Повідомлення про захоплення російськими загарбниками Ізюму не відповідає дійсності, – Арестович

Повідомлення про захоплення російськими окупантами Ізюму на Харківщині не відповідає дійсності, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Повідомлення про те, що противник нібито захопив місто Ізюм не відповідає дійсності. Там наразі точаться бої. Збройні сили України завдають поразки противнику", - сказав Арестович на брифінгу у вівторок.

Він повідомив, що ЗСУ продовжують оборонну операцію з утримання противника на оперативних напрямках - Київ, Суми, Чернігів, Харків, Миколаїв, Запоріжжя.

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