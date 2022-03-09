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Київська область (3131) окупація (5826) ДСНС (4458) Буча (498)

В Бучанському районі - гуманітарна катастрофа. Росіяни мародерять, ґвалтують, вбивають, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Бучанському районі - гуманітарна катастрофа. Росіяни мародерять, ґвалтують, вбивають, - ДСНС

Найскладніша ситуація по всій країні у Бучанському районі Київської області. Ситуація в населених пунктах району не контрольована української владою, окупанти створили гуманітарну катастрофу.

Про це йдеться в звіті ДСНС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

У зв’язку з окупацією загарбниками немає доступу до таких населених пунктів: Буча, Ворзель, Ірпінь, Михайлівська Рубежівка, Гостомель, Бородянка, Шибене, Нове Залісся, Красний Ріг, Макарів, Миколаївка, Колонщина, Копилів, Северинівка, Березівка, Плахтянка, Червона Гірка, Гавронщина, Немішаєво, Микуличі, Пороскотень, Клавдієво-Тарасове, Мила, Гурівщина.

На території цих населених пунктів розгорнуті російські блокпости, ведуться бойові дії, здійснюється обстріл житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

За інформацією місцевих мешканців, окупантами здійснюється мародерство, вбивство, ґвалтування цивільного населення, проводиться паспортний контроль наших громадян.

Також читайте: Сьогодні із Бучі та Ворзеля будуть евакуювати жінок та дітей, - міськрада

Протягом майже тижня в населених пунктах відсутнє життєзабезпечення населення, окупанти блокують всі можливі шляхи для підвозу води, харчів та медикаментів.

За оперативною інформацією, потребують евакуації близько 4 тис. 400 осіб, які знаходяться у захисних спорудах, підвальних приміщеннях житлових будинків, об’єктах, дачних кооперативах та під завалами.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+35
Гітлер за роки війни зробив менше біди, ці перевершили всіх.
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09.03.2022 10:26
+34
Номера частей РФ известны. Личный состав в плен живыми не брать.
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09.03.2022 10:30
+33
Які блокпости, як гвалтують, негайно дати команду на знищення...
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09.03.2022 10:24
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Які блокпости, як гвалтують, негайно дати команду на знищення...
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09.03.2022 10:24 Відповісти
давай нищівник вперде, чи тільки пейсати можеш? іди щось роби корисне, чмирдяй тупорилий.
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09.03.2022 10:53 Відповісти
Срочно дать команду на изнасилование путинцев.
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09.03.2022 11:08 Відповісти
кадиркіни це і без команди роблять
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09.03.2022 11:11 Відповісти
в любом случае какая то сволочь вернется в мордор и там продолжит свои подвиги...орки готовтесь к разборкам
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09.03.2022 10:25 Відповісти
Будут бандосы орудовать как в 90-х.
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09.03.2022 10:31 Відповісти
Ага, вернутся. Разве что в мешках для мусора, если повезет. А так пойдут собакам на корм и на удобрение для нашего чернозема.
Это не 14 год, за все ответят лапотные твари.
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09.03.2022 10:40 Відповісти
Гітлер за роки війни зробив менше біди, ці перевершили всіх.
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09.03.2022 10:26 Відповісти
Жах який....
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09.03.2022 10:28 Відповісти
Су..кремлівські.
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09.03.2022 10:30 Відповісти
Номера частей РФ известны. Личный состав в плен живыми не брать.
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09.03.2022 10:30 Відповісти
ти "побеждаешь"? сранно, це не тільки видно, ще й по запаху відчуваю....
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09.03.2022 10:35 Відповісти
ты где ***** где сидишь под VPN...?
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09.03.2022 10:41 Відповісти
у кацапов шифровки и частоты были расписаны до 6 марта. Да, мы побеждаем. Но ценой тысячи жертв среди мирного населения.
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09.03.2022 10:40 Відповісти
Тобі з Польщі видніше
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09.03.2022 11:19 Відповісти
прохання змінити і ніколи більше на називати бандитів та терористів росіянами.
немає такої нації для Українців. НЕМАЄ!!!!!!
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09.03.2022 10:31 Відповісти
Те, що цю нечисть називають "росіянами" - то ще півбіди. Мене найбільше коробить, коли цю падаль називають "русскімі", одразу хочеться в їбало засвітити.
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09.03.2022 10:42 Відповісти
Надіюся, всі вже зрозуміли, що гуманність - для людей. Маскалопітеки під цю категорію не підпадають. Поняття "полону" має відпасти. Оркам тільки смерть.
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09.03.2022 10:32 Відповісти
Полон треба, але більшість треба просто знищувати!
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09.03.2022 10:36 Відповісти
Від малого до великого кацапня буде горіти в Пеклі!
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09.03.2022 10:33 Відповісти
Так путєн же казав, що цивільне населення України не буде чіпати! Буде їх визволяти і годувати. Що, знову спи39ів?
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09.03.2022 10:36 Відповісти
Киздеть - это его его обычное, рабочее состояние.
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09.03.2022 10:49 Відповісти
боже мій, а не можна туди якихось наших диверсантів заслати, чи з безпілотників їх якось розстріляти, ну щось же треба робити(((
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09.03.2022 10:43 Відповісти
Німецький фашист виявляється навіть більш позитивним ніж зомбо-кацап
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09.03.2022 11:04 Відповісти
Выслать в оккупированные районы бомжей или под видом бомжей-хай проведут разведку позиций врага, пока затишье.
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09.03.2022 11:12 Відповісти
 
 