Миколаїв готується до нападу: замовили 50 автобусів для полонених окупантів, - Кім

У Миколаєві готуються до штурму росіян і уже замовили 50 автобусів для полонених окупантів.

У своєму телеграмканалі, інформує Цензор.НЕТ, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомляє: "Ми закінчили всі приготування. Одна з підготовчих робіт - замоволи 50 автобусів для перевезення полонених".

За словами Кіма, ніч у Миколаєві буде спокійною, бо окупанти намагаються виспатися.

За його словами, 9 березня запланована якась "подія" для окупантів, які за будь-яку ціну хочуть взяти Миколаїв.

Читайте також: У Миколаєві від обстрілу артилерією постраждали понад 60 будинків, - мер Сенкевич