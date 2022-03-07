Арестович рассказал, как российские службы в пабликах пытаются запугать украинцев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Арестович утверждает, что россияне таким образом хотят посеять панику среди людей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские информационно-психологические службы на украинском языке рассылают в пабликах информацию об атаках и бомбардировках, чтобы запугивать украинцев. Таким образом, они пытаются посеять панику среди украинского населения.
Об этом он сообщил в эфире информационного марафона.
Тогда люди начнут атаковать власти с призывами реагировать на фейковые сообщения.
"Они преследуют собственные цели, но, к сожалению, у нас есть люди, которые хотят им помочь в этом непроизвольно. Потому что нужно понимать, что военные психологи российские, пропагандисты очень хорошо высчитывают уязвимости любые, специалисты по информационно-психологической операции, любые по всему миру, конкретно народу, который атакуют. Долго изучается, россияне нас хорошо знают, они знают наш архетип и знают куда бить", - говорит Арестович.
Алексей Арестович уверяет, что подобные действия россиян будут повторяться каждый вечер.
"Я могу вас заверить, что оперативные возможности Российской Федерации очень далеки от массированных бомбардировок. И от каких-то финальных штурмов или вообще штурмов", - сказал он.
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АЛЕ НУ ДУУУЖЕ ПОВІЛЬНО.
Ідіоти, сер.
Вот кого-кого - а этих брать живыми - преступление. Каждый воин ВСУ, что возьмет в плен ублюдка-кадыровца - как он сможет смотреть потом в глаза родственников, погибших наших людей?!
Рибка каже: - Москалю виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста упіймав.
Москаль подумав, як би дошкулити українцеві та й каже: - Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в Расее ни одного хохла не осталось. Українець почухав потилицю й питає золоту рибку: - А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном до краю паркана
- наших там точно нема?
- нема.
- а та опалубка по периметру стоїть?
- стоїть.
- заливай бетоном!