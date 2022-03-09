Николаев готовится к нападению: заказали 50 автобусов для пленных оккупантов, - Ким
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В Николаеве готовятся к штурму россиян и уже заказали 50 автобусов для пленных оккупантов.
В своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ, глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщает: "Мы закончили все приготовления. Одна из подготовительных работ - заказали 50 автобусов для перевозки пленных".
По словам Кима, ночь в Николаеве будет спокойной, потому что оккупанты пытаются выспаться.
По его словам, 9 марта запланировано какое-то "событие" для оккупантов, которые любой ценой хотят взять Николаев.
Топ комментарии
+23 Все Обманываете
показать весь комментарий08.03.2022 23:44
+21 Александр Юр
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+18 wittmann1980
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А ткни ЙОГОрізочкой - будет удирать как КИВА
Такі з решітками, які смердять на трасах сильно
красавчик.
ще не напали а він вже заказує автобуси для полонених...
от вміє ж людина підняти настрій
Боже! Бережи Миколаїв!
пехом, в колоннах по4, под автоматами, прямо по трассам..)))
пусть на на асвабадителев пасмотрят\паблагадарят все местноживущие\оставшиесяжить люди...)))
при тревоге -лежать, где стоят..- кто прыгнул=очередь короткая (22, кто понимает..). вот как-то, токо так, и не никак инАче))) и будет толк, а не кайф пленно\сытно\удобный...)))