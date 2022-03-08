Россияне превратили наших детей в "детей войны", – Подоляк
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Вторжение российской армии превратило украинских детей в "детей войны", которые вынуждены ночевать в подвалах из-за угрозы ракетного обстрела и наблюдать за вооруженными захватчиками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Россияне превратили наших детей в "детей войны". Спящие в подвалах постоянно находятся под обстрелами ракетами, видят вооруженных захватчиков, которые грабят, расстреливают, мародерствуют", - написал Подоляк.
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нехай його дикі собаки та ворони знищать...
про що в них.
гімн рф; могучая, великая,достойная,священная, мудрая, гордая братская,, отечество, отчизна
загалом, крім як, дивіться які ми, і більше ні про що.....
наш посил гімну:
жива та буде жити. оптимістичний погляд в майбутнє і хто не запрошений прийде, получе кизди, ВСЕ!!!!!!!!!!!!!
ніякими братами навіть не смердить....
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