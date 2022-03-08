Колонна с гуманитарной помощью для Мариуполя временно остановилась из-за боевых действий

Из Запорожья вышла колонна гуманитарной помощи Мариуполю с продуктами и лекарствами. Однако из-за боев грузовики остановились в городе Орехов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на РБК-Украина.

Генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко в эфире "Украина24" сообщил:

"Сейчас из Запорожья вышла колонна из 30 автобусов и 8 фур с гуманитарной помощью, лекарства, продукты. Эта колонна по состоянию на час назад находится в городе Орехов, но за городом начались боевые действия и сейчас координаторами колонны из областной государственной администрации Запорожской и Донецкой областей принимается решение о дальнейших действиях: возвращать колонну или подождать, пока завершатся боевые действия и следовать дальше в Мариуполь", - отметил Александр Мироненко.

Напомним, что для эвакуации мирного населения и доставки гуманитарного груза в Мариуполь необходим "зеленый" коридор и режим тишины. Вчера эвакуационная колонна с местным населением так и не смогла выехать за пределы Мариуполя из-за сильных обстрелов города.

Также "Метинвест" еще несколько дней назад сформировал колонну с продовольствием и необходимыми вещами для жителей Мариуполя, однако из-за постоянных обстрелов груз так и не может быть доставлен.

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