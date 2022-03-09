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ПВО Украины добилась значительных успехов против самолетов РФ, - Британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

ПВО Украины добилась значительных успехов против самолетов РФ, - Британская разведка

В среду Великобритания заявила, что противовоздушная оборона Украины добилась успеха против российских самолетов.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Кажется, украинская противовоздушная оборона добилась значительных успехов в борьбе с современными российскими боевыми самолетами, что, вероятно, не позволило им добиться какого-либо уровня контроля над воздушным пространством", – говорится в сообщении разведки Министерства обороны Британии в Twitter.

В оценке Британии также сказано, что российским силам не удалось совершить ни одного значимого прорыва в боях к северо-западу от Киева.

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Автор: Анастасія Потіха
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Насправді, останніми днями багато ворожих літаків і ракет знищенно в повітрі. То може все таки цигани ******** у європейців ппо для нас?😀
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09.03.2022 09:03 Ответить
ХитрО.
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09.03.2022 09:04 Ответить
Да все четко, нас просто здесь НЕТ
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09.03.2022 09:12 Ответить
Александр Коваленко@zloy_odessit
10 ч

Прояснилась немного ситуация со странным поведением некоторых российских боевых самолётов, которое наблюдалось в последнее время. Дело в том, что действительно опытные профессиональные пилоты сейчас отказываются вылетать на задания в Украину.
В первую очередь по той причине, что у них не такие высокие шансы вернуться назад, нежели были в Сирии. Как-никак, в Сирии летишь себе на 5 тысячах с лишним и бомбишь школы и больницы. А в Украине, либо от ПВО уходишь в лоупасс, либо наоборот, уходишь из лоупасс от ПЗРК. Одни нервы и адская рулетка на протяжённости всего маршрута. Так, на совещании командующий ЗВО ВС РФ генерал-полковник О.Журавлёв лично предложил командующему 6А ВКС и ПВО РФ генерал-майору Маковецкому застрелиться, в связи со складывающейся ситуацией.
Таким образом, у российского командования сейчас лежит на столе стопка рапортов на увольнение, причём высококлассных пилотов. В экстренном порядке призывают резервистов и курсантов, что соответствующим образом уже сказывается на авиационной группировке оккупантов.
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09.03.2022 09:16 Ответить
ну після славнозвісного "аса" той шо в Сирії воював. якого наші збили..можливо і інші зрозуміли шо їх квітами не будуть зустрічати
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09.03.2022 09:21 Ответить
я знаю в чому причина..але не скажу..а висьоврьоти, адокажь
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09.03.2022 09:17 Ответить
Може вони таки прилетять сюди самі? Ще не вистачало нам на московію пертися щоби попалити ті літаки.
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09.03.2022 09:35 Ответить
За викрадений справний військовий літак наші заплатять пілоту 1 лям баксів і надають громадянство однієї з вільних країн.
За гелікоптер 500 тисяч баксів.
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09.03.2022 10:20 Ответить
 
 