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ППО України досягла значних успіхів проти літаків РФ, - Британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

ППО України досягла значних успіхів проти літаків РФ, - Британська розвідка

У середу Велика Британія заявила, що протиповітряна оборона України досягла успіху проти російських літаків.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Здається, українська протиповітряна оборона досягла значних успіхів у боротьбі з сучасними російськими бойовими літаками, що, ймовірно, не дозволило їм досягти будь-якого рівня контролю над повітряним простором", – йдеться в повідомленні розвідки Міністерства оборони Британії у Twitter.

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В оцінці Британії також сказано, що російським силам не вдалося зробити жодного значущого прориву в боях на північний захід від Києва.

Автор: Наталя Джума
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Насправді, останніми днями багато ворожих літаків і ракет знищенно в повітрі. То може все таки цигани ******** у європейців ппо для нас?😀
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09.03.2022 09:03 Відповісти
ХитрО.
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09.03.2022 09:04 Відповісти
Да все четко, нас просто здесь НЕТ
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09.03.2022 09:12 Відповісти
Александр Коваленко@zloy_odessit
10 ч

Прояснилась немного ситуация со странным поведением некоторых российских боевых самолётов, которое наблюдалось в последнее время. Дело в том, что действительно опытные профессиональные пилоты сейчас отказываются вылетать на задания в Украину.
В первую очередь по той причине, что у них не такие высокие шансы вернуться назад, нежели были в Сирии. Как-никак, в Сирии летишь себе на 5 тысячах с лишним и бомбишь школы и больницы. А в Украине, либо от ПВО уходишь в лоупасс, либо наоборот, уходишь из лоупасс от ПЗРК. Одни нервы и адская рулетка на протяжённости всего маршрута. Так, на совещании командующий ЗВО ВС РФ генерал-полковник О.Журавлёв лично предложил командующему 6А ВКС и ПВО РФ генерал-майору Маковецкому застрелиться, в связи со складывающейся ситуацией.
Таким образом, у российского командования сейчас лежит на столе стопка рапортов на увольнение, причём высококлассных пилотов. В экстренном порядке призывают резервистов и курсантов, что соответствующим образом уже сказывается на авиационной группировке оккупантов.
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09.03.2022 09:16 Відповісти
ну після славнозвісного "аса" той шо в Сирії воював. якого наші збили..можливо і інші зрозуміли шо їх квітами не будуть зустрічати
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09.03.2022 09:21 Відповісти
я знаю в чому причина..але не скажу..а висьоврьоти, адокажь
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09.03.2022 09:17 Відповісти
Може вони таки прилетять сюди самі? Ще не вистачало нам на московію пертися щоби попалити ті літаки.
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09.03.2022 09:35 Відповісти
За викрадений справний військовий літак наші заплатять пілоту 1 лям баксів і надають громадянство однієї з вільних країн.
За гелікоптер 500 тисяч баксів.
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09.03.2022 10:20 Відповісти
 
 