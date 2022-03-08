Сообщение о захвате российскими оккупантами Изюма не соответствует действительности, – Арестович
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сообщение о захвате российскими оккупантами Изюма в Харьковской области не соответствует действительности, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сообщение о том, что противник якобы захватил город Изюм не соответствует действительности. Там сейчас ведутся бои. Противник терпит поражение", - сказал Арестович на брифинге во вторник.
Он сообщил, что ВСУ продолжают оборонную операцию по удержанию противника на оперативных направлениях – Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Николаев, Запорожье.
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