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Россияне превратили наших детей в "детей войны", – Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне превратили наших детей в

Вторжение российской армии превратило украинских детей в "детей войны", которые вынуждены ночевать в подвалах из-за угрозы ракетного обстрела и наблюдать за вооруженными захватчиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Россияне превратили наших детей в "детей войны". Спящие в подвалах постоянно находятся под обстрелами ракетами, видят вооруженных захватчиков, которые грабят, расстреливают, мародерствуют", - написал Подоляк.

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Топ комментарии
+6
А ще треба "не забувать" хто своєю бездіяльністю і "Великими прожектами" типу "Великого крадівництва" ослабив країну і призвів до цієї агресії!!!
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08.03.2022 14:46
+4
Перетворемо їх свиноматок на мясо)
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08.03.2022 14:37
+3
ніколи не думав про це, а сьогодня порівняв тексти гімнів України та параші.
про що в них.
гімн рф; могучая, великая,достойная,священная, мудрая, гордая братская,, отечество, отчизна
загалом, крім як, дивіться які ми, і більше ні про що.....
наш посил гімну:
жива та буде жити. оптимістичний погляд в майбутнє і хто не запрошений прийде, получе кизди, ВСЕ!!!!!!!!!!!!!
ніякими братами навіть не смердить....
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08.03.2022 14:44
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Перетворемо їх свиноматок на мясо)
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08.03.2022 14:37 Ответить
" радник глави Офісу президента ".Плять.
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08.03.2022 14:38 Ответить
...і рідкісний ідіот, що оперує совецкими термінами.
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08.03.2022 14:46 Ответить
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08.03.2022 14:42 Ответить
щось багато почесті підарасу.
нехай його дикі собаки та ворони знищать...
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08.03.2022 14:48 Ответить
Немцы во время Второй Мировой лучше относились к украинцам, чем эти звери из т.н. россии.
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08.03.2022 14:44 Ответить
ніколи не думав про це, а сьогодня порівняв тексти гімнів України та параші.
про що в них.
гімн рф; могучая, великая,достойная,священная, мудрая, гордая братская,, отечество, отчизна
загалом, крім як, дивіться які ми, і більше ні про що.....
наш посил гімну:
жива та буде жити. оптимістичний погляд в майбутнє і хто не запрошений прийде, получе кизди, ВСЕ!!!!!!!!!!!!!
ніякими братами навіть не смердить....
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08.03.2022 14:44 Ответить
А ще треба "не забувать" хто своєю бездіяльністю і "Великими прожектами" типу "Великого крадівництва" ослабив країну і призвів до цієї агресії!!!
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08.03.2022 14:46 Ответить
Та досить бідкатися,якщо до дебільних мокшан за 13-ть днів не до стукались то вже ніколи,їм на всіх та все насрати.Ось чому такої нації не повинно існувати.
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08.03.2022 14:48 Ответить
Яку націю ти маєш на увазі? можеш назвати її одним словом?
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08.03.2022 14:51 Ответить
ГІВНО.
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08.03.2022 14:54 Ответить
до сліз !!!
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"Я не військовий об'єкт, мене не треба звільняти":
у мережі з'явилося зворушливе звернення української дитини. Відео

https://youtu.be/bBL41XKILe8
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08.03.2022 14:49 Ответить
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08.03.2022 15:03 Ответить
 
 