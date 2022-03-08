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армія РФ (13448) Арестович Олексій (372)

Російській армії в Україні кінець, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російській армії в Україні кінець, - Арестович

За його словами, намагатися оточувати одночасно чотири великі міські агломерації (Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв) 200 тисячами військ, рознесених на дистанції в 500 км, "можуть тільки повні ідіоти".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на сторінку Арестовича у фейсбуці.

"Чесно кажучи, як військовий, я не бачу варіантів для російської армії в Україні. Вони ще рухаються за інерцією наказів, але намагатися оточувати одночасно чотири великі міські агломерації (Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв) 200 тисячами військ, рознесених на дистанції в 500 км, можуть тільки повні ідіоти", - вважає Арестович.

Він додав, що Росія спробує призвати резервістів і направити їх в Україну, але без бойового злагодження, на яке немає часу, і на старій техніці.

Тому, за словами Арестовича, вони стануть "мастилом для наших багнетів".

"Ще буде якась там спроба "штурму Києва", спроба підрізати Харків і Суми, оточити Миколаїв, але це все вже інерція", - додав він.

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Радник глави ОП додав, що якби росіяни не були боягузами, то один з генералів запропонував би Путіну варіант виходу з України "зі збереженням хоч якогось обличчя".

"Але проблема в тому, що і цей варіант їм не допоможе. По-перше, не знайдеться такого генерала. Для цього потрібна особлива мужність - громадянська, яку давно втратили російські військові. По-друге, хворий ботоксний старий замкнувся в бункері і нікого вже не слухає, згинаючись все нижче і нижче під вагою скоєного - причому, в першу чергу, для свого, російського народу. По-третє, їх наріже, затягне і розчинить сама наша земля. Партизани і добровольці, спецпризначенці і піхота, авіація і десант, артилерія і ракетні війська доб'ють і тих, що стали в оборону, і тих, які намагаються вирватися", - підкреслив він.

Арестович зазначив, що російські війська вже їдуть за інерцією, "вони ще не зрозуміли, що вже померли, що сама ця земля повстала проти них і самі закони ймовірності повернулися не в їхній бік".

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"Що їх закрутили вихорами, заморили, заблукали і з'їдають наші степи, наші Мавки і Солохи, наші мольфари і вовкулаки, наші Пацюки і характерники, круки і привиди. Російській армії в Україні кінець", - вважає він.

На думку радника керівника ОП, в Україні російських військових чекає не почесна нічия, а "натуральна військова поразка".

"Їм тут кінець. Страшний, розгромний, ганебний. Такий, що здригнеться сама історія. І це буде закономірний фінал цього затхлого, свинцевого, нелюдського режиму. Ні, нам ще доведеться постріляти. І ще буде страшно, і буде ще їх просування вперед, і ще буде загроза Києву, і будуть ще авіаційні та ракетні удари, і будуть ще наші полеглі", - додав Арестович.

Він додав, що "кінець армії мерців і кінець Кощія близький, вже зійшли зелені паростки їхньої поразки".
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Топ коментарі
+29
Я хочу це почути від ВСУ, а не від Люсі чи Антоніни.
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08.03.2022 23:36
+24
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08.03.2022 23:39
+14
Армия мертвецов (с)
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08.03.2022 23:34
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08.03.2022 23:34 Відповісти
Армия мертвецов (с)
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08.03.2022 23:34 Відповісти
Я хочу це почути від ВСУ, а не від Люсі чи Антоніни.
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08.03.2022 23:36 Відповісти
лучше от ЗСУ.
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09.03.2022 03:50 Відповісти
Я дуже хочу в це вірити але дивлячись на манеру подачі інформаціі цим паном… невже в
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08.03.2022 23:37 Відповісти
Як воно не жахливо - але це дуже епічно і поетично висловлено
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08.03.2022 23:37 Відповісти
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08.03.2022 23:38 Відповісти
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08.03.2022 23:39 Відповісти
Добре сказав, з любов'ю...
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08.03.2022 23:39 Відповісти
Я не поверю Арестовичу, пока не подтвердит сводка ЗСУ
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08.03.2022 23:39 Відповісти
Круто сказано, насправді! Слава Україні!
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08.03.2022 23:39 Відповісти
Подсказывает
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08.03.2022 23:41 Відповісти
Становится очевидным что российская армия мало чем отличается от советской.
Основная тактика не изменилась - завалить трупами, затерроризировать мирное население.
Вот почему переоснащение армии мертвецов ни на что не повлияло, не усилило мощь. Воевать так и не научились.
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08.03.2022 23:42 Відповісти
У них и переоснащения никакого не было. Основную массу вооружения орков составляет старая советская техника, может быть слегка модернизирована.
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08.03.2022 23:58 Відповісти
Люся "жгі" дальше
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08.03.2022 23:42 Відповісти
є надія що Ви читаєте коменти.
так ось.
на фоні ейфорії від перемог Ваша зелень просуває антиконституційний закое про Єголосування.
Ви як здобули 90% підтримки, так і ********* на ноль з своїми забаганками.
Вам ..андонам вибори в такий час в голові?????????????????
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08.03.2022 23:42 Відповісти
Не говоріть дурниць. У ВР зареєстрований законопроект про дистанційну роботу (дистанційне голосування) депутатів в період військового стану. Не гарячкуйте надалі. Слава Україні!💛💙❤️🖤
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09.03.2022 00:00 Відповісти
Ага. Це щоб щурики могли, сидячи у шезлонгах на Сейшельських пляжах, стругати закони для тих, хто в цей час захищає Україну. Тепер зрозуміло - військовий стан заважає сконцентруватись на законотворчості народним обранцям.
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09.03.2022 00:23 Відповісти
я щось пропустив. Дайте полробиці.
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09.03.2022 00:03 Відповісти
може ви не бачили фото дітей сьгодня?
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08.03.2022 23:43 Відповісти
ці негідники, розуміючи, що усі їхні плани провалилися, швидше всього вирішать ще більше покалічити наші міста, селища і людські долі. сам не гам, то комусь не дам. так діють слабаки і так вони можуть поступити.

є одне відео, яке трошки може порадувати https://www.youtube.com/watch?v=jNOr2Dx9DP4
але це ще не кінець війні, гірше ще попереду.
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08.03.2022 23:49 Відповісти
Не время трогать его
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09.03.2022 01:53 Відповісти
Его слова,да Богу в ухо…Даже на тех не захваченныхтерриториях ,где ступит их нога,они оставят выжженную землю..
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09.03.2022 00:10 Відповісти
А звідки - 200 тисяч ???
Були дані - 140 тисяч під кордонами ...
- більше 10 тисяч (грубо) - трупи...
- купа полонених ...
- лікарні Московії не витримують навали поранених...
Недавно вказувалася цифра - 100 тисяч - ну десь математика працює
Підкинули резерви - кадирівців , вагнерівців ( ці хоч обстріляні ) - але це мах - пару тисяч .
Арестович - або докажи цю цифру , або знову здуру стриндів
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09.03.2022 00:16 Відповісти
140 тисяч було на кордонах для наступу 24 лютого. Десь 60 тисяч зараз мобілізація (прихована) дасть. Ще Лука може щось підкинути + з Придністров'я наскубають, але це малоймовірно.
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09.03.2022 01:35 Відповісти
90 процентов россиян тупорылое быдло с менталитетом 19 века
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09.03.2022 01:51 Відповісти
"вони ще не зрозуміли, що вже померли"
Як казав класик: "omae wa mou shindeiru"
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09.03.2022 06:58 Відповісти
 
 