоже очень выгодно получить самолет стоимостью как минимум 20 лимонов за лимон .отдичный бизнес
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08.03.2022 19:06 Ответить
Тоже верно, но когда тебя каждый Божий день бомбят, о финансовых вопросах уже даже не думаешь. Меняются ценности.
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08.03.2022 19:14 Ответить
держитесь...кажется все идет в правильном русле
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08.03.2022 19:16 Ответить
Сижу сейчас в темноте и прислушиваюсь-летят или нет.... Сумщина
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08.03.2022 19:34 Ответить
Тримайтеся... молитися за Вас🌹
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08.03.2022 19:50 Ответить
👍🤝
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08.03.2022 19:32 Ответить
очень высокий левел тролления
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08.03.2022 19:04 Ответить
Це на мільйони кацапським льотчикам Укроборонпром збір коштів оголосив?
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08.03.2022 19:04 Ответить
Это очень не плохая цена на снаряженный самолет. Кроме того тут двойная выгода - минус 1 самолет у них и +1 самолет у нас.
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08.03.2022 19:06 Ответить
И минус один обученный пилот у них, что ещё лучше.
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08.03.2022 19:07 Ответить
А главное сохраненые жизни наших людей!
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08.03.2022 19:35 Ответить
миллион долларов - ничто, даже в сравнении жизни одного ребенка, которую можно спасти таким образом
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08.03.2022 19:12 Ответить
Идея на 5 балов. Дешевле чем покупать их где либо и быстрее, сразу с доставкой на аэродром. А самое интересное что после первого же прецедента ******** призадумаются можно ли вообще отпускать пилотов летать что бы не подарить нам все свои самолеты.
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08.03.2022 19:05 Ответить
другими словами - или вы сдаётесь или вас найдут

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08.03.2022 19:05 Ответить
Пацаны есть возможность заработать бабла! ***** шизофреник послал вас на убой! Гоните технику к нам и ваши дети будут счастливы!
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08.03.2022 19:05 Ответить
Спокусливо
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08.03.2022 19:05 Ответить
Теперь появится отряд летающих цыган, на воздушном шаре будут истребители отжимать.
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08.03.2022 19:06 Ответить
👍😁
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08.03.2022 19:36 Ответить
Как перегнать самолёт, чтобы не сбили ни свои, ни наши ?
Его надо садить в третьей стране, или как?
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08.03.2022 19:06 Ответить
Придется постараться...миллион баксов винторогому пилоту и за 100 жизней не заработать...
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08.03.2022 19:09 Ответить
Радио на что?
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08.03.2022 19:11 Ответить
Как только он начёт говорить, что сдаётся, по нему откроют огонь свои.
Беленко в 1976-м угнал МиГ-25 и не смотря на мирное время и фактор неожиданности это было самой большой проблемой.
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08.03.2022 19:28 Ответить
так говорить надо уже тогда когда свои его не достанут.
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08.03.2022 19:46 Ответить
А наши ракеты в это время будут смотреть и ждать ?
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08.03.2022 22:16 Ответить
К сожалению вы сильно переоцениваете количество городов прикрытых нашими ракетами (
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09.03.2022 10:00 Ответить
хотелось бы узнать, а из чего они будут сбивать угонщика, который идет на высоте 100-200 метров?
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08.03.2022 20:15 Ответить
Из ракеты класса "возду-воздух", запущенной братом по оружию.
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08.03.2022 22:14 Ответить
А система "свій-чужий"? Вона ж не дасть оркам сбити літак, який летить здаватись?
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08.03.2022 20:06 Ответить
Главное чтобы наши не сбили гагага
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08.03.2022 21:53 Ответить
Цигане, наверное уже в пути)))
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08.03.2022 19:06 Ответить
Також думаю, що у москалів скоро покрадуть їх літачки, інше запитання, де сідатимуть адже все що летить без наших позивних повинно бути стріляним.
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08.03.2022 19:17 Ответить
пленные летчики все расскажут
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08.03.2022 19:20 Ответить
Тут два варіанти: ромале або вже зайняті справою, або сидять у кущах і чекають слушної нагоди зайнятися справою.
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08.03.2022 19:33 Ответить
У англичан это называется: война с помощью "золотой кавалерии святого Якова"😄
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08.03.2022 19:07 Ответить
"дипломатия пистолей" по кардиналу Ришелье
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08.03.2022 19:24 Ответить
Хорошая идея, за недорого авиатехникой подлататься.
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08.03.2022 19:08 Ответить
Що, нарешті ми побачимо як білоруські фермери тракторами тягнути винищувачі в Україну?
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08.03.2022 19:09 Ответить
а, что бы больше бабла получить, пилот по дороге должен отбомбиться по батарее смерчей или колоне танковой. вместо ляма получить полтора - это неплохо.
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08.03.2022 19:10 Ответить
Чудова ідея! Також було б бажано зберегти ракети. Але дозволити їм приземлитися зі зброєю в українських військових аеропортах занадто ризиковано. Вони можуть почати стріляти. Нехай приземляються на покинутих аеропортах чи на шосе.
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08.03.2022 19:15 Ответить
Отакої, прям викинув оголошення "придбаю літак", ну що орки не дурні(чукча нє дурак, чукча вумний), настав ваш зірковий час, "хто хоче стати мілйонером?"
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08.03.2022 19:15 Ответить
Можна й шамана якого спокусити монеткой щоб викорчував головне зло з бункера
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08.03.2022 19:16 Ответить
Ті самі умови повинні бути і за збиття ворожої техніки.
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08.03.2022 19:19 Ответить
Тут нужно скорее беларусам которых Лука посылает в Украину обещать гражданство и премию за целый танк
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08.03.2022 19:20 Ответить
хорошая идея. там ведь не все идиоты.
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08.03.2022 19:20 Ответить
Пипец.....за эти бабки кацапы всю техникук нам перегонят
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08.03.2022 19:20 Ответить
Смішно. Але буде іще смішніше, якщо вони дійсно почнуть це робити. Ті що бомбили Сирію навряд чи, а от, якщо Геращенко не збрехав і там дійсно курсантів посилають, то чом би й ні.
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08.03.2022 19:22 Ответить
Как троллинг - зачет. А так... Ни один кацапский пилот этого не сделает. Во - первых нет 100% гарантий, что наши смогут выполнить обещанное. Во вторых - у всех них есть семьи, родственники. Которые с точки зрения кацапья будут покрыты позор не на одно поколение.
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08.03.2022 19:24 Ответить
Уверен что наши выполнят, показательно. На счет семей ты прав, но не все летчики у них семейные.
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08.03.2022 19:48 Ответить
я и 10 бы за самолет дал и выплатил бы показательно эти деньги с трансляцией на всю планету-это заметно поубавило бы количество пилотов в *********
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08.03.2022 19:26 Ответить
А за е$аные ковровые бомбардировщики типа ТУ нужно вообще хату в Конче Заспе давать.
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08.03.2022 19:27 Ответить
причем этим баранам нужно объяснить, что вертоліт, гелікоптер та гвинтокрил - это одно и то же. а то попросят за один как за три, я их знаю )))
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08.03.2022 19:31 Ответить
Запустиь туда ромів на тракторі. Вони вже зроблять все інше.
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08.03.2022 19:33 Ответить
Надо готовить относительно пустые аэродромы, где хватает полосы.
Где особо нечего разрушать с воздуха.
А то он может сказать "Я сдаюсь" и захерачить из всего оружия.
А может сдаваться, а ему не поверят и собьют.
Алгоритм передачи должен быть безопасным.
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08.03.2022 19:36 Ответить
Русіш швайне,здавайся!
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08.03.2022 19:38 Ответить
Пора б і своїм платить за дохлих орків і спалену техніку
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08.03.2022 19:40 Ответить
І бонуси якщо він по дорозі розвантажеться по своїй колоні.
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08.03.2022 19:57 Ответить
Це не спрацює.
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08.03.2022 20:01 Ответить
навряд чи це спрацює, тому що у загарбників є родини, у цьому випадку зрозуміло що з ними буде
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08.03.2022 20:09 Ответить
родини родинами, а лям баксов на дороге не валяется
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08.03.2022 21:07 Ответить
За інформацією від джерел з Криму, росіяни хотять залучати до бойових вильотів по території України курсантів випускних курсів. Майбутніх льотчиків штурмової авіації з Борисоглєбського факультету Краснодарського ВВАУЛ відрядили до авіачастин, які розгорнуті зараз на тимчасово окупованому півострові. Іншу частину випускників факультету штурмової авіації планують перекинути в Білорусь.
Разом з ними в авіазєднання, які задіяні до нападу на Україну найближчим часом відрядять і курсантів-винищувачів з Армавірського факультету КВВАУЛ.
За відкритою інформацією з російських ЗМІ у ВКС РФ дифіцит льотчиків на 2021 рік (озвучив міністр Шойгу) складала близько 1300 чоловік. Після появи перших втрат літаків і полонених пілотів, бажаючих "працювати" по Україні значно поменшало, тож садять за штурвали дітей по 19-20 років і примушують їх вбивати мирних людей...
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08.03.2022 20:47 Ответить
Гениально!
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08.03.2022 21:38 Ответить
 
 