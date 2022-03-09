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Британія наростить видобуток нафти після відмови від імпорту з Росії

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Британія наростить видобуток нафти після відмови від імпорту з Росії

Британія збільшить видобуток нафти та газу після заяви про заборону на імпорт російської нафти до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

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Міністр транспорту Грант Шеппс нагадав, що країна видобуває як нафту, так і газ.

"Нам пощастило у Британії, що ми не купуємо пропорційно дуже багато російської нафти і газу, і ми також видобуваємо свої власні, тому ми також будемо збільшувати", - сказав Шеппс Sky News.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв викласти нову стратегію енергопостачання, оскільки його уряд готується до наслідків 54-відсоткового стрибка споживчих рахунків за газ і електроенергію з квітня і підвищення цін на бензоколонках.

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А зачем покупать у рашки, если все идет к тому, что у нее можно будет просто взять.
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09.03.2022 11:03 Відповісти
Добавлю: дело даже не в силовых методах. Даже санкции не на полную катушку уже обсыпали экономику рашки. Ядерное оружие - нас его очень легко лишили, когда мы ослаблены, что мешает в ближайшем будущем лишить его рашку? Марионеточное правительство, контрибуции...
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09.03.2022 11:10 Відповісти
А трохи потрясти арабів? Вони думають видобуток нарощувати?
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09.03.2022 11:24 Відповісти
 
 