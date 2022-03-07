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Новини Війна в Україні
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війна (7386) Арестович Олексій (239)

Оперативні можливості військ РФ дуже далекі від "фінальних штурмів", - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативні можливості російських військ далекі як від масованих ударів, так і дуже далекі - від фінальних штурмів.

Про це у Facebook повідомив позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Як не вечір, так оголошують "…наймасовіший наліт", "…фінальний штурм", і "… особисто Кадирова". Друзі, ну 12-й день війни скоро піде. Скільки можна вірити цим страхіттям, відірваним від реальності, як Путін у бункері?.. Оперативні можливості російських військ далекі як від масованих ударів, так і дуже далекі - від фінальних штурмів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Вода до Криму так і не пішла, - АрестовичОперативні можливості військ РФ дуже далекі від фінальних штурмів, - Арестович 01

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Топ коментарі
+16
ЗСУ вдачі вам. Весь світ з вами. Молимося за вас.
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07.03.2022 01:56
+5
это вот эти, что ли, Три Богатыря-штурмовика?
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07.03.2022 02:08
+4
Вони ще трохи поборсаються и тупо здохнуть. Бо москалі.
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07.03.2022 01:53
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Вони ще трохи поборсаються и тупо здохнуть. Бо москалі.
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07.03.2022 01:53 Відповісти
Путін застрелився
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07.03.2022 01:54 Відповісти
Поганий жарт, шановний.
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07.03.2022 01:57 Відповісти
ЗСУ вдачі вам. Весь світ з вами. Молимося за вас.
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07.03.2022 01:56 Відповісти
Арестович хватит трепать языком и пиарится ..
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07.03.2022 01:57 Відповісти
Если честно, я не понял, что он хотел сказать.
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07.03.2022 02:00 Відповісти
Арахамія 2.0
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07.03.2022 02:36 Відповісти
Даже если и так, не нужно шапками закидывать
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07.03.2022 02:00 Відповісти
Він інакше не може. Це ж Арестович!
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07.03.2022 02:07 Відповісти
Скорее всего это нашим известно, но может понадобится.
Нашёл в переписке козлорылых.
Кто знает как и куда, прошу передать.

«над нами прошли 1 Ми-8 и два крокодила в сторону украины, часа через 1.5 вышел покурить, слышу возвращаются, базируются около Белгорода на полигоне ОМОН, чуток за Белгородом в сторону Старого Оскола базируются Ка-52. Самолеты тоже слышно, но идут на высоте.

Они около Октябрьского базируются, солдаты просто в **** от той поддержки, которую им оказывает народ. Их располагают в школах, кормят, привозят теплые вещи, организовывают баню...

Самыми желанными являются сигареты, сладости, теплые носки, бельё...»
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07.03.2022 02:03 Відповісти
От парашников ждать массовых протестов - себя обманывать.
Зомбированное быдло!!!
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07.03.2022 02:06 Відповісти
Ми не чекаємо від них масових протестів проти війни, навіть коли трупи отримають вагонами.
Ми чекаємо від них "голодних бунтів" - найстрашніше, що ставалось в історії московії.
Але... потрібне терпіння.
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07.03.2022 02:40 Відповісти
Накрыть бы их точкой-у, или чем лупанули по двум аэродромам. Они сюда приехали убивать, может уже пора перенести войну на их территорию? Более активно, а не так, что 2 самолета бомбанули и в норку.
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07.03.2022 02:18 Відповісти
Десамолитизацию, девертолизацию, демилитаризацию провести, детанкивизацию можно уже здесь проводить за счет военных тракторов
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07.03.2022 02:20 Відповісти
Точка У - дуже ефективна зброя, хоча поставили її у 1971 му, вона дуже довго вважалася найточнішою ракетною системою в світі.
Але ефективна дальність - 75 км.....
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07.03.2022 02:44 Відповісти
"як Путін у бункері"

А що, не в бункері? ***** з 2020 року, з початку Ковіду, від всіх ховається, йому кучугури дезинфікують і по 2 тижні аналізи калу перевіряють на смакові якості.
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07.03.2022 02:03 Відповісти
Так и сказал же ... ***** в бункере, оторван от реальности.
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07.03.2022 02:51 Відповісти
это вот эти, что ли, Три Богатыря-штурмовика?
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07.03.2022 02:08 Відповісти
имхо средний заслуживает вниманийо. а так плачет по ним палка.
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07.03.2022 02:23 Відповісти
Відеозвернення від захисників Києва!
https://twitter.com/i/status/1498026003943276546
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07.03.2022 02:10 Відповісти
Московиты - самое тупорылое стадо баранов, которых пачками ведут на бойню!
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07.03.2022 02:12 Відповісти
штурм Киева - все как диды завещали
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07.03.2022 02:14 Відповісти
люсьен ап чем ты? када финал кубка ?
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07.03.2022 02:19 Відповісти
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07.03.2022 02:21 Відповісти
это настоящие чеченцы, а не кадыровские манкурты....
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07.03.2022 02:28 Відповісти
Ирпень Взорвали гараж а там форма русских летчиков 1000шт Готовились на парад в Киев - YouTube

не знаю правда это или неправда.
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07.03.2022 02:31 Відповісти
 
 