ППО України досягла значних успіхів проти літаків РФ, - Британська розвідка

У середу Велика Британія заявила, що протиповітряна оборона України досягла успіху проти російських літаків.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Здається, українська протиповітряна оборона досягла значних успіхів у боротьбі з сучасними російськими бойовими літаками, що, ймовірно, не дозволило їм досягти будь-якого рівня контролю над повітряним простором", – йдеться в повідомленні розвідки Міністерства оборони Британії у Twitter.

Ukrainian air defences appear to have enjoyed considerable success against Russia’s modern combat aircraft, probably preventing them achieving any degree of control of the air.