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Власти Великобритании арестовали первый российский самолет по новым санкциям

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Власти Великобритании арестовали первый российский самолет по новым санкциям

Британские власти арестовали первый российский самолет после того, как были введены санкции, предусматривающие возможность ареста любого воздушного судна РФ.

Об этом заявил министр транспорта Грант Шаппс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Шаппс рассказал, что сейчас будет проведено расследование того, кто является конечным владельцем самолета.

"Один такой самолет находится на земле в аэропорту Фарнборо, его я фактически конфисковал, пока мы проводим дальнейшее расследование за последние несколько дней", - сказал Шаппс.

"Очень важно, чтобы у нас были законы, позволяющие это сделать", - добавил министр.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Великобритания обнародовала новые авиационные санкции, позволяющие ей задерживать любые российские самолеты и запрещают экспорт авиационных или космических товаров в Россию.

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Автор: Анастасія Потіха
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Big thanks brothers for supporting Ukraine!
God bless queen!
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09.03.2022 11:23 Ответить
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09.03.2022 11:23 Ответить
До Європи - сумнівно. А от до обіцяного х...овського "раю" - ще й як!
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09.03.2022 16:24 Ответить
2050-й год:
- Деда! А деда! А что это гремит в небе и белые полосы на небесной тверди рисует? Илья-пророк на колеснице едет?
- Нет! Это богопротивные "пиндосы" на птице железной летают - разучились по земле на телеге ездить!
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09.03.2022 11:26 Ответить
Главное не отпускайте!
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09.03.2022 11:28 Ответить
Пусть ПАРАША сидит в ПАРАШЕ та не літає взагалі!
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09.03.2022 11:29 Ответить
***** шастать!
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09.03.2022 11:29 Ответить
Мокшани переходять на батути. З батута на батут і далі на батут, як рекомендував ворРогозка.
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09.03.2022 11:32 Ответить
и это прекрасно, по-моему нам надо двигаться в этом направлении, законов еще нет, а самолет уже арестовали и ждут..., а у нас сколько всякого говна сдриснуло, а наши пока раздуплятся, пока примут решение про оглошення підозри, ее уже и оглашать некому...
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09.03.2022 11:48 Ответить
 
 