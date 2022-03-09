Власти Великобритании арестовали первый российский самолет по новым санкциям

Британские власти арестовали первый российский самолет после того, как были введены санкции, предусматривающие возможность ареста любого воздушного судна РФ.

Об этом заявил министр транспорта Грант Шаппс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Шаппс рассказал, что сейчас будет проведено расследование того, кто является конечным владельцем самолета.

"Один такой самолет находится на земле в аэропорту Фарнборо, его я фактически конфисковал, пока мы проводим дальнейшее расследование за последние несколько дней", - сказал Шаппс.

"Очень важно, чтобы у нас были законы, позволяющие это сделать", - добавил министр.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Великобритания обнародовала новые авиационные санкции, позволяющие ей задерживать любые российские самолеты и запрещают экспорт авиационных или космических товаров в Россию.

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