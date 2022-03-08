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Темпы продвижения российской армии по территории Украины существенно замедлились, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Темпы продвижения российской армии по территории Украины существенно замедлились, - Арестович

Темпы продвижения русской армии по территории Украины существенно замедлились. Пока враг не представляет существенной угрозы. Основные усилия оккупанты бросили на информационно-психологические операции против населения Украины.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Темпы продвижения врага существенно замедлились. Сейчас на отдельных направлениях, где они наступали, оккупанты практически остановлены. Те силы, которые продолжают двигаться вперед, двигаются малыми силами, проводят предварительную разведку и не представляют существенной угрозы в тех городах, которые они отмечают в своих информационных сообщениях", – сказал Арестович.

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Он также отметил, что не преуспев ни на земле, ни в воздухе враг бросил основные усилия на информационно-психологические операции против населения Украины.

По словам Арестовича, Вооруженные силы Украины и другие украинские силы обороны продолжают оборонную операцию по удержанию врага по таким направлениям, как: Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Николаев, Запорожье. Он заявил, что вражеские войска пытаются продвигаться на этих направлениях, но несут потери в результате ударов ракетных и артиллерийских войск ВСУ, а также наземных частей.

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Арестович также подчеркнул, что героически держатся города Николаев, Сумы, Чернигов, Харьков и Ахтырка.
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Топ комментарии
+18
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08.03.2022 14:29
+15
Та ну, не может быть

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08.03.2022 14:30
+13
Завяз блицкриг как в Финляндии в 39. Представьте, каково кацапским свиньям ехать мимо своих подбитых аналоговнет. Лучшего средства для дизморали и не придумаешь.
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08.03.2022 14:33
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08.03.2022 14:29 Ответить
Врага не надо недооценивать.
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08.03.2022 14:29 Ответить
Но и переоценивать не нужно.
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08.03.2022 14:34 Ответить
Та ну, не может быть

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08.03.2022 14:30 Ответить
Зил 130й и самосвал, я думал на них только песок со щебнем возят, ну еще навоз
Тяжело им будет без Гуливера
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08.03.2022 14:34 Ответить
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08.03.2022 14:36 Ответить
У Путіна усі такі....спецназовци.... По собі равняє
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08.03.2022 14:45 Ответить
Представляете как этих "бойцов" выгружают из самосвалов - поднятием кузова )
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08.03.2022 14:43 Ответить
Ні. Це трупи збирать й виводить до кремації.... "уНасПатєрьНєт" ....
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08.03.2022 14:52 Ответить
Закрийте вже йому писка, де мобілізація чому 200тисячна орда бродить по землі де 10млн.чоловіків?
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08.03.2022 14:31 Ответить
Я не війсковий, можливо хтось поправить, але думаю не можна кидати людей у бій без бойового злагодження, усе буде, потрібен час, який наші війска своїми діями зараз створюють
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08.03.2022 14:37 Ответить
Яка 200тисячна орда? При нападі було менше. Тиняється по посадкам та селам 50тис. кацапських голодранців.
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08.03.2022 14:44 Ответить
Щось пішло не так.

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08.03.2022 14:31 Ответить
продаж цегли насипом
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08.03.2022 14:35 Ответить
Більш схоже на гівно.
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08.03.2022 14:36 Ответить
Підвозять удобрєнія. Скоро картоплю садити.
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08.03.2022 14:40 Ответить
Завяз блицкриг как в Финляндии в 39. Представьте, каково кацапским свиньям ехать мимо своих подбитых аналоговнет. Лучшего средства для дизморали и не придумаешь.
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08.03.2022 14:33 Ответить
Орків потрібно знищувати! Пєрємірія не повинно бути! Кацапи народжуються брехливими тварями і існують такими все своє нікчемне життя. Пєрємірія для кацапів це просто передишка та відпочинок.
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08.03.2022 14:34 Ответить
Война за восстановление территориальной целостности Азербайджана заняла больше сорока дней. В Украине масштабы войны гораздо больше.
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08.03.2022 14:37 Ответить
Але це может означати, що вони почнуть окопуватися на більшості напрямків, перегрупіруються і почнуть бити більш масованими силами у південному напрямку де в них краща ситуація.
Чим наш генштаб цьому може завадити?
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08.03.2022 14:36 Ответить
Якими силами? Найманцями з Сирії?
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08.03.2022 14:46 Ответить
Сили їх гніють по полях. Вас досі лякає їх брехня й понти про "самуюВялікую і нєпабядімую" армію світу. Ніяк толіка підписник на ю-туб?
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08.03.2022 14:50 Ответить
Навіщо цю Люську Арестович , це лайно витягли з за шухляди !!!
Невже немає нікого читати тексти з листка ніж оце ??? Цензор я вас благаю хочь пику його замальовуйте!!!
Він гадає усі забули що він казав ранійше???!!! Ні.
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08.03.2022 14:49 Ответить
Зараз не час заспокоюватись. Не можна давати ворогу закріпитись і організувати опорні пункти. Кошмарити вдень і вночі, не давати спати.
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08.03.2022 16:10 Ответить
Ну як тобі сказати. Коли мій голова ОВА перестає казати про контрнаступ, а каже про те, що орки з трьох боків націлились на місто, і це буде третя спроба штурму. То стає трохи не пособі.
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08.03.2022 18:47 Ответить
 
 