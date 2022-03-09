ПВО Украины добилась значительных успехов против самолетов РФ, - Британская разведка
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В среду Великобритания заявила, что противовоздушная оборона Украины добилась успеха против российских самолетов.
Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
"Кажется, украинская противовоздушная оборона добилась значительных успехов в борьбе с современными российскими боевыми самолетами, что, вероятно, не позволило им добиться какого-либо уровня контроля над воздушным пространством", – говорится в сообщении разведки Министерства обороны Британии в Twitter.
(3 of 3)— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2022
Ukrainian air defences appear to have enjoyed considerable success against Russia’s modern combat aircraft, probably preventing them achieving any degree of control of the air.
В оценке Британии также сказано, что российским силам не удалось совершить ни одного значимого прорыва в боях к северо-западу от Киева.
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Прояснилась немного ситуация со странным поведением некоторых российских боевых самолётов, которое наблюдалось в последнее время. Дело в том, что действительно опытные профессиональные пилоты сейчас отказываются вылетать на задания в Украину.
В первую очередь по той причине, что у них не такие высокие шансы вернуться назад, нежели были в Сирии. Как-никак, в Сирии летишь себе на 5 тысячах с лишним и бомбишь школы и больницы. А в Украине, либо от ПВО уходишь в лоупасс, либо наоборот, уходишь из лоупасс от ПЗРК. Одни нервы и адская рулетка на протяжённости всего маршрута. Так, на совещании командующий ЗВО ВС РФ генерал-полковник О.Журавлёв лично предложил командующему 6А ВКС и ПВО РФ генерал-майору Маковецкому застрелиться, в связи со складывающейся ситуацией.
Таким образом, у российского командования сейчас лежит на столе стопка рапортов на увольнение, причём высококлассных пилотов. В экстренном порядке призывают резервистов и курсантов, что соответствующим образом уже сказывается на авиационной группировке оккупантов.
За гелікоптер 500 тисяч баксів.