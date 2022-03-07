Арестович рассказал, как российские службы в пабликах пытаются запугать украинцев

Арестович утверждает, что россияне таким образом хотят посеять панику среди людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские информационно-психологические службы на украинском языке рассылают в пабликах информацию об атаках и бомбардировках, чтобы запугивать украинцев. Таким образом, они пытаются посеять панику среди украинского населения.

Об этом он сообщил в эфире информационного марафона.

Тогда люди начнут атаковать власти с призывами реагировать на фейковые сообщения.

"Они преследуют собственные цели, но, к сожалению, у нас есть люди, которые хотят им помочь в этом непроизвольно. Потому что нужно понимать, что военные психологи российские, пропагандисты очень хорошо высчитывают уязвимости любые, специалисты по информационно-психологической операции, любые по всему миру, конкретно народу, который атакуют. Долго изучается, россияне нас хорошо знают, они знают наш архетип и знают куда бить", - говорит Арестович.

Алексей Арестович уверяет, что подобные действия россиян будут повторяться каждый вечер.

"Я могу вас заверить, что оперативные возможности Российской Федерации очень далеки от массированных бомбардировок. И от каких-то финальных штурмов или вообще штурмов", - сказал он.

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