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Российские войска стремительно теряют военную технику в Украине, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Российские войска стремительно теряют военную технику в Украине, - CNN

По данным разведки США, российские войска стремительно теряют технику в Украине. Потери РФ за две недели достигают 10% военного актива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщили источники телеканала в американской разведке, от 8% до 10% российских военных активов, использовавшихся во время вторжения в Украину, в настоящее время уничтожены или выведены из строя.

Потерянная техника включает танки, самолеты, артиллерию и другое военное имущество. Это почти вдвое превышает потери, о которых разведка сообщала на прошлой недели.

По ее оценкам, Россия за прошлую неделю потеряла от 3% до 5% военной техники.

Также смотрите: "Трупы, ноги, туловища", - под Харьковом разгромлена колонна Росгвардии. ВИДЕО

Напомним, по данным Министерства обороны США, Россия задействовала в Украине около 100 процентов своей боевой мощи.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
ПРО ТО ШО ЛАПАТНАЯ ТИПУ АРМІЯ НЄПАБЄДІМАЯ І ЛЄГЄНДАРНАЯ-ЗСУ ПРОСТО НЕ ЗНАЛИ...
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09.03.2022 08:03
+17
Шановне товариство! Сьогодні, 9 березня 2022 року в Україні пам`ятна дата, сьогодні День Народження Т.Г. Шевченка. ( народився 9 березня 1814 року). Тож бажаю, щоб сьогодні наші хлопці, всі хто боронить Україну від **********-кацапської навали, в честь дня народження нашого великого поета, дали би цій орді просратись по повній програмі. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!
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09.03.2022 08:24
+15
Вже розвернулася "партизанка"! Де вони наберуть стільки військ щоб охоронять ті трубопроводи?! Це буде "армія що сама себе охоронятиме"!
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09.03.2022 08:13
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Российские оккупанты планируют для обеспечения собственных войск и техники горючим подключиться к центральному нефтепродуктопроводу и организовать перекачку с территории Беларуси.
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09.03.2022 08:02 Ответить
Тоді дранику ..піZда.
Хош і так його ...
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09.03.2022 08:05 Ответить
Вже розвернулася "партизанка"! Де вони наберуть стільки військ щоб охоронять ті трубопроводи?! Це буде "армія що сама себе охоронятиме"!
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09.03.2022 08:13 Ответить
"братьев" мать його білорусів поставлять
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09.03.2022 08:14 Ответить
Ну і що? Думаю - буде те саме що і з словацькими "охоронними полками" у ІІ світову Будуть "імітувать бурхливу діяльність", а насосні перекачуючі станції горітимуть регулярно!
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09.03.2022 08:23 Ответить
як що вдарять морози, ми побачимо ще, що у них в радіаторах
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09.03.2022 08:02 Ответить
Шпирт..
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09.03.2022 08:04 Ответить
та як би так...
вже не було б з ким воювати
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09.03.2022 08:10 Ответить
У москалів? Спирт в радіаторах???
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09.03.2022 08:37 Ответить
Нонсенс !
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09.03.2022 08:49 Ответить
Точніше, оксюморон. Ну, щось на зразок гарячого снігу, мудрого дурня, сміливого зайця або прудкої черепахи.
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09.03.2022 08:57 Ответить
ПРО ТО ШО ЛАПАТНАЯ ТИПУ АРМІЯ НЄПАБЄДІМАЯ І ЛЄГЄНДАРНАЯ-ЗСУ ПРОСТО НЕ ЗНАЛИ...
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09.03.2022 08:03 Ответить
Коротко..
..
Горіти у пеклі москалі
..
Слава нації
Смерть москалям.
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09.03.2022 08:03 Ответить
России сожгли военкомат, чтобы призывников не отправили на войну в Украину. Человек, устроивший пожар, снимал все на видео. Он хотел уничтожить архив с личными делами призывников.https://vimeo.com/686143961?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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09.03.2022 08:09 Ответить
Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, росіяни зможуть лише поміняти готівкову валюту на рублі.
Як повідомляється на сайті російського центробанку, відповідні обмеження встановлено на срок з 9 березня по 9 вересня 2022 року. Джерело: https://biz.censor.net/n3323030

Доллар всьо они его победили
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09.03.2022 08:12 Ответить
Урезали зарплату и доходы всем согражданам
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09.03.2022 19:11 Ответить
Ждем список трофейной техники,он уже превысил поставки нашей оборонки.
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09.03.2022 08:16 Ответить
Шановне товариство! Сьогодні, 9 березня 2022 року в Україні пам`ятна дата, сьогодні День Народження Т.Г. Шевченка. ( народився 9 березня 1814 року). Тож бажаю, щоб сьогодні наші хлопці, всі хто боронить Україну від **********-кацапської навали, в честь дня народження нашого великого поета, дали би цій орді просратись по повній програмі. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!
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09.03.2022 08:24 Ответить
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09.03.2022 08:24 Ответить
Олимпиада , кацапы на трибуне смотрят бег на 100 метровке . один говорит , они бегать не умеют , вот мы из под Харькова драпали .
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09.03.2022 08:25 Ответить
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09.03.2022 08:25 Ответить
Єх ще працювати й працювати ...
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09.03.2022 08:55 Ответить
к майским веселее пойдет.
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09.03.2022 08:58 Ответить
Саме приємне, це бачити поруч траків з корпусом, перевернуту башту танку; якого небуть, головне, щоб були там літери Z та V. По перше, це дивовижно, по друге, там точно п'ять трупаків, по третє відчувається міць ЗСУ.
Слава Україні!
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09.03.2022 08:26 Ответить
Вчера ж ведь вроде писали, что враг задействовал уже 90% своего ресурса
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09.03.2022 08:26 Ответить
Задіяв і втратив це різні речі.
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09.03.2022 08:41 Ответить
Треба ще прискорити. Бо скоро Великдень, шашлички. Й хочеться нормальних шашличків, а не ось це все.
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09.03.2022 08:40 Ответить
В Україні вони втратять ще своє майбутнє. В них залишиться жалюгідне існування. Смерть кацапні!
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09.03.2022 08:41 Ответить
До речі, що робити з кацапією після війни? Я знаю, що був план її поділу (десь з 2014-го) на 6 частин (державотворень) з контролем різних сил. І Україні додадуть Кубань та Ростовську область плюс деякі території з Тамбовської та прилеглих районів. Щодо останніх краще розуміє той, хто зна особливості Луганської області. Про Бєлгородщину не пам'ятаю. Хто і що на цю тему знає?
Я зара не ділю шкуру ведмедя. Я просто розмірковую як той хворий зуб навіки вирвати, щоб кожне покоління не лило кров, знищуючи цю мерзоту. А воно невдала генетично суміш азіата з угрофином, що може тільки грабувати та скрізь срати. Працювати та дати нормально жити сусідам воно не може фізично.
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09.03.2022 10:35 Ответить
 
 