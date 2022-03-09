Російські війська стрімко втрачають військову техніку в Україні, - CNN

За даними розвідки США, російські війська стрімко втрачають техніку в Україні. Втрати РФ за два тижні досягають 10% військового активу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомили джерела в американській розвідці, від 8% до 10% російських військових активів, що використовувалися під час вторгнення в Україну, зараз знищені або виведені з ладу.

Серед втраченої техніки - танки, літаки, артилерія та інше військове майно. Це майже вдвічі перевищує втрати, про які розвідка повідомляла минулого тижня.

За її оцінками, Росія за минулий тиждень втратила від 3% до 5% військової техніки.

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Нагадаємо, за даними Міністерства оборони США, Росія задіяла в Україні майже 100 відсотків своєї бойової потужності.