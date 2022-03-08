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Маріуполь (2816) допомога (5014) гуманітарний коридор (168)

Колона з гуманітарною допомогою Маріуполю тимчасово зупинилась через бойові дії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Із Запоріжжя вийшла колона гуманітарної допомоги Маріуполю з харчами та ліками. Однак через бої вантажівки зупинились у місті Оріхів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на РБК-Україна.

Так, генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко в ефірі "Україна24" повідомив:

"Наразі з Запоріжжя вийшла колона з 30 автобусів та 8 фурами з гуманітарною допомогою, ліки, харчі. Ця колона станом на годину назад знаходиться в місті Оріхів, але за містом почалися бойові дії й наразі координаторами колони з обласної державної адміністрації Запорізької та Донецької областей приймається рішення про подальші дії: повертати колону чи почекати поки завершаться бойові дії та слідувати далі до Маріуполя", - зазначив Олександр Мироненко.

Нагадаємо, для евакуації мирного населення та для доставки гуманітарного вантажу в Маріуполь необхідний "зелений" коридор та режим тиші. Вчора евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла виїхати за межі Маріуполя через потужні обстріли міста.

Також "Метінвест" ще кілька днів тому сформував колону з харчами та необхідними речами для жителів Маріуполя, однак через постійні обстріли вантаж так і не може бути доставлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог продовжує атакувати Маріуполь, не випускаючи людей з міста, - "Азов"
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Топ коментарі
+10
как я и предполагал. Кацапские коридоры ничем хорошим не заканчиваются. (((
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08.03.2022 14:34
+8
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08.03.2022 14:31
+5
Хватит верить России. Она обманет всегда. Она не соблюдает договоров и обещаний. Я против предубеждений, но Россия не заслужила доверия.
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08.03.2022 14:43
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08.03.2022 14:31 Відповісти
как я и предполагал. Кацапские коридоры ничем хорошим не заканчиваются. (((
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08.03.2022 14:34 Відповісти
Хватит верить России. Она обманет всегда. Она не соблюдает договоров и обещаний. Я против предубеждений, но Россия не заслужила доверия.
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08.03.2022 14:43 Відповісти
кто вас заставляет россии верить?
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08.03.2022 14:59 Відповісти
Зачем организовывать эти коридоры?
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08.03.2022 15:03 Відповісти
пропиариться и время потянуть. C обеих сторон
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08.03.2022 15:13 Відповісти
А потом обстрелять их. Гениальный пиар.
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08.03.2022 15:14 Відповісти
обстрел на других свалить, так правильней.
Пиар обыкновенный, ничего гениально.
Будни войны
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08.03.2022 15:39 Відповісти
Действия России не основаны на реальности. Реальность они потом придумывают какую им хочется. Так что им насрать на эти коридоры, если бы всё дело было бы в пиаре. Причина в другом. В чем? Шатать ситуацию, может выгрызть себе позиции и прочее.
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08.03.2022 15:15 Відповісти
Я давно махнул рукой на чужие фейки.
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08.03.2022 15:47 Відповісти
а я и на наши фейки положил. Их не меньше
Везде брехня
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08.03.2022 15:53 Відповісти
По этой причине ты выше втирал про пиар, а сейчас цитируешь чей-то фейк. Значит тебе это интересно. Мне нет. Любой кто говорит "все плохие" подыгрывает тому кто больше врет, больше ворует и прочее.
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08.03.2022 15:55 Відповісти
Колишню підконтрольну окупантам прокурорку Криму та депутатку Держдуми Наталію Поклонську помітили на Херсонщині.
Поклонська намагається піаритися на "гуманітарній допомозі". Українців закликають ловити її, якщо побачать.
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08.03.2022 14:53 Відповісти
Не знаю де ще написати. Прочитав, що дитина померла від зневоднення в Маріуполі. Маріупольці, якщо ви ще не користуйтесь цим, то питну воду можна зцідити з бойлерів, якщо відкрутити шланг чи американку на подачу холодної води і кран запобіжник, то вода потече з нього. якщо відкрутити одразу подачу і холодної і гарячої води, то вода піде швидко, якщо одну з подачею холодної води тільки, то повільно. А в бойлері там 50-100 літрів води питної. Але якщо бойлер довго використовується без обслуговування, то можуть бути проблеми по бактеріологічним показникам, якщо вона там застоялася, тому краще кип'ятити її. Так як газу і електрики немає, то надворі на багатті. Пошире будь ласка в мережах і серед знайомих, щоб маріупольці знали.
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08.03.2022 14:56 Відповісти
Ипать ! Ти відкрив Амеріку! У подвалах та бомбосховищах ти також баки ставитемеж?
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08.03.2022 15:04 Відповісти
 
 