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Оперативні можливості військ РФ дуже далекі від "фінальних штурмів", - Арестович
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Оперативні можливості російських військ далекі як від масованих ударів, так і дуже далекі - від фінальних штурмів.
Про це у Facebook повідомив позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
"Як не вечір, так оголошують "…наймасовіший наліт", "…фінальний штурм", і "… особисто Кадирова". Друзі, ну 12-й день війни скоро піде. Скільки можна вірити цим страхіттям, відірваним від реальності, як Путін у бункері?.. Оперативні можливості російських військ далекі як від масованих ударів, так і дуже далекі - від фінальних штурмів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 Dmitry Ivanets
показати весь коментар07.03.2022 01:56
+5 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар07.03.2022 02:08
+4 Алексей Технолог
показати весь коментар07.03.2022 01:53
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Будь ласка, зачекайте...
Нашёл в переписке козлорылых.
Кто знает как и куда, прошу передать.
«над нами прошли 1 Ми-8 и два крокодила в сторону украины, часа через 1.5 вышел покурить, слышу возвращаются, базируются около Белгорода на полигоне ОМОН, чуток за Белгородом в сторону Старого Оскола базируются Ка-52. Самолеты тоже слышно, но идут на высоте.
Они около Октябрьского базируются, солдаты просто в **** от той поддержки, которую им оказывает народ. Их располагают в школах, кормят, привозят теплые вещи, организовывают баню...
Самыми желанными являются сигареты, сладости, теплые носки, бельё...»
Зомбированное быдло!!!
Ми чекаємо від них "голодних бунтів" - найстрашніше, що ставалось в історії московії.
Але... потрібне терпіння.
Але ефективна дальність - 75 км.....
А що, не в бункері? ***** з 2020 року, з початку Ковіду, від всіх ховається, йому кучугури дезинфікують і по 2 тижні аналізи калу перевіряють на смакові якості.
https://twitter.com/i/status/1498026003943276546
не знаю правда это или неправда.