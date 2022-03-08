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Мариуполь (5560) помощь (6114) гуманитарный коридор (115)

Колонна с гуманитарной помощью для Мариуполя временно остановилась из-за боевых действий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Из Запорожья вышла колонна гуманитарной помощи Мариуполю с продуктами и лекарствами. Однако из-за боев грузовики остановились в городе Орехов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на РБК-Украина.

Генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко в эфире "Украина24" сообщил:

"Сейчас из Запорожья вышла колонна из 30 автобусов и 8 фур с гуманитарной помощью, лекарства, продукты. Эта колонна по состоянию на час назад находится в городе Орехов, но за городом начались боевые действия и сейчас координаторами колонны из областной государственной администрации Запорожской и Донецкой областей принимается решение о дальнейших действиях: возвращать колонну или подождать, пока завершатся боевые действия и следовать дальше в Мариуполь", - отметил Александр Мироненко.

Напомним, что для эвакуации мирного населения и доставки гуманитарного груза в Мариуполь необходим "зеленый" коридор и режим тишины. Вчера эвакуационная колонна с местным населением так и не смогла выехать за пределы Мариуполя из-за сильных обстрелов города.

Также "Метинвест" еще несколько дней назад сформировал колонну с продовольствием и необходимыми вещами для жителей Мариуполя, однако из-за постоянных обстрелов груз так и не может быть доставлен.

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Топ комментарии
+10
как я и предполагал. Кацапские коридоры ничем хорошим не заканчиваются. (((
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08.03.2022 14:34
+8
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08.03.2022 14:31
+5
Хватит верить России. Она обманет всегда. Она не соблюдает договоров и обещаний. Я против предубеждений, но Россия не заслужила доверия.
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08.03.2022 14:43
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08.03.2022 14:31 Ответить
как я и предполагал. Кацапские коридоры ничем хорошим не заканчиваются. (((
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08.03.2022 14:34 Ответить
Хватит верить России. Она обманет всегда. Она не соблюдает договоров и обещаний. Я против предубеждений, но Россия не заслужила доверия.
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08.03.2022 14:43 Ответить
кто вас заставляет россии верить?
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08.03.2022 14:59 Ответить
Зачем организовывать эти коридоры?
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08.03.2022 15:03 Ответить
пропиариться и время потянуть. C обеих сторон
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08.03.2022 15:13 Ответить
А потом обстрелять их. Гениальный пиар.
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08.03.2022 15:14 Ответить
обстрел на других свалить, так правильней.
Пиар обыкновенный, ничего гениально.
Будни войны
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08.03.2022 15:39 Ответить
Действия России не основаны на реальности. Реальность они потом придумывают какую им хочется. Так что им насрать на эти коридоры, если бы всё дело было бы в пиаре. Причина в другом. В чем? Шатать ситуацию, может выгрызть себе позиции и прочее.
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08.03.2022 15:15 Ответить
Я давно махнул рукой на чужие фейки.
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08.03.2022 15:47 Ответить
а я и на наши фейки положил. Их не меньше
Везде брехня
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08.03.2022 15:53 Ответить
По этой причине ты выше втирал про пиар, а сейчас цитируешь чей-то фейк. Значит тебе это интересно. Мне нет. Любой кто говорит "все плохие" подыгрывает тому кто больше врет, больше ворует и прочее.
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08.03.2022 15:55 Ответить
Колишню підконтрольну окупантам прокурорку Криму та депутатку Держдуми Наталію Поклонську помітили на Херсонщині.
Поклонська намагається піаритися на "гуманітарній допомозі". Українців закликають ловити її, якщо побачать.
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08.03.2022 14:53 Ответить
Не знаю де ще написати. Прочитав, що дитина померла від зневоднення в Маріуполі. Маріупольці, якщо ви ще не користуйтесь цим, то питну воду можна зцідити з бойлерів, якщо відкрутити шланг чи американку на подачу холодної води і кран запобіжник, то вода потече з нього. якщо відкрутити одразу подачу і холодної і гарячої води, то вода піде швидко, якщо одну з подачею холодної води тільки, то повільно. А в бойлері там 50-100 літрів води питної. Але якщо бойлер довго використовується без обслуговування, то можуть бути проблеми по бактеріологічним показникам, якщо вона там застоялася, тому краще кип'ятити її. Так як газу і електрики немає, то надворі на багатті. Пошире будь ласка в мережах і серед знайомих, щоб маріупольці знали.
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08.03.2022 14:56 Ответить
Ипать ! Ти відкрив Амеріку! У подвалах та бомбосховищах ти також баки ставитемеж?
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08.03.2022 15:04 Ответить
 
 