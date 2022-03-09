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Російські війська стрімко втрачають військову техніку в Україні, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Російські війська стрімко втрачають військову техніку в Україні, - CNN

За даними розвідки США, російські війська стрімко втрачають техніку в Україні. Втрати РФ за два тижні досягають 10% військового активу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомили джерела в американській розвідці, від 8% до 10% російських військових активів, що використовувалися під час вторгнення в Україну, зараз знищені або виведені з ладу.

Серед втраченої техніки - танки, літаки, артилерія та інше військове майно. Це майже вдвічі перевищує втрати, про які розвідка повідомляла минулого тижня.

За її оцінками, Росія за минулий тиждень втратила від 3% до 5% військової техніки.

Також читайте: Російській армії в Україні кінець, - Арестович

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони США, Росія задіяла в Україні майже 100 відсотків своєї бойової потужності.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
ПРО ТО ШО ЛАПАТНАЯ ТИПУ АРМІЯ НЄПАБЄДІМАЯ І ЛЄГЄНДАРНАЯ-ЗСУ ПРОСТО НЕ ЗНАЛИ...
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09.03.2022 08:03
+17
Шановне товариство! Сьогодні, 9 березня 2022 року в Україні пам`ятна дата, сьогодні День Народження Т.Г. Шевченка. ( народився 9 березня 1814 року). Тож бажаю, щоб сьогодні наші хлопці, всі хто боронить Україну від **********-кацапської навали, в честь дня народження нашого великого поета, дали би цій орді просратись по повній програмі. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!
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09.03.2022 08:24
+15
Вже розвернулася "партизанка"! Де вони наберуть стільки військ щоб охоронять ті трубопроводи?! Це буде "армія що сама себе охоронятиме"!
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09.03.2022 08:13
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Российские оккупанты планируют для обеспечения собственных войск и техники горючим подключиться к центральному нефтепродуктопроводу и организовать перекачку с территории Беларуси.
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09.03.2022 08:02 Відповісти
Тоді дранику ..піZда.
Хош і так його ...
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09.03.2022 08:05 Відповісти
Вже розвернулася "партизанка"! Де вони наберуть стільки військ щоб охоронять ті трубопроводи?! Це буде "армія що сама себе охоронятиме"!
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09.03.2022 08:13 Відповісти
"братьев" мать його білорусів поставлять
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09.03.2022 08:14 Відповісти
Ну і що? Думаю - буде те саме що і з словацькими "охоронними полками" у ІІ світову Будуть "імітувать бурхливу діяльність", а насосні перекачуючі станції горітимуть регулярно!
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09.03.2022 08:23 Відповісти
як що вдарять морози, ми побачимо ще, що у них в радіаторах
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09.03.2022 08:02 Відповісти
Шпирт..
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09.03.2022 08:04 Відповісти
та як би так...
вже не було б з ким воювати
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09.03.2022 08:10 Відповісти
У москалів? Спирт в радіаторах???
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09.03.2022 08:37 Відповісти
Нонсенс !
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09.03.2022 08:49 Відповісти
Точніше, оксюморон. Ну, щось на зразок гарячого снігу, мудрого дурня, сміливого зайця або прудкої черепахи.
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09.03.2022 08:57 Відповісти
ПРО ТО ШО ЛАПАТНАЯ ТИПУ АРМІЯ НЄПАБЄДІМАЯ І ЛЄГЄНДАРНАЯ-ЗСУ ПРОСТО НЕ ЗНАЛИ...
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09.03.2022 08:03 Відповісти
Коротко..
..
Горіти у пеклі москалі
..
Слава нації
Смерть москалям.
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09.03.2022 08:03 Відповісти
России сожгли военкомат, чтобы призывников не отправили на войну в Украину. Человек, устроивший пожар, снимал все на видео. Он хотел уничтожить архив с личными делами призывников.https://vimeo.com/686143961?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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09.03.2022 08:09 Відповісти
Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, росіяни зможуть лише поміняти готівкову валюту на рублі.
Як повідомляється на сайті російського центробанку, відповідні обмеження встановлено на срок з 9 березня по 9 вересня 2022 року. Джерело: https://biz.censor.net/n3323030

Доллар всьо они его победили
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09.03.2022 08:12 Відповісти
Урезали зарплату и доходы всем согражданам
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09.03.2022 19:11 Відповісти
Ждем список трофейной техники,он уже превысил поставки нашей оборонки.
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09.03.2022 08:16 Відповісти
Шановне товариство! Сьогодні, 9 березня 2022 року в Україні пам`ятна дата, сьогодні День Народження Т.Г. Шевченка. ( народився 9 березня 1814 року). Тож бажаю, щоб сьогодні наші хлопці, всі хто боронить Україну від **********-кацапської навали, в честь дня народження нашого великого поета, дали би цій орді просратись по повній програмі. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!
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09.03.2022 08:24 Відповісти
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09.03.2022 08:24 Відповісти
Олимпиада , кацапы на трибуне смотрят бег на 100 метровке . один говорит , они бегать не умеют , вот мы из под Харькова драпали .
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09.03.2022 08:25 Відповісти
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09.03.2022 08:25 Відповісти
Єх ще працювати й працювати ...
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09.03.2022 08:55 Відповісти
к майским веселее пойдет.
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09.03.2022 08:58 Відповісти
Саме приємне, це бачити поруч траків з корпусом, перевернуту башту танку; якого небуть, головне, щоб були там літери Z та V. По перше, це дивовижно, по друге, там точно п'ять трупаків, по третє відчувається міць ЗСУ.
Слава Україні!
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09.03.2022 08:26 Відповісти
Вчера ж ведь вроде писали, что враг задействовал уже 90% своего ресурса
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09.03.2022 08:26 Відповісти
Задіяв і втратив це різні речі.
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09.03.2022 08:41 Відповісти
Треба ще прискорити. Бо скоро Великдень, шашлички. Й хочеться нормальних шашличків, а не ось це все.
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09.03.2022 08:40 Відповісти
В Україні вони втратять ще своє майбутнє. В них залишиться жалюгідне існування. Смерть кацапні!
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09.03.2022 08:41 Відповісти
До речі, що робити з кацапією після війни? Я знаю, що був план її поділу (десь з 2014-го) на 6 частин (державотворень) з контролем різних сил. І Україні додадуть Кубань та Ростовську область плюс деякі території з Тамбовської та прилеглих районів. Щодо останніх краще розуміє той, хто зна особливості Луганської області. Про Бєлгородщину не пам'ятаю. Хто і що на цю тему знає?
Я зара не ділю шкуру ведмедя. Я просто розмірковую як той хворий зуб навіки вирвати, щоб кожне покоління не лило кров, знищуючи цю мерзоту. А воно невдала генетично суміш азіата з угрофином, що може тільки грабувати та скрізь срати. Працювати та дати нормально жити сусідам воно не може фізично.
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09.03.2022 10:35 Відповісти
 
 