Окупанти планують пустити воду по Північно-Кримському каналу 25 лютого
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Дніпровська вода Північно-Кримським каналом, як і раніше, не надходить у окупований Крим. Але окупанти планують пустити воду 25 лютого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Інформація про те, що вперше за стільки років у руслі Північно-Кримського каналу з'явилася Дніпровська вода поки що не підтверджується", цитується одне з кримських ЗМІ. Цю ж інформацію підтвердив радник російського "глави" Криму Олег Крючков
Раніше, російськв маріонетка в Криму Сергій Аксьонов заявив, що окупований півострів готується приймати воду Північно-Кримським каналом.
Ставленик російських окупантів каже, що 25 лютого будуть ухвалені технічні рішення для запуску води з Дніпра в захоплених районах Херсонщини руслом Північно-Кримського каналу.
"Там потрібне ручне регулювання, щоби напір на старті не був занадто сильним, щоби нас не розмило. Тому завтра вранці всі рішення технічні будуть ухвалені. Зробити це можна впродовж одного дня. Відповідно, воду в канал отримати ми можемо, технічно ми готові, насосні станції готові", - заявив Аксьонов
Будь ласка, зачекайте...
https://www.unian.net/war/vozle-kahovskoy-ges-na-kamery-popala-kolonna-neopoznannoy-*******-tehniki-novosti-donbassa-11715895.html
https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/rossiyskie-voyska-zahvatili-severo-krymskiy-kanal-i-kahovskuyu-ges-1605018.html
https://t.me/XU_kraine/1844
https://herson.depo.ua/rus/herson/rosiyani-zakhopili-pivnichno-krimskiy-kanal-kakhovsku-gres-mista-tavriysk-kakhovka-nova-kakhovka-202202241428371
Ниче, як пустили, так и перекрием!
Тестовый забег для крымчан!
Прочувствуйте жизнь как раньше!)
Любить Украину!
гундяєвське кривослав`я.....заборонене??
ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
коли знешкодять кримський міст??
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
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Поля ее красивые
Х...у не растоптать