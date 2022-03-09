Британія наростить видобуток нафти після відмови від імпорту з Росії

Британія збільшить видобуток нафти та газу після заяви про заборону на імпорт російської нафти до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

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Міністр транспорту Грант Шеппс нагадав, що країна видобуває як нафту, так і газ.

"Нам пощастило у Британії, що ми не купуємо пропорційно дуже багато російської нафти і газу, і ми також видобуваємо свої власні, тому ми також будемо збільшувати", - сказав Шеппс Sky News.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв викласти нову стратегію енергопостачання, оскільки його уряд готується до наслідків 54-відсоткового стрибка споживчих рахунків за газ і електроенергію з квітня і підвищення цін на бензоколонках.

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