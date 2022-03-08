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Миколаїв (1336) Кім Віталій (452)

Миколаїв готується до нападу: замовили 50 автобусів для полонених окупантів, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Миколаїв готується до нападу: замовили 50 автобусів для полонених окупантів, - Кім

У Миколаєві готуються до штурму росіян і уже замовили 50 автобусів для полонених окупантів.

У своєму телеграмканалі, інформує Цензор.НЕТ, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомляє: "Ми закінчили всі приготування. Одна з підготовчих робіт - замоволи 50 автобусів для перевезення полонених".

За словами Кіма, ніч у Миколаєві буде спокійною, бо окупанти намагаються виспатися.

За його словами, 9 березня запланована якась "подія" для окупантів, які за будь-яку ціну хочуть взяти Миколаїв.

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Топ коментарі
+23
Краще смітникові пакети
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08.03.2022 23:44
+21
Супер!
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08.03.2022 23:44
+18
Мэр Николаева в последние дни жжет, молодец, респект, так и надо поднимать боевой дух.
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08.03.2022 23:50
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08.03.2022 23:44 Відповісти
Ким - тролляка
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08.03.2022 23:59 Відповісти
Краще смітникові пакети
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08.03.2022 23:44 Відповісти
дешево та сердито, та й органіка аграріям під посівну не зайва буде
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08.03.2022 23:52 Відповісти
Стьоб зачотний, як тепер кажуть. Але навіщо автобуси бруднити?
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08.03.2022 23:45 Відповісти
Ты не понял, автобусы сами кацапы привезут и бросят
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08.03.2022 23:46 Відповісти
Газенвагени їм.
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08.03.2022 23:45 Відповісти
Водитель от салона отделён герметичной перегородкой?
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08.03.2022 23:46 Відповісти
Может самосвалы лучшие, как-то удобнее будет, удобрения перевозить.
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08.03.2022 23:47 Відповісти
Гарної вам здобичі, всіх шо не вмістяться в ті автобуси просто прикопайте, ну і сємочок в кишені понакидайте!
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08.03.2022 23:47 Відповісти
Тю

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08.03.2022 23:48 Відповісти
Навіть не копита, а ратиці.
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08.03.2022 23:54 Відповісти
фотографуватись з покійником це зле, Рамзанка
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08.03.2022 23:54 Відповісти
Метросексуал сраний у жіночих чобітках.
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09.03.2022 00:01 Відповісти
Хм-м-м... Щойно вредна думка прилетіла: а якщо у того клована розмір ласти такий, що він може носити лише жіноче взуття?.. О_о...
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09.03.2022 00:28 Відповісти
Їбать воно клоун
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09.03.2022 00:07 Відповісти
ннннаааа лабутенах..нах і в ахууу..штанах
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09.03.2022 00:17 Відповісти
У него вид типичной латиноамериканской хунты 😀😀😀
А ткни ЙОГОрізочкой - будет удирать как КИВА
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09.03.2022 03:57 Відповісти
Бетоновоз для них !
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08.03.2022 23:49 Відповісти
Если орки хотят выспаться, то надо ******* по ним, чтоб уже не проснулись твари
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08.03.2022 23:49 Відповісти
Мэр Николаева в последние дни жжет, молодец, респект, так и надо поднимать боевой дух.
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08.03.2022 23:50 Відповісти
Мер в них Сінкєвіч, а це голова військово-цивільної адміністрації.
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08.03.2022 23:54 Відповісти
Шкарпетки в нього дуже круті - як і положено лідеру
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09.03.2022 04:01 Відповісти
Это не мэр ,а голова Миколаївської ОДА
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09.03.2022 00:11 Відповісти
Вже краще свиновози

Такі з решітками, які смердять на трасах сильно
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08.03.2022 23:50 Відповісти
ну я куєю з цього Кіма.
красавчик.
ще не напали а він вже заказує автобуси для полонених...
от вміє ж людина підняти настрій
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08.03.2022 23:51 Відповісти
Русня кстати сама прекрасно знает как размещаться в автозаках. Проблем не будет)
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08.03.2022 23:52 Відповісти
Може автозаки розставити по перметру і москалі по звичці самі в них позастрибують. Генетична память, вона така.
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09.03.2022 00:20 Відповісти
9 березня кацапи під Миколаєвим будуть святкувати ДН Т.Г. Шевченка . Асобо атлічівшиєся вирушать на концерт до Кобздона і хора Алєксандрова. Нє особо атлічівшиєся будуть натягнуті на пляшку і поїдуть без деяких кінцівок у рідні *****.
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08.03.2022 23:54 Відповісти
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08.03.2022 23:55 Відповісти
Кім такий мега троль! Обожнюю його!

Боже! Бережи Миколаїв!
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08.03.2022 23:57 Відповісти
Є гарне місце для полоненних цапів - це Чорнобиль, після звільнення -всіх туди.
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08.03.2022 23:57 Відповісти
Они уже там ил ты забыл
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09.03.2022 00:00 Відповісти
Я знаю - Когда русня полезут, нужно подогнать автобусы, одеть форму и каски ОМОН взять дубинки и рупор и сообщить - уважаемые граждане, несогласованный митинг запрещен. После хватать оккупантов и в автобусы как это делают в рашке.
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09.03.2022 00:02 Відповісти
Тим більше, що під Харковом захопили у якості трофеїв цілу колону російських автозаків зі спорядженням для розгону демонстрацій! Це спорядження вже зараз треба забирать, приводить у порядок, наносить на нього українські розпізнавальні знаки і укомплектовувать охорону табору військовополонених - хай хоч трохи відчують себе як вдома!
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09.03.2022 06:59 Відповісти
та які автобуси??? накидати цю мерзоту у вантажівки для худоби!
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09.03.2022 00:05 Відповісти
Автобусов? А почему автобусов-чтобы им что, покомфортнее было? По-хорошему надо один самосвал для перевозки трупов, ну или экскаватор.
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09.03.2022 00:38 Відповісти
полонених возять в автозаках і в вагонзаках.
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09.03.2022 00:48 Відповісти
А де ми стільки автозаків знайдемо?
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09.03.2022 00:51 Відповісти
Молодці!Ось яким треба бути керівником!Дякуємо що ви такі Є!
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09.03.2022 00:52 Відповісти
..та не, пацики..(((- шара не пролезет теплыми бусами...))..
пехом, в колоннах по4, под автоматами, прямо по трассам..)))
пусть на на асвабадителев пасмотрят\паблагадарят все местноживущие\оставшиесяжить люди...)))
при тревоге -лежать, где стоят..- кто прыгнул=очередь короткая (22, кто понимает..). вот как-то, токо так, и не никак инАче))) и будет толк, а не кайф пленно\сытно\удобный...)))
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09.03.2022 01:36 Відповісти
Он молодец уважаю и поддерживаю, истинный патриот наш патриот Варшава с вами
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09.03.2022 01:37 Відповісти
Так полонених більш ніж достатньо - немає вже куди їх діти. Просто утилізуйте.
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09.03.2022 06:05 Відповісти
Kakie avtobusy? Peshkom I bosikom pod pletkoj do svoiei parashy Russy
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09.03.2022 09:55 Відповісти
Автобусы? Пакеты для трупов им а не автобусы.
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09.03.2022 10:23 Відповісти
 
 