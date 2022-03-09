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Влада Великої Британії заарештувала перший російський літак за новими санкціями

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Влада Великої Британії заарештувала перший російський літак за новими санкціями

Британська влада заарештувала перший російський літак після того, як було введено санкції, що передбачають можливість арешту будь-якого повітряного судна РФ.

Про це заявив міністр транспорту Грант Шаппс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Шаппс розповів, що наразі буде проведено розслідування щодо того, хто є кінцевим власником літака.

"Один такий літак перебуває на землі в аеропорту Фарнборо, який я фактично конфіскував, поки ми проводимо подальше розслідування протягом останніх кількох днів", - сказав Шаппс.

"Дуже важливо, щоб у нас були закони, які дають змогу це зробити", - додав міністр.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, Велика Британія оприлюднила нові авіаційні санкції, що дають їй право затримувати будь-які російські літаки і забороняють експорт авіаційних або космічних товарів до Росії.
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Big thanks brothers for supporting Ukraine!
God bless queen!
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09.03.2022 11:23 Відповісти
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09.03.2022 11:23 Відповісти
До Європи - сумнівно. А от до обіцяного х...овського "раю" - ще й як!
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09.03.2022 16:24 Відповісти
2050-й год:
- Деда! А деда! А что это гремит в небе и белые полосы на небесной тверди рисует? Илья-пророк на колеснице едет?
- Нет! Это богопротивные "пиндосы" на птице железной летают - разучились по земле на телеге ездить!
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09.03.2022 11:26 Відповісти
Главное не отпускайте!
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09.03.2022 11:28 Відповісти
Пусть ПАРАША сидит в ПАРАШЕ та не літає взагалі!
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09.03.2022 11:29 Відповісти
***** шастать!
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09.03.2022 11:29 Відповісти
Мокшани переходять на батути. З батута на батут і далі на батут, як рекомендував ворРогозка.
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09.03.2022 11:32 Відповісти
и это прекрасно, по-моему нам надо двигаться в этом направлении, законов еще нет, а самолет уже арестовали и ждут..., а у нас сколько всякого говна сдриснуло, а наши пока раздуплятся, пока примут решение про оглошення підозри, ее уже и оглашать некому...
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09.03.2022 11:48 Відповісти
 
 