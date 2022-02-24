УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11239 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
25 006 53
Крим (12755) Херсонщина (4250) Аксьонов (192) вода (910)

Окупанти планують пустити воду по Північно-Кримському каналу 25 лютого

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти планують пустити воду по Північно-Кримському каналу 25 лютого

Дніпровська вода Північно-Кримським каналом, як і раніше, не надходить у окупований Крим. Але окупанти планують пустити воду 25 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Інформація про те, що вперше за стільки років у руслі Північно-Кримського каналу з'явилася Дніпровська вода поки що не підтверджується", цитується одне з кримських ЗМІ. Цю ж інформацію підтвердив радник російського "глави" Криму Олег Крючков

Раніше, російськв маріонетка в Криму Сергій Аксьонов заявив, що окупований півострів готується приймати воду Північно-Кримським каналом.

Ставленик російських окупантів каже, що 25 лютого будуть ухвалені технічні рішення для запуску води з Дніпра в захоплених районах Херсонщини руслом Північно-Кримського каналу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ захопили частину території Херсонської області. Від дій РФ загинуло 2 дітей, - ОДА

"Там потрібне ручне регулювання, щоби напір на старті не був занадто сильним, щоби нас не розмило. Тому завтра вранці всі рішення технічні будуть ухвалені. Зробити це можна впродовж одного дня. Відповідно, воду в канал отримати ми можемо, технічно ми готові, насосні станції готові", - заявив Аксьонов

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+42
Повторю. Это позор Зеленского, как верховного. Это не президент. И сегодняшние события это хорошо показали. Юг Украины и выход к морю фактически все. Где все то, что он неделю назад показывал на учениях на границе с Крымом? Как можно было оставить неприкрытыми подходы к Днепру и спину бойцов под Мариком со стороны Крыма? Орки походным маршем без проблем достигли Днепра и без проблем перешли его. Там всего два моста до самого Запорожья. Всего два моста. Это государственная измена.
показати весь коментар
24.02.2022 21:51
+34
C этим каналом как то странно вышло.Специально похоже его отдали.Клоуна и его мародеров за такое судить нужно.
показати весь коментар
24.02.2022 21:49
+21
Гос.измена.
показати весь коментар
24.02.2022 21:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну пусть пускают на пару дней,пусть хоть подмоються разок лапти,потом итак снова смердеть )
показати весь коментар
24.02.2022 21:47 Відповісти
так говорили же что отбили плотину !?
показати весь коментар
24.02.2022 21:48 Відповісти
хрен поймеш. казали шо ГЕС відбили. а дамба на каналі дуже близько до крима.
показати весь коментар
24.02.2022 21:49 Відповісти
А в канал вода що самотоком іде _ думаю її біля греблі насоси до каналу підіймають - рвати ту греблю потрібно !
показати весь коментар
24.02.2022 23:18 Відповісти
Это фейк от советника Зели. Они закрепились на правом берегу и дошли по трассе до Херсона. Как ни больно, но это так.
показати весь коментар
24.02.2022 21:54 Відповісти
по насосним станціям вогонь
показати весь коментар
24.02.2022 21:48 Відповісти
Готовься принимать по максимуму, но не воду.
показати весь коментар
24.02.2022 21:48 Відповісти
Взорвите дамбу ГЕС, не тяните резину!
показати весь коментар
24.02.2022 21:48 Відповісти
Толку їм з води як не буде за за що купити поїсти
показати весь коментар
24.02.2022 21:48 Відповісти
C этим каналом как то странно вышло.Специально похоже его отдали.Клоуна и его мародеров за такое судить нужно.
показати весь коментар
24.02.2022 21:49 Відповісти
Похоже так- видно Ермака работа
показати весь коментар
24.02.2022 21:54 Відповісти
Так где же Ермак?
показати весь коментар
24.02.2022 21:58 Відповісти
мавр сделал свое дело мавр может уходить
показати весь коментар
24.02.2022 22:07 Відповісти
куда еще их пропустили? они везде
показати весь коментар
24.02.2022 21:50 Відповісти
в основному вже у пеклі,решту на підході
показати весь коментар
24.02.2022 21:58 Відповісти
Поэтому южное направление и было практически открыто.
показати весь коментар
24.02.2022 21:51 Відповісти
Договорняк ?
показати весь коментар
24.02.2022 21:55 Відповісти
Гос.измена.
показати весь коментар
24.02.2022 21:56 Відповісти
Как не горько признавать, но это так. Я сразу даже не мог поверить в этот треш.
показати весь коментар
24.02.2022 22:19 Відповісти
Повторю. Это позор Зеленского, как верховного. Это не президент. И сегодняшние события это хорошо показали. Юг Украины и выход к морю фактически все. Где все то, что он неделю назад показывал на учениях на границе с Крымом? Как можно было оставить неприкрытыми подходы к Днепру и спину бойцов под Мариком со стороны Крыма? Орки походным маршем без проблем достигли Днепра и без проблем перешли его. Там всего два моста до самого Запорожья. Всего два моста. Это государственная измена.
показати весь коментар
24.02.2022 21:51 Відповісти
Ты шоколаду соевого объелся, петин выкормыш?
показати весь коментар
24.02.2022 21:59 Відповісти
На стране-помойке продолжает продаваться говнопродукция Нелоха. В то время как на Граждан Украины падают русские ракеты, на карман президента Украины падают русские срубли.
показати весь коментар
24.02.2022 22:07 Відповісти
С бутылки слезь, дырявая кошолка
показати весь коментар
24.02.2022 22:07 Відповісти
Сам задаюсь этими вопросами , тут у многих мнение что юг просто здали без единого выстрела они дошли до Новой Каховки . Теперь явно видно как наше привительство клоунов и идиотов готовилось к войне , а Путин ещё с прошлого года войска собирал .
показати весь коментар
24.02.2022 22:10 Відповісти
Так они без помех пустили орков на правый берег. Вы ширину Днепра там видели? Там можно было стоять без проблем. ГЭС прикрывал 1 БТР !!!
показати весь коментар
24.02.2022 22:26 Відповісти
Нужно ниже по течению сделать химическую атаку. Пускай пьют
показати весь коментар
24.02.2022 21:52 Відповісти
⚡️Акции Сбербанка рухнули более чем на 40%
показати весь коментар
24.02.2022 21:52 Відповісти
Потрібно негайно заблокувати, а потім націоналізувати всі активи Сбербанку і Альфабанку на території України і повернути вкладникам все до копійки, а боржників - списати борги.
показати весь коментар
24.02.2022 21:59 Відповісти
Дай Боже, щоб та вода орків і накрила
показати весь коментар
24.02.2022 21:53 Відповісти
Да Бог.
показати весь коментар
24.02.2022 21:55 Відповісти
Без паніки все підконтролем. ботів в спам
показати весь коментар
24.02.2022 21:54 Відповісти
Кто там живет возле канала. Забросайте ядохимикатами и отходами. Ни капли гнидам нашей воды.
показати весь коментар
24.02.2022 21:54 Відповісти
Отравим весь юг Украины? Нам после победы он не нужен?
показати весь коментар
24.02.2022 21:57 Відповісти
до перемоги ще треба дожити! цей дощ навовго, нажаль, здали Крим
показати весь коментар
24.02.2022 22:05 Відповісти
****** градами по тому каналу, нехай болотну воду пють, вбивці😡
показати весь коментар
24.02.2022 21:56 Відповісти
Да, везде сражения, а тут слив...
Ниче, як пустили, так и перекрием!
Тестовый забег для крымчан!
Прочувствуйте жизнь как раньше!)
Любить Украину!
показати весь коментар
24.02.2022 21:56 Відповісти
медведчуки, шуфричі, рабіновичі, бужанскі, дубінскі, киви, партнови, татарови, єрмаки, .....,.... вже арештовані?!

гундяєвське кривослав`я.....заборонене??
ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....

коли знешкодять кримський міст??
показати весь коментар
24.02.2022 21:56 Відповісти
Хорошо умничать из Европы. Ты тут поумничай, заробитчанин.
показати весь коментар
24.02.2022 22:02 Відповісти
Не пам'ятаю на якійсь програмі говорили, що зараз це технічно неможливо. Щось там чи обвалилося, чи- то зламалося. Це коли Арахамія обіцяв кримську воду у обмін на Донбас. Якийсь експерт в студії довго пояснював. Ну а там хто зна.
показати весь коментар
24.02.2022 21:58 Відповісти
ВСУ має сипати на цю насосну станцію все що має.
показати весь коментар
24.02.2022 21:59 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
показати весь коментар
24.02.2022 21:59 Відповісти
Насипте цим підрілам пургену, негай гребані криси пьють. Головне якось попередити татар та не велику кількість паріотів в Криму. Як сказало ***.ло, якщо на перший раз не допоможе, сможем повторить. Так з водою можна таке творити, наприклад, мишьяку ************** трохи нижче по течії.
показати весь коментар
24.02.2022 22:03 Відповісти
А я бы бил сейчас по их логистике. Перешли мост - ладно, а вот теперь точкой-У этот мост положить. И всех кто перешел к нам - оприходовать, безпилотниками валить их логистику.
показати весь коментар
24.02.2022 22:09 Відповісти
ГЭС Точкой не положишь.
показати весь коментар
24.02.2022 22:50 Відповісти
Что то не понял. Канал 8 лет разрушался, зарос, нарушена гидроизоляция.... Ничего о капремонте со стороны Крыма не было слышно..... Как они собираются что то запускать?
показати весь коментар
24.02.2022 22:18 Відповісти
мало грязи в комментариях ...БОЛЬШЕ ! БОЛЬШЕ ! БОЛЬШЕ !
показати весь коментар
24.02.2022 22:21 Відповісти
Кровью собственной захлебнутся а не воды напьются!
показати весь коментар
24.02.2022 22:43 Відповісти
Клоуны и предатели зеленые .Как вы будете отвечать народу Украины за болтовню брехню --у нас самая мощная армия в Европе МО Резников ,ситуация под контролем запад нагнетает обстановку . свои оборонные заводы стоят ,а зе..ходит с протянутой рукой чего нибудь для обороны просит..В армии нет толива и ,,,а они за счет бюджета смартфоны раздают им нужен рейтинг. Так вы гады покупайте избирателей гречкой за свой счет вместо обеспечения армии дороги для путлера строят Позор.Но вас будет народ судить вместе с путлером.
показати весь коментар
24.02.2022 22:45 Відповісти
Вода зимой это понты.
показати весь коментар
24.02.2022 23:05 Відповісти
 
 