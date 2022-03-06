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Крим (7777) водопостачання (334) вода (596) Арестович Олексій (239)

Вода до Криму так і не пішла, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вода до Криму так і не пішла, - Арестович

Ворог кинув на захоплення ГЕС основні зусилля. Росії потрібна була Новокаховська ГЕС для забезпечення водою Криму. Контролювати – це немала ціль і немале досягнення з їхнього боку. Утім, вода до Криму не пішла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН із посиланням на розмову Олексія Арестовича з російським адвокатом Марком Фейгіним.

"Вони взяли Новокаховську ГЕС, основні зусилля туди кинули. Там були бої. Але така кількість військ – просто кількістю взяли і все. За їхніми повідомленнями, зірвали дамбу в Крим. Але зірвати її можна і тричі. Щоб пішла вода в Крим, там треба дуже сильно постаратися. Вода не йде. Ми зробили так, що це важко відновити навіть після захоплення", - сказав Арестович.

Читайте також: Окупанти планують пустити воду по Північно-Кримському каналу 25 лютого

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Топ коментарі
+35
Так вона ж сама не піде. Там десь десять, можливо більше, насосних станцій. Одна станція не працюватиме, і все, кіна не буде.
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06.03.2022 22:40
+32
Странно. Все знакомые живущие неподалеку постоянно писают в канал...
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06.03.2022 22:41
+24
Поки руські воЯки захоплювали Новокаховську ГЕС, українці змінили закони фізики. От не тече до Криму вода і все. Щоб вода була в Криму, орки мають піти з Криму вслєд за руським кораблем.
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06.03.2022 22:45
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Так вона ж сама не піде. Там десь десять, можливо більше, насосних станцій. Одна станція не працюватиме, і все, кіна не буде.
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06.03.2022 22:40 Відповісти
плиты розтянули по домам. все трубы и моторы тоже не метал))

это по карте вода Днепра кажется выше, а реально там насосы нужны, и прочее оборудование. с учетом 8 летнего простоя, легче ЗАНОВО построить .... но денег нет - а вы держитесь

там за 8 лет (карл) не осталось даже возможности воду качать!! им просто ватная "победа " нжна, хоть шото хорошее показать.
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06.03.2022 22:45 Відповісти
Все це працювало задля потреб херсонської області. Інакше б не будували дамбу. Дуже там багато полій овочевих які потребують цю воду. Скоріше за все станції насосні пошкодили вже після навали орди.
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06.03.2022 22:54 Відповісти
Канала два. Который северокрымский течёт самотоком аж до Феодосии.
Так что
Ктото свистит.
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06.03.2022 23:12 Відповісти
да течет-только должны горизонты под каналом водой напитаться скорее всего-а это дело месяцев
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06.03.2022 23:21 Відповісти
Да. Но открыть ворота не проблема.
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06.03.2022 23:57 Відповісти
Вы не поняли-чтоб воде реально дойти-надо поднять грунтовые воды под каналом и вызвать равновесие (что б вода не впитывалась в грунт)-а это месяцы надо ждать реально
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07.03.2022 00:10 Відповісти
Я всё понимаю. Но никакой заслуги арестовичей в этом нет.
Напомню: в статье написано "ми зробили"
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07.03.2022 00:13 Відповісти
Напевне ти і свистиш. Аж у Гамериці чути
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06.03.2022 23:35 Відповісти
То усьо ніправда! Вас абманивають! Пєрвий кАнал вже 100500 разів показав, що вода до Криму дійшла й шо крисіянчегі взагалі тепер взагалі не знають куди стіки води дєвать.
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06.03.2022 22:53 Відповісти
Странно. Все знакомые живущие неподалеку постоянно писают в канал...
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06.03.2022 22:41 Відповісти
Писать мало. Надо крысиный яд сыпать, мусор и т.п.
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06.03.2022 22:46 Відповісти
є такий вираз.
звучить він так.
ХУ,,, в ЖО,,,,,,,
а не воду.
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06.03.2022 22:43 Відповісти
Ага он такой секретный и все организовал.
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06.03.2022 23:25 Відповісти
Поки руські воЯки захоплювали Новокаховську ГЕС, українці змінили закони фізики. От не тече до Криму вода і все. Щоб вода була в Криму, орки мають піти з Криму вслєд за руським кораблем.
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06.03.2022 22:45 Відповісти
Пасасайку вам від нігерійских добробатів 😁
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06.03.2022 22:46 Відповісти
Якщо там так багато кацапів, то най кружками черпають...
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06.03.2022 22:47 Відповісти
Добре, кацапи, пожалію вас. Слухайте уважно - що треба зробити, щоб пішла вода. У повний місяць станьте лицем до Темної Гори, киньте через ліве плече 12 сушених павуків і промовляйте: "Піди вода, не знаю куда"
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06.03.2022 22:48 Відповісти
😂😂😂
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06.03.2022 23:06 Відповісти
Коли витягнули люську арєстовіча, зразу стало зрозуміло що п#здіть будуть багато і безсоромно. Але він уже 2 дні записує відосікі с бункера на свинокацапському і каже щоб українці нє нилі на діванах, а палили окупантів.
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06.03.2022 22:51 Відповісти
пьют они ее штоли
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06.03.2022 22:53 Відповісти
Це правда чи отговорка? Не знаю, чи можна довіряти тому раднику
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06.03.2022 22:54 Відповісти
Ого и тут пэрэмога у москалей...) Зато какой красивый кадр взрыва дабмы?

Как обычно все у орков бессмысленно
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06.03.2022 22:55 Відповісти
Оркостан бессмысленный и беспощадный ... как и их война
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06.03.2022 22:58 Відповісти
І тут облом! Ну не повезло Пуйлу і цього разу - 👃йому (це не ніс!), а не дніпровську воду!
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06.03.2022 22:59 Відповісти
Шойге надо поручить. Шаман-оленевод однако. Мухомор, мутабор. Гостайна. Там все такие йо"нутые.
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06.03.2022 23:04 Відповісти
отц 😂😂
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06.03.2022 23:05 Відповісти
Самоплином вода може дійти максимум до Джанкою. Але це за умови, що встановиться рівновага з водонесучими шарами грунтів на протязі 200 км. А вони висихали 8 років. Далі потрібно воду піднімати. А насоси орки порозтягли ще в перший рік окупації.
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06.03.2022 23:07 Відповісти
Всё верно. Только не надо свистеть "ми зробили так що". Ничего не делалось. Ничего.
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07.03.2022 00:01 Відповісти
Скажи, а звідки взялася дамба, якщо нічого не робилося?
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07.03.2022 00:03 Відповісти
Дамбу емнип построили на деньги херсонских аграриев 8 лет назад и никакие арестовичи никакого отношения к ней не имеют.
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07.03.2022 00:06 Відповісти
Так це і є твоє "нічого не робилося"? Ти ж чомусь не писав "Арестовичем нічого не робилося". Цікаво, чому?
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07.03.2022 00:12 Відповісти
Потому что в статье написано "ми зробили". Ну-ка что там арестович и ко сделал? Ничего? Так о чём спор?
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07.03.2022 00:16 Відповісти
Дамбу на 107 кілометрі добудували до робочого стану (на 90% загальної готовності) в 2021 році. А першу побудували в 2014 - на 91 кілометрі. Так що про 200 км заповнені всі ці роки ти трохи загнув.
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07.03.2022 01:33 Відповісти
И да, насчёт первых 200км - канал все эти годы был заполнен до самого перешейка
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07.03.2022 00:03 Відповісти
Смола гаряча вам скоріше потече по каналу, а не дніпровська водичка.
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06.03.2022 23:09 Відповісти
Якщо вода і далі йтиме тим, що від каналу залишилось (тобто якщо знову не перекрити її подачу), то єдиним ефектом того буде екологічна катастрофа. Але хай від того болить голова у крисчан і окупантів. За чьто баролісь, на то і напаролісь.
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06.03.2022 23:24 Відповісти
Всё равно пройтись по каналу тяжёлыми ракетами не повредит.
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06.03.2022 23:25 Відповісти
Найцікавіше буде дивитися як 1000 000 окупантів буде перти з Криму піходрала по мосту. Бо літаки не літають
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06.03.2022 23:39 Відповісти
даже вода к кацапам идти не хочет
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06.03.2022 23:41 Відповісти
Какой смысл им давать воду? Они ее все равно трактором давить станут, так как "укробандеровская"!
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06.03.2022 23:44 Відповісти
Надо восстанавливать! На всей территории Украины должна быть вода в полном доступе. Как раз к нашей победе потечет самотеком. Надеюсь в марте!
Слава Україні!!!
Бережіть себе, а нас боже і ЗСУ.
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06.03.2022 23:45 Відповісти
крим вище рівня моря чим Дніпро, а насосні підйомні станції знищені.

кацапи просто невстигають носити відрами воду з Дніпра, бо вона іде в землю.
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06.03.2022 23:55 Відповісти
Разговор украинского врача с раненным российским пленным
https://m.youtube.com/watch?v=xzTm45Yb68g
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07.03.2022 00:06 Відповісти
Там потрібно чистити і укріплювати канал.
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07.03.2022 00:44 Відповісти
 
 