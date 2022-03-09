Российские войска стремительно теряют военную технику в Украине, - CNN
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По данным разведки США, российские войска стремительно теряют технику в Украине. Потери РФ за две недели достигают 10% военного актива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщили источники телеканала в американской разведке, от 8% до 10% российских военных активов, использовавшихся во время вторжения в Украину, в настоящее время уничтожены или выведены из строя.
Потерянная техника включает танки, самолеты, артиллерию и другое военное имущество. Это почти вдвое превышает потери, о которых разведка сообщала на прошлой недели.
По ее оценкам, Россия за прошлую неделю потеряла от 3% до 5% военной техники.
Напомним, по данным Министерства обороны США, Россия задействовала в Украине около 100 процентов своей боевой мощи.
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Хош і так його ...
вже не було б з ким воювати
..
Горіти у пеклі москалі
..
Слава нації
Смерть москалям.
Як повідомляється на сайті російського центробанку, відповідні обмеження встановлено на срок з 9 березня по 9 вересня 2022 року. Джерело: https://biz.censor.net/n3323030
Доллар всьо они его победили
Слава Україні!
Я зара не ділю шкуру ведмедя. Я просто розмірковую як той хворий зуб навіки вирвати, щоб кожне покоління не лило кров, знищуючи цю мерзоту. А воно невдала генетично суміш азіата з угрофином, що може тільки грабувати та скрізь срати. Працювати та дати нормально жити сусідам воно не може фізично.