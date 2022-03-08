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Темпи просування російської армії територією України суттєво сповільнилися, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Темпи просування російської армії територією України суттєво сповільнилися, - Арестович

Темпи просування російської армії територією України суттєво сповільнилися. Наразі ворог не становить суттєвої загрози. Основні зусилля окупанти кинули на інформаційно-психологічні операції проти населення України.

Про це радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив сьогодні під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Темпи просування ворога суттєво сповільнилися. Зараз на окремих напрямках, де вони наступали, практично зупинені. Ті сили, які продовжують рухатися вперед, рухаються малими силами, проводять попередню розвідку і не становлять суттєвої загрози в тих містах, які вони зазначають у своїх інформаційних повідомленнях", – сказав Арестович.

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Він також зазначив, що не досягнувши успіху ні на землі, ні в повітрі ворог кинув основні зусилля на інформаційно-психологічні операції проти населення України.

За словами Арестовича, Збройні сили Україні та інші українські сили оборони продовжують оборонну операцію із утримання ворога на таких напрямках, як: Київ, Суми, Чернігів, Харків, Миколаїв, Запоріжжя. Він на голосив, что ворожі війська намагаються просуватися на цих напрямках, але зазнають втрат внаслідок ударів ракетних та артилерійських військ ЗСУ, а також наземних частин.

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Арестович також підкреслив, що героїчно тримаються міста Миколаїв, Суми, Чернігів, Харків та Охтирка.
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Топ коментарі
+18
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08.03.2022 14:29
+15
Та ну, не может быть

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08.03.2022 14:30
+13
Завяз блицкриг как в Финляндии в 39. Представьте, каково кацапским свиньям ехать мимо своих подбитых аналоговнет. Лучшего средства для дизморали и не придумаешь.
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08.03.2022 14:33
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08.03.2022 14:29 Відповісти
Врага не надо недооценивать.
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08.03.2022 14:29 Відповісти
Но и переоценивать не нужно.
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08.03.2022 14:34 Відповісти
Та ну, не может быть

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08.03.2022 14:30 Відповісти
Зил 130й и самосвал, я думал на них только песок со щебнем возят, ну еще навоз
Тяжело им будет без Гуливера
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08.03.2022 14:34 Відповісти
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08.03.2022 14:36 Відповісти
У Путіна усі такі....спецназовци.... По собі равняє
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08.03.2022 14:45 Відповісти
Представляете как этих "бойцов" выгружают из самосвалов - поднятием кузова )
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08.03.2022 14:43 Відповісти
Ні. Це трупи збирать й виводить до кремації.... "уНасПатєрьНєт" ....
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08.03.2022 14:52 Відповісти
Закрийте вже йому писка, де мобілізація чому 200тисячна орда бродить по землі де 10млн.чоловіків?
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08.03.2022 14:31 Відповісти
Я не війсковий, можливо хтось поправить, але думаю не можна кидати людей у бій без бойового злагодження, усе буде, потрібен час, який наші війска своїми діями зараз створюють
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08.03.2022 14:37 Відповісти
Яка 200тисячна орда? При нападі було менше. Тиняється по посадкам та селам 50тис. кацапських голодранців.
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08.03.2022 14:44 Відповісти
Щось пішло не так.

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08.03.2022 14:31 Відповісти
продаж цегли насипом
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08.03.2022 14:35 Відповісти
Більш схоже на гівно.
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08.03.2022 14:36 Відповісти
Підвозять удобрєнія. Скоро картоплю садити.
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08.03.2022 14:40 Відповісти
Завяз блицкриг как в Финляндии в 39. Представьте, каково кацапским свиньям ехать мимо своих подбитых аналоговнет. Лучшего средства для дизморали и не придумаешь.
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08.03.2022 14:33 Відповісти
Орків потрібно знищувати! Пєрємірія не повинно бути! Кацапи народжуються брехливими тварями і існують такими все своє нікчемне життя. Пєрємірія для кацапів це просто передишка та відпочинок.
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08.03.2022 14:34 Відповісти
Война за восстановление территориальной целостности Азербайджана заняла больше сорока дней. В Украине масштабы войны гораздо больше.
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08.03.2022 14:37 Відповісти
Але це может означати, що вони почнуть окопуватися на більшості напрямків, перегрупіруються і почнуть бити більш масованими силами у південному напрямку де в них краща ситуація.
Чим наш генштаб цьому може завадити?
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08.03.2022 14:36 Відповісти
Якими силами? Найманцями з Сирії?
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08.03.2022 14:46 Відповісти
Сили їх гніють по полях. Вас досі лякає їх брехня й понти про "самуюВялікую і нєпабядімую" армію світу. Ніяк толіка підписник на ю-туб?
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08.03.2022 14:50 Відповісти
Навіщо цю Люську Арестович , це лайно витягли з за шухляди !!!
Невже немає нікого читати тексти з листка ніж оце ??? Цензор я вас благаю хочь пику його замальовуйте!!!
Він гадає усі забули що він казав ранійше???!!! Ні.
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08.03.2022 14:49 Відповісти
Зараз не час заспокоюватись. Не можна давати ворогу закріпитись і організувати опорні пункти. Кошмарити вдень і вночі, не давати спати.
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08.03.2022 16:10 Відповісти
Ну як тобі сказати. Коли мій голова ОВА перестає казати про контрнаступ, а каже про те, що орки з трьох боків націлились на місто, і це буде третя спроба штурму. То стає трохи не пособі.
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08.03.2022 18:47 Відповісти
 
 