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Враг продолжает атаковать Мариуполь, не выпуская людей из города, - "Азов"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 8 марта, россияне продолжили атаку на Мариуполь, не выпуская людей из города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на телеграм-канал Азова.

"Срочно! Специально для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчистка дорог от мин, сняты инженерные заграждения и прочее. Прямо сейчас, не выпуская мариупольцев из города, враг начал атаку на Мариуполь именно в этом направлении".

Читайте: Оккупанты препятствуют эвакуации, - глава Киевской ОГА
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Топ комментарии
+8
Свині
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08.03.2022 12:00
+7
Ці нелюди навіть не хочуть забирати своїх трупів.
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08.03.2022 12:04
+6
Чего и следовало ожидать
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08.03.2022 12:02
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Свині
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08.03.2022 12:00 Ответить
Ці нелюди навіть не хочуть забирати своїх трупів.
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08.03.2022 12:04 Ответить
Зауважу що свиня то корисна тварина. Порівняння не дуже доречн
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08.03.2022 12:46 Ответить
Ну і їх треба атакувати. Підсмалити їм хвіст так, щоб більше не лізли.
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08.03.2022 12:02 Ответить
Чего и следовало ожидать
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08.03.2022 12:02 Ответить
Прокляті варвари!
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08.03.2022 12:02 Ответить
Ну что дагаварились с акупантами пра зельоные каридоры? Заглянули ему в глаза? Еще не хватало чтобы окупанты захватили Мариуполь прикрывшись беженцами
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08.03.2022 12:12 Ответить
...а наши сердобольные им несли горячий чай и булочки...они нас не пожалеют...
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08.03.2022 12:20 Ответить
Тварюки кончені, одним словом орки.
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08.03.2022 12:22 Ответить
США прорахували сільки буде коштувати без російської , то це прорахунок. А скільки буде коштувати зерно, олія? А Україна і Росія продають світу 25% і 50% олії. Перекрийте небо, бо економія 10% вартості нафти це копійки в порівнянні з голодом на Землі.
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08.03.2022 12:23 Ответить
 
 