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Вода до Криму так і не пішла, - Арестович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог кинув на захоплення ГЕС основні зусилля. Росії потрібна була Новокаховська ГЕС для забезпечення водою Криму. Контролювати – це немала ціль і немале досягнення з їхнього боку. Утім, вода до Криму не пішла.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН із посиланням на розмову Олексія Арестовича з російським адвокатом Марком Фейгіним.
"Вони взяли Новокаховську ГЕС, основні зусилля туди кинули. Там були бої. Але така кількість військ – просто кількістю взяли і все. За їхніми повідомленнями, зірвали дамбу в Крим. Але зірвати її можна і тричі. Щоб пішла вода в Крим, там треба дуже сильно постаратися. Вода не йде. Ми зробили так, що це важко відновити навіть після захоплення", - сказав Арестович.
Топ коментарі
+35 vitaliymkua
показати весь коментар06.03.2022 22:40
+32 Vladimir Longer
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+24 Александр Юр
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Будь ласка, зачекайте...
это по карте вода Днепра кажется выше, а реально там насосы нужны, и прочее оборудование. с учетом 8 летнего простоя, легче ЗАНОВО построить .... но денег нет - а вы держитесь
там за 8 лет (карл) не осталось даже возможности воду качать!! им просто ватная "победа " нжна, хоть шото хорошее показать.
Так что
Ктото свистит.
Напомню: в статье написано "ми зробили"
звучить він так.
ХУ,,, в ЖО,,,,,,,
а не воду.
Как обычно все у орков бессмысленно
Слава Україні!!!
Бережіть себе, а нас боже і ЗСУ.
кацапи просто невстигають носити відрами воду з Дніпра, бо вона іде в землю.
https://m.youtube.com/watch?v=xzTm45Yb68g