Российские войска стремительно теряют военную технику в Украине, - CNN

По данным разведки США, российские войска стремительно теряют технику в Украине. Потери РФ за две недели достигают 10% военного актива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщили источники телеканала в американской разведке, от 8% до 10% российских военных активов, использовавшихся во время вторжения в Украину, в настоящее время уничтожены или выведены из строя.

Потерянная техника включает танки, самолеты, артиллерию и другое военное имущество. Это почти вдвое превышает потери, о которых разведка сообщала на прошлой недели.

По ее оценкам, Россия за прошлую неделю потеряла от 3% до 5% военной техники.

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Напомним, по данным Министерства обороны США, Россия задействовала в Украине около 100 процентов своей боевой мощи.