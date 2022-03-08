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Росіяни перетворили наших дітей на "дітей війни", – Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни перетворили наших дітей на

Вторгнення російської армії перетворило українських дітей на "дітей війни", які змушені ночувати у підвалах через загрозу ракетного обстрілу та спостерігати за озброєними загарбниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Росіяни перетворили наших дітей на "дітей війни". Які сплять у підвалах, постійно перебувають під обстрілами ракетами, бачать озброєних загарбників, які грабують, розстрілюють, мародерствують", - написав Подоляк.

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Топ коментарі
+6
А ще треба "не забувать" хто своєю бездіяльністю і "Великими прожектами" типу "Великого крадівництва" ослабив країну і призвів до цієї агресії!!!
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08.03.2022 14:46
+4
Перетворемо їх свиноматок на мясо)
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08.03.2022 14:37
+3
ніколи не думав про це, а сьогодня порівняв тексти гімнів України та параші.
про що в них.
гімн рф; могучая, великая,достойная,священная, мудрая, гордая братская,, отечество, отчизна
загалом, крім як, дивіться які ми, і більше ні про що.....
наш посил гімну:
жива та буде жити. оптимістичний погляд в майбутнє і хто не запрошений прийде, получе кизди, ВСЕ!!!!!!!!!!!!!
ніякими братами навіть не смердить....
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08.03.2022 14:44
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Перетворемо їх свиноматок на мясо)
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08.03.2022 14:37 Відповісти
" радник глави Офісу президента ".Плять.
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08.03.2022 14:38 Відповісти
...і рідкісний ідіот, що оперує совецкими термінами.
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08.03.2022 14:46 Відповісти
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08.03.2022 14:42 Відповісти
щось багато почесті підарасу.
нехай його дикі собаки та ворони знищать...
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08.03.2022 14:48 Відповісти
Немцы во время Второй Мировой лучше относились к украинцам, чем эти звери из т.н. россии.
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08.03.2022 14:44 Відповісти
ніколи не думав про це, а сьогодня порівняв тексти гімнів України та параші.
про що в них.
гімн рф; могучая, великая,достойная,священная, мудрая, гордая братская,, отечество, отчизна
загалом, крім як, дивіться які ми, і більше ні про що.....
наш посил гімну:
жива та буде жити. оптимістичний погляд в майбутнє і хто не запрошений прийде, получе кизди, ВСЕ!!!!!!!!!!!!!
ніякими братами навіть не смердить....
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08.03.2022 14:44 Відповісти
А ще треба "не забувать" хто своєю бездіяльністю і "Великими прожектами" типу "Великого крадівництва" ослабив країну і призвів до цієї агресії!!!
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08.03.2022 14:46 Відповісти
Та досить бідкатися,якщо до дебільних мокшан за 13-ть днів не до стукались то вже ніколи,їм на всіх та все насрати.Ось чому такої нації не повинно існувати.
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08.03.2022 14:48 Відповісти
Яку націю ти маєш на увазі? можеш назвати її одним словом?
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08.03.2022 14:51 Відповісти
ГІВНО.
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08.03.2022 14:54 Відповісти
до сліз !!!
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"Я не військовий об'єкт, мене не треба звільняти":
у мережі з'явилося зворушливе звернення української дитини. Відео

https://youtu.be/bBL41XKILe8
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08.03.2022 14:49 Відповісти
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08.03.2022 15:03 Відповісти
 
 