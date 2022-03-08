Россияне превратили наших детей в "детей войны", – Подоляк

Вторжение российской армии превратило украинских детей в "детей войны", которые вынуждены ночевать в подвалах из-за угрозы ракетного обстрела и наблюдать за вооруженными захватчиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Россияне превратили наших детей в "детей войны". Спящие в подвалах постоянно находятся под обстрелами ракетами, видят вооруженных захватчиков, которые грабят, расстреливают, мародерствуют", - написал Подоляк.

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