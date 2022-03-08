Росіяни перетворили наших дітей на "дітей війни", – Подоляк
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Вторгнення російської армії перетворило українських дітей на "дітей війни", які змушені ночувати у підвалах через загрозу ракетного обстрілу та спостерігати за озброєними загарбниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Росіяни перетворили наших дітей на "дітей війни". Які сплять у підвалах, постійно перебувають під обстрілами ракетами, бачать озброєних загарбників, які грабують, розстрілюють, мародерствують", - написав Подоляк.
Топ коментарі
+6 Яр Холодний
показати весь коментар08.03.2022 14:46
+4 Vladimir Longer
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+3 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар08.03.2022 14:44
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Будь ласка, зачекайте...
нехай його дикі собаки та ворони знищать...
про що в них.
гімн рф; могучая, великая,достойная,священная, мудрая, гордая братская,, отечество, отчизна
загалом, крім як, дивіться які ми, і більше ні про що.....
наш посил гімну:
жива та буде жити. оптимістичний погляд в майбутнє і хто не запрошений прийде, получе кизди, ВСЕ!!!!!!!!!!!!!
ніякими братами навіть не смердить....
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"Я не військовий об'єкт, мене не треба звільняти":
у мережі з'явилося зворушливе звернення української дитини. Відео
https://youtu.be/bBL41XKILe8