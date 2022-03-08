7 836 11
Ворог продовжує атакувати Маріуполь, не випускаючи людей з міста, - "Азов"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 8 березня, росіяни продовжили атаку на Маріуполь, не випускаючи людей з міста.
Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на телеграм канал Азову.
"Терміново!Спеціально для евакуації мирних мешканців Маріуполя по єдиному маршруту оборонцями міста було вжито ряд заходів: розчищення дороги від мін, знято інженерні загородження та інше. Просто зараз, не випускаючи маріупольців з міста, ворог розпочав атаку на Маріуполь саме в цьому напрямку."
Топ коментарі
+8 Володимир Шевченко 805b5da6
показати весь коментар08.03.2022 12:00
+7 Володимир Шевченко 805b5da6
показати весь коментар08.03.2022 12:04
+6 Alex_Dimitrov
показати весь коментар08.03.2022 12:02
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Володимир Шевченко 805b5da6
показати весь коментар08.03.2022 12:00 Відповісти Мені подобається 8
Володимир Шевченко 805b5da6
показати весь коментар08.03.2022 12:04 Відповісти Мені подобається 7
Pan Lipko
показати весь коментар08.03.2022 12:46 Відповісти Мені подобається 0
Randall Flag da70119e
показати весь коментар08.03.2022 12:02 Відповісти Мені подобається 3
Alex_Dimitrov
показати весь коментар08.03.2022 12:02 Відповісти Мені подобається 6
Павел Северин bc9b18a5
показати весь коментар08.03.2022 12:02 Відповісти Мені подобається 3
✘
Green sheet
показати весь коментар08.03.2022 12:12 Відповісти Мені подобається 5
SlavaGeroyam
показати весь коментар08.03.2022 12:20 Відповісти Мені подобається 1
Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар08.03.2022 12:22 Відповісти Мені подобається 0
Микола Мазуренко 7ef4c839
показати весь коментар08.03.2022 12:23 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...