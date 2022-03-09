Російські війська стрімко втрачають військову техніку в Україні, - CNN
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За даними розвідки США, російські війська стрімко втрачають техніку в Україні. Втрати РФ за два тижні досягають 10% військового активу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомили джерела в американській розвідці, від 8% до 10% російських військових активів, що використовувалися під час вторгнення в Україну, зараз знищені або виведені з ладу.
Серед втраченої техніки - танки, літаки, артилерія та інше військове майно. Це майже вдвічі перевищує втрати, про які розвідка повідомляла минулого тижня.
За її оцінками, Росія за минулий тиждень втратила від 3% до 5% військової техніки.
Нагадаємо, за даними Міністерства оборони США, Росія задіяла в Україні майже 100 відсотків своєї бойової потужності.
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Хош і так його ...
вже не було б з ким воювати
..
Горіти у пеклі москалі
..
Слава нації
Смерть москалям.
Як повідомляється на сайті російського центробанку, відповідні обмеження встановлено на срок з 9 березня по 9 вересня 2022 року. Джерело: https://biz.censor.net/n3323030
Доллар всьо они его победили
Слава Україні!
Я зара не ділю шкуру ведмедя. Я просто розмірковую як той хворий зуб навіки вирвати, щоб кожне покоління не лило кров, знищуючи цю мерзоту. А воно невдала генетично суміш азіата з угрофином, що може тільки грабувати та скрізь срати. Працювати та дати нормально жити сусідам воно не може фізично.