Влада Великої Британії заарештувала перший російський літак за новими санкціями
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Британська влада заарештувала перший російський літак після того, як було введено санкції, що передбачають можливість арешту будь-якого повітряного судна РФ.
Про це заявив міністр транспорту Грант Шаппс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Шаппс розповів, що наразі буде проведено розслідування щодо того, хто є кінцевим власником літака.
"Один такий літак перебуває на землі в аеропорту Фарнборо, який я фактично конфіскував, поки ми проводимо подальше розслідування протягом останніх кількох днів", - сказав Шаппс.
"Дуже важливо, щоб у нас були закони, які дають змогу це зробити", - додав міністр.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, Велика Британія оприлюднила нові авіаційні санкції, що дають їй право затримувати будь-які російські літаки і забороняють експорт авіаційних або космічних товарів до Росії.
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- Деда! А деда! А что это гремит в небе и белые полосы на небесной тверди рисует? Илья-пророк на колеснице едет?
- Нет! Это богопротивные "пиндосы" на птице железной летают - разучились по земле на телеге ездить!