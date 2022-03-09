РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10220 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
33 138 28
Киевская область (3537) оккупация (9500) ГСЧС (4482) Буча (429)

В Бучанском районе – гуманитарная катастрофа. Россияне мародерят, насилуют, убивают, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Бучанском районе – гуманитарная катастрофа. Россияне мародерят, насилуют, убивают, - ГСЧС

Сложнейшая ситуация по всей стране в Бучанском районе Киевской области. Ситуация в населенных пунктах района не контролируется украинскими властями, оккупанты создали гуманитарную катастрофу.

Об этом говорится в отчете ГСЧС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

В связи с оккупацией захватчиками нет доступа к таким населенным пунктам: Буча, Ворзель, Ирпень, Михайловская Рубежовка, Гостомель, Бородянка, Шибене, Новое Залесье, Красный Рог, Макаров, Николаевка, Колонщина, Копылов, Севериновка, Березовка, Плахтянка, Гавронщина, Немешаево, Микуличи, Пороскотень, Клавдиево-Тарасово, Мила, Гуровщина.

На территории этих населенных пунктов развернуты российские блокпосты, ведутся боевые действия, производится обстрел жилых домов и объектов инфраструктуры.

По информации местных жителей, оккупантами осуществляется мародерство, убийство, изнасилование гражданского населения, проводится паспортный контроль наших граждан.

Смотрите также: В результате авиаудара войск РФ по Малину погибли 5 человек, двое из них - дети, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В течение почти недели в населенных пунктах отсутствует жизнеобеспечение населения, оккупанты блокируют все возможные пути для подвоза воды, продовольствия и медикаментов.

По оперативной информации, нуждаются в эвакуации около 4 тыс. 400 человек, которые находятся в защитных сооружениях, подвальных помещениях жилых домов, объектах, дачных кооперативах и под завалами.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
Гітлер за роки війни зробив менше біди, ці перевершили всіх.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:26
+34
Номера частей РФ известны. Личный состав в плен живыми не брать.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:30
+33
Які блокпости, як гвалтують, негайно дати команду на знищення...
показать весь комментарий
09.03.2022 10:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які блокпости, як гвалтують, негайно дати команду на знищення...
показать весь комментарий
09.03.2022 10:24 Ответить
давай нищівник вперде, чи тільки пейсати можеш? іди щось роби корисне, чмирдяй тупорилий.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:53 Ответить
Срочно дать команду на изнасилование путинцев.
показать весь комментарий
09.03.2022 11:08 Ответить
кадиркіни це і без команди роблять
показать весь комментарий
09.03.2022 11:11 Ответить
в любом случае какая то сволочь вернется в мордор и там продолжит свои подвиги...орки готовтесь к разборкам
показать весь комментарий
09.03.2022 10:25 Ответить
Будут бандосы орудовать как в 90-х.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:31 Ответить
Ага, вернутся. Разве что в мешках для мусора, если повезет. А так пойдут собакам на корм и на удобрение для нашего чернозема.
Это не 14 год, за все ответят лапотные твари.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:40 Ответить
Гітлер за роки війни зробив менше біди, ці перевершили всіх.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:26 Ответить
Жах який....
показать весь комментарий
09.03.2022 10:28 Ответить
Су..кремлівські.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:30 Ответить
Номера частей РФ известны. Личный состав в плен живыми не брать.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:30 Ответить
ти "побеждаешь"? сранно, це не тільки видно, ще й по запаху відчуваю....
показать весь комментарий
09.03.2022 10:35 Ответить
ты где ***** где сидишь под VPN...?
показать весь комментарий
09.03.2022 10:41 Ответить
у кацапов шифровки и частоты были расписаны до 6 марта. Да, мы побеждаем. Но ценой тысячи жертв среди мирного населения.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:40 Ответить
Тобі з Польщі видніше
показать весь комментарий
09.03.2022 11:19 Ответить
прохання змінити і ніколи більше на називати бандитів та терористів росіянами.
немає такої нації для Українців. НЕМАЄ!!!!!!
показать весь комментарий
09.03.2022 10:31 Ответить
Те, що цю нечисть називають "росіянами" - то ще півбіди. Мене найбільше коробить, коли цю падаль називають "русскімі", одразу хочеться в їбало засвітити.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:42 Ответить
Надіюся, всі вже зрозуміли, що гуманність - для людей. Маскалопітеки під цю категорію не підпадають. Поняття "полону" має відпасти. Оркам тільки смерть.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:32 Ответить
Полон треба, але більшість треба просто знищувати!
показать весь комментарий
09.03.2022 10:36 Ответить
Від малого до великого кацапня буде горіти в Пеклі!
показать весь комментарий
09.03.2022 10:33 Ответить
Так путєн же казав, що цивільне населення України не буде чіпати! Буде їх визволяти і годувати. Що, знову спи39ів?
показать весь комментарий
09.03.2022 10:36 Ответить
Киздеть - это его его обычное, рабочее состояние.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:49 Ответить
боже мій, а не можна туди якихось наших диверсантів заслати, чи з безпілотників їх якось розстріляти, ну щось же треба робити(((
показать весь комментарий
09.03.2022 10:43 Ответить
Німецький фашист виявляється навіть більш позитивним ніж зомбо-кацап
показать весь комментарий
09.03.2022 11:04 Ответить
Выслать в оккупированные районы бомжей или под видом бомжей-хай проведут разведку позиций врага, пока затишье.
показать весь комментарий
09.03.2022 11:12 Ответить
 
 