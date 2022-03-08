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Сообщение о захвате российскими оккупантами Изюма не соответствует действительности, – Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сообщение о захвате российскими оккупантами Изюма не соответствует действительности, – Арестович

Сообщение о захвате российскими оккупантами Изюма в Харьковской области не соответствует действительности, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сообщение о том, что противник якобы захватил город Изюм не соответствует действительности. Там сейчас ведутся бои. Противник терпит поражение", - сказал Арестович на брифинге во вторник.

Он сообщил, что ВСУ продолжают оборонную операцию по удержанию противника на оперативных направлениях – Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Николаев, Запорожье.

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08.03.2022 14:08 Ответить
А де зник Дерьмак???
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08.03.2022 14:10 Ответить
Сидит тихо, лишь бы не порвали на куски.
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08.03.2022 14:13 Ответить
Довіряйте лише офіційним джерелам інформації і не панікуйте.
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08.03.2022 14:10 Ответить
Хєр вам мокшани, а не Ізюм!
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08.03.2022 14:31 Ответить
Вбивайте цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!
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08.03.2022 15:03 Ответить
 
 