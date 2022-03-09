Британія наростить видобуток нафти після відмови від імпорту з Росії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Британія збільшить видобуток нафти та газу після заяви про заборону на імпорт російської нафти до кінця року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр транспорту Грант Шеппс нагадав, що країна видобуває як нафту, так і газ.
"Нам пощастило у Британії, що ми не купуємо пропорційно дуже багато російської нафти і газу, і ми також видобуваємо свої власні, тому ми також будемо збільшувати", - сказав Шеппс Sky News.
Прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв викласти нову стратегію енергопостачання, оскільки його уряд готується до наслідків 54-відсоткового стрибка споживчих рахунків за газ і електроенергію з квітня і підвищення цін на бензоколонках.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Галина Шалаева 6370bbe2
показати весь коментар09.03.2022 11:03 Відповісти Мені подобається 3
Галина Шалаева 6370bbe2
показати весь коментар09.03.2022 11:10 Відповісти Мені подобається 0
Сергей Осадчий bf081de4
показати весь коментар09.03.2022 11:24 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...