УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12807 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
21 005 29
війна (56124) Україна (5190) Арестович Олексій (372)

Арестович розповів, як російські служби у пабліках намагаються залякувати українців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Арестович стверджує, що росіяни таким чином хочуть посіяти паніку між людьми.

Про це повідомяє Цензор.НЕТ.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські інформаційно-психологічні служби українською мовою розсилають у пабліках інформацію про атаки та бомбардування, щоб залякувати українців. Таким чином вони намагаються посіяти паніку серед українського населення.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного марафону.

Тоді люди почнуть атакувати владу із закликами реагувати на фейкові повідомлення.

"Вони переслідують власні цілі, але, на жаль, в нас є люди, які хочуть їм допомогти в цьому мимоволі. Тому що треба розуміти, що військові психологи російські, пропагандисти дуже добре вираховують вразливості будь-які, фахівці з інформаційно-психологічної операції, будь-які по всьому світу, конкретно народу, якого атакують. Довго вивчається, росіяни нас добре знають, вони знають наш архетип і знають куди бити",- каже Арестович.

Олексій Арестович запевняє, що подібні дії росіян повторюватимуться щовечора.

"Я можу вас запевнити, що оперативні можливості російської федерації дуже далека від масованих бомбардувань. І від якихось фінальних штурмів або взагалі штурмів", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативні можливості військ РФ дуже далекі від "фінальних штурмів", - Арестович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
😀Сидять москаль з українцем над річкою - рибу ловлять. Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Москаль за губу зачепив, а українець за хвоста.

Рибка каже: - Москалю виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста упіймав.
Москаль подумав, як би дошкулити українцеві та й каже: - Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в Расее ни одного хохла не осталось. Українець почухав потилицю й питає золоту рибку: - А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном до краю паркана
показати весь коментар
07.03.2022 11:51
+24
Та вони придурки, що з них візьмеш.Вони намагаються налякати кадирівцями БАНДЕРІВЦІВ!
Ідіоти, сер.
показати весь коментар
07.03.2022 11:48
+15
дыровцы расстреляли из танка машину укрпошты в которой были мужчина и женщина, они развозили пенсии по району((( потом еще и раздавили машину танком.
Вот кого-кого - а этих брать живыми - преступление. Каждый воин ВСУ, что возьмет в плен ублюдка-кадыровца - как он сможет смотреть потом в глаза родственников, погибших наших людей?!
показати весь коментар
07.03.2022 11:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щовечора?! А вранці і вдень вони що роблять?
показати весь коментар
07.03.2022 11:50 Відповісти
Ввечері психика більш вразлива і здатна зазнавати впливу панічних настроїв.
показати весь коментар
07.03.2022 11:54 Відповісти
У мене якось все навпаки-зранку буває депресняк,а навесні ясність,що межує з ейфорією.
показати весь коментар
07.03.2022 12:01 Відповісти
Хм... не задумувався. Я мабуть бракований - в мене зранку буває.
показати весь коментар
07.03.2022 12:10 Відповісти
Это два типа людей - "жаворонки" и "совы".
показати весь коментар
07.03.2022 12:36 Відповісти
некого, некого
до спаму
показати весь коментар
07.03.2022 11:50 Відповісти
з позитивчику.
на сайтах домена .ру розмыщкють об"яви на кшталт:

"Отключение платежей VISA и Mastercard!



Уважаемый пользователь!

В ближайшие дни платежи картами VISA / Mastercard будут отключены и купить услуги на Фикбуке станет невозможным. В ближайшие несколько дней мы делаем скидки - пользуйтесь последней возможностью.

Мы будем работать над подключением других способов оплаты, но не можем прогнозировать в какие сроки все вернется в привычный режим."

До них починаэ доходити.
АЛЕ НУ ДУУУЖЕ ПОВІЛЬНО.
показати весь коментар
07.03.2022 11:44 Відповісти
пробачте, не змінила мову, коли друкувала коментар)
показати весь коментар
07.03.2022 11:46 Відповісти
Арестович просто молодец, хорошую работу делает
показати весь коментар
07.03.2022 11:47 Відповісти
Если бы не война и нельзя писать, что думаешь, по некоторым моментам...
показати весь коментар
07.03.2022 12:04 Відповісти
Та вони придурки, що з них візьмеш.Вони намагаються налякати кадирівцями БАНДЕРІВЦІВ!
Ідіоти, сер.
показати весь коментар
07.03.2022 11:48 Відповісти
це вони ще бандеромобілів не бачили))
показати весь коментар
07.03.2022 11:51 Відповісти
дыровцы расстреляли из танка машину укрпошты в которой были мужчина и женщина, они развозили пенсии по району((( потом еще и раздавили машину танком.
Вот кого-кого - а этих брать живыми - преступление. Каждый воин ВСУ, что возьмет в плен ублюдка-кадыровца - как он сможет смотреть потом в глаза родственников, погибших наших людей?!
показати весь коментар
07.03.2022 11:54 Відповісти
😀Сидять москаль з українцем над річкою - рибу ловлять. Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Москаль за губу зачепив, а українець за хвоста.

Рибка каже: - Москалю виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста упіймав.
Москаль подумав, як би дошкулити українцеві та й каже: - Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в Расее ни одного хохла не осталось. Українець почухав потилицю й питає золоту рибку: - А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном до краю паркана
показати весь коментар
07.03.2022 11:51 Відповісти
не так.

- наших там точно нема?
- нема.
- а та опалубка по периметру стоїть?
- стоїть.
- заливай бетоном!
показати весь коментар
07.03.2022 12:02 Відповісти
Иносказательно, но практически так и происходит. Слава Украине!
показати весь коментар
07.03.2022 12:05 Відповісти
Вони і на Цензорі це роблять. Вчора один поц розповідав тут, як впливають на психіку вибухи, звук літаків та ракет, як потім людина реагує на будь які звуки. Ці сцуки моніторять нас постійно, щоб дізнатися думки, страхи та настрої. Тому нєхєр зайвий раз панікувати та хаяти наших союзників, на що останні дні провокують нас боти та вороги.
показати весь коментар
07.03.2022 12:07 Відповісти
Нехай активізуються наші психологи і працюють в цьому напрямку
показати весь коментар
07.03.2022 14:16 Відповісти
 
 