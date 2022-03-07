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Новости Война в Украине Война
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война (46523) Украина (44287) Арестович Алексей (327)

Арестович рассказал, как российские службы в пабликах пытаются запугать украинцев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Арестович утверждает, что россияне таким образом хотят посеять панику среди людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские информационно-психологические службы на украинском языке рассылают в пабликах информацию об атаках и бомбардировках, чтобы запугивать украинцев. Таким образом, они пытаются посеять панику среди украинского населения.

Об этом он сообщил в эфире информационного марафона.

Тогда люди начнут атаковать власти с призывами реагировать на фейковые сообщения.

"Они преследуют собственные цели, но, к сожалению, у нас есть люди, которые хотят им помочь в этом непроизвольно. Потому что нужно понимать, что военные психологи российские, пропагандисты очень хорошо высчитывают уязвимости любые, специалисты по информационно-психологической операции, любые по всему миру, конкретно народу, который атакуют. Долго изучается, россияне нас хорошо знают, они знают наш архетип и знают куда бить", - говорит Арестович.

Алексей Арестович уверяет, что подобные действия россиян будут повторяться каждый вечер.

"Я могу вас заверить, что оперативные возможности Российской Федерации очень далеки от массированных бомбардировок. И от каких-то финальных штурмов или вообще штурмов", - сказал он.

Читайте также: Украина будет создавать полноценные лагеря для военнопленных РФ, их уже сотни, - Арестович

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
😀Сидять москаль з українцем над річкою - рибу ловлять. Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Москаль за губу зачепив, а українець за хвоста.

Рибка каже: - Москалю виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста упіймав.
Москаль подумав, як би дошкулити українцеві та й каже: - Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в Расее ни одного хохла не осталось. Українець почухав потилицю й питає золоту рибку: - А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном до краю паркана
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07.03.2022 11:51
+24
Та вони придурки, що з них візьмеш.Вони намагаються налякати кадирівцями БАНДЕРІВЦІВ!
Ідіоти, сер.
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07.03.2022 11:48
+15
дыровцы расстреляли из танка машину укрпошты в которой были мужчина и женщина, они развозили пенсии по району((( потом еще и раздавили машину танком.
Вот кого-кого - а этих брать живыми - преступление. Каждый воин ВСУ, что возьмет в плен ублюдка-кадыровца - как он сможет смотреть потом в глаза родственников, погибших наших людей?!
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07.03.2022 11:54
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Правила форума Совет форумчан
Щовечора?! А вранці і вдень вони що роблять?
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07.03.2022 11:50 Ответить
Ввечері психика більш вразлива і здатна зазнавати впливу панічних настроїв.
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07.03.2022 11:54 Ответить
У мене якось все навпаки-зранку буває депресняк,а навесні ясність,що межує з ейфорією.
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07.03.2022 12:01 Ответить
Хм... не задумувався. Я мабуть бракований - в мене зранку буває.
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07.03.2022 12:10 Ответить
Это два типа людей - "жаворонки" и "совы".
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07.03.2022 12:36 Ответить
некого, некого
до спаму
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07.03.2022 11:50 Ответить
з позитивчику.
на сайтах домена .ру розмыщкють об"яви на кшталт:

"Отключение платежей VISA и Mastercard!



Уважаемый пользователь!

В ближайшие дни платежи картами VISA / Mastercard будут отключены и купить услуги на Фикбуке станет невозможным. В ближайшие несколько дней мы делаем скидки - пользуйтесь последней возможностью.

Мы будем работать над подключением других способов оплаты, но не можем прогнозировать в какие сроки все вернется в привычный режим."

До них починаэ доходити.
АЛЕ НУ ДУУУЖЕ ПОВІЛЬНО.
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07.03.2022 11:44 Ответить
пробачте, не змінила мову, коли друкувала коментар)
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07.03.2022 11:46 Ответить
Арестович просто молодец, хорошую работу делает
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07.03.2022 11:47 Ответить
Если бы не война и нельзя писать, что думаешь, по некоторым моментам...
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07.03.2022 12:04 Ответить
Та вони придурки, що з них візьмеш.Вони намагаються налякати кадирівцями БАНДЕРІВЦІВ!
Ідіоти, сер.
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07.03.2022 11:48 Ответить
це вони ще бандеромобілів не бачили))
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07.03.2022 11:51 Ответить
дыровцы расстреляли из танка машину укрпошты в которой были мужчина и женщина, они развозили пенсии по району((( потом еще и раздавили машину танком.
Вот кого-кого - а этих брать живыми - преступление. Каждый воин ВСУ, что возьмет в плен ублюдка-кадыровца - как он сможет смотреть потом в глаза родственников, погибших наших людей?!
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07.03.2022 11:54 Ответить
😀Сидять москаль з українцем над річкою - рибу ловлять. Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Москаль за губу зачепив, а українець за хвоста.

Рибка каже: - Москалю виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста упіймав.
Москаль подумав, як би дошкулити українцеві та й каже: - Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в Расее ни одного хохла не осталось. Українець почухав потилицю й питає золоту рибку: - А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном до краю паркана
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07.03.2022 11:51 Ответить
не так.

- наших там точно нема?
- нема.
- а та опалубка по периметру стоїть?
- стоїть.
- заливай бетоном!
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07.03.2022 12:02 Ответить
Иносказательно, но практически так и происходит. Слава Украине!
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07.03.2022 12:05 Ответить
Вони і на Цензорі це роблять. Вчора один поц розповідав тут, як впливають на психіку вибухи, звук літаків та ракет, як потім людина реагує на будь які звуки. Ці сцуки моніторять нас постійно, щоб дізнатися думки, страхи та настрої. Тому нєхєр зайвий раз панікувати та хаяти наших союзників, на що останні дні провокують нас боти та вороги.
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07.03.2022 12:07 Ответить
Нехай активізуються наші психологи і працюють в цьому напрямку
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07.03.2022 14:16 Ответить
 
 