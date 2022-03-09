В Бучанском районе – гуманитарная катастрофа. Россияне мародерят, насилуют, убивают, - ГСЧС

Сложнейшая ситуация по всей стране в Бучанском районе Киевской области. Ситуация в населенных пунктах района не контролируется украинскими властями, оккупанты создали гуманитарную катастрофу.

Об этом говорится в отчете ГСЧС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

В связи с оккупацией захватчиками нет доступа к таким населенным пунктам: Буча, Ворзель, Ирпень, Михайловская Рубежовка, Гостомель, Бородянка, Шибене, Новое Залесье, Красный Рог, Макаров, Николаевка, Колонщина, Копылов, Севериновка, Березовка, Плахтянка, Гавронщина, Немешаево, Микуличи, Пороскотень, Клавдиево-Тарасово, Мила, Гуровщина.

На территории этих населенных пунктов развернуты российские блокпосты, ведутся боевые действия, производится обстрел жилых домов и объектов инфраструктуры.

По информации местных жителей, оккупантами осуществляется мародерство, убийство, изнасилование гражданского населения, проводится паспортный контроль наших граждан.

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В течение почти недели в населенных пунктах отсутствует жизнеобеспечение населения, оккупанты блокируют все возможные пути для подвоза воды, продовольствия и медикаментов.

По оперативной информации, нуждаются в эвакуации около 4 тыс. 400 человек, которые находятся в защитных сооружениях, подвальных помещениях жилых домов, объектах, дачных кооперативах и под завалами.