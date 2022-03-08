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Ворог продовжує атакувати Маріуполь, не випускаючи людей з міста, - "Азов"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 8 березня, росіяни продовжили атаку на Маріуполь, не випускаючи людей з міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на телеграм канал Азову.

"Терміново!Спеціально для евакуації мирних мешканців Маріуполя по єдиному маршруту оборонцями міста було вжито ряд заходів: розчищення дороги від мін, знято інженерні загородження та інше. Просто зараз, не випускаючи маріупольців з міста, ворог розпочав атаку на Маріуполь саме в цьому напрямку."

Також читайте: Зеленський про блокаду військами РФ Маріуполя: У місті від зневоднення померла дитина, це вперше з часів вторгнення нацистів
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Топ коментарі
+8
Свині
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08.03.2022 12:00
+7
Ці нелюди навіть не хочуть забирати своїх трупів.
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08.03.2022 12:04
+6
Чего и следовало ожидать
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08.03.2022 12:02
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Свині
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08.03.2022 12:00 Відповісти
Ці нелюди навіть не хочуть забирати своїх трупів.
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08.03.2022 12:04 Відповісти
Зауважу що свиня то корисна тварина. Порівняння не дуже доречн
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08.03.2022 12:46 Відповісти
Ну і їх треба атакувати. Підсмалити їм хвіст так, щоб більше не лізли.
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08.03.2022 12:02 Відповісти
Чего и следовало ожидать
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08.03.2022 12:02 Відповісти
Прокляті варвари!
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08.03.2022 12:02 Відповісти
Ну что дагаварились с акупантами пра зельоные каридоры? Заглянули ему в глаза? Еще не хватало чтобы окупанты захватили Мариуполь прикрывшись беженцами
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08.03.2022 12:12 Відповісти
...а наши сердобольные им несли горячий чай и булочки...они нас не пожалеют...
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08.03.2022 12:20 Відповісти
Тварюки кончені, одним словом орки.
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08.03.2022 12:22 Відповісти
США прорахували сільки буде коштувати без російської , то це прорахунок. А скільки буде коштувати зерно, олія? А Україна і Росія продають світу 25% і 50% олії. Перекрийте небо, бо економія 10% вартості нафти це копійки в порівнянні з голодом на Землі.
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08.03.2022 12:23 Відповісти
 
 