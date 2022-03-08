Миколаїв готується до нападу: замовили 50 автобусів для полонених окупантів, - Кім
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У Миколаєві готуються до штурму росіян і уже замовили 50 автобусів для полонених окупантів.
У своєму телеграмканалі, інформує Цензор.НЕТ, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомляє: "Ми закінчили всі приготування. Одна з підготовчих робіт - замоволи 50 автобусів для перевезення полонених".
За словами Кіма, ніч у Миколаєві буде спокійною, бо окупанти намагаються виспатися.
За його словами, 9 березня запланована якась "подія" для окупантів, які за будь-яку ціну хочуть взяти Миколаїв.
Топ коментарі
+23 Все Обманываете
показати весь коментар08.03.2022 23:44
+21 Александр Юр
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+18 wittmann1980
показати весь коментар08.03.2022 23:50
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Будь ласка, зачекайте...
А ткни ЙОГОрізочкой - будет удирать как КИВА
Такі з решітками, які смердять на трасах сильно
красавчик.
ще не напали а він вже заказує автобуси для полонених...
от вміє ж людина підняти настрій
Боже! Бережи Миколаїв!
пехом, в колоннах по4, под автоматами, прямо по трассам..)))
пусть на на асвабадителев пасмотрят\паблагадарят все местноживущие\оставшиесяжить люди...)))
при тревоге -лежать, где стоят..- кто прыгнул=очередь короткая (22, кто понимает..). вот как-то, токо так, и не никак инАче))) и будет толк, а не кайф пленно\сытно\удобный...)))