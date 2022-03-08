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Велика Британія слідом за США відмовилася від російської нафти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Велика Британія слідом за США відмовилася від російської нафти

Уряд Сполученого Королівства приєднався до США в питанні відмови від російських енергоносіїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Британці мають намір повністю відмовитися від імпорту російської нафти до кінця 2022 року. Перехідний період дозволить ринку заповнити продукт із РФ, на який припадає 8 % загального імпорту нафти.

Більша частка російських енергоносіїв на ринку дизельного палива. Орієнтовно 18 % британських потреб у продукті забезпечувалися паливом із Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США забороняють весь імпорт російської нафти, газу та енергії, - Байден

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
дело пошло. перерезают артерию войны
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08.03.2022 19:13
+14
Подяка союзникам!
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08.03.2022 19:19
+11
Денонефтизация ))
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08.03.2022 19:14
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дело пошло. перерезают артерию войны
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08.03.2022 19:13 Відповісти
Денонефтизация ))
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08.03.2022 19:14 Відповісти
Дебензоколонізіція...
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08.03.2022 20:01 Відповісти
Подяка союзникам!
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08.03.2022 19:19 Відповісти
Борис гарне ім'я !

"Борис, ты прав !" - був навіть такий значок наприкінці 80-х
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08.03.2022 19:26 Відповісти
Лавина пошла по европе😊
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08.03.2022 19:20 Відповісти
останніми виявляться, як завжди німці, вони самі говністими, навіть більшими, ніж мадяри
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08.03.2022 19:28 Відповісти
Это еще Слава Богу. что щлюха-фрау меркель ушла . (хотя и ушла она . ****. подсадив всю Европу на рос.газонефтеиглу) До хрена у карликового кгбистика на нее. наверное есть. крепко ее держал
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08.03.2022 19:39 Відповісти
їх двоє-німці і французи
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08.03.2022 19:39 Відповісти
ні, у французів ще четвертушка яйка залишилась від галів, а німці повністю катровані - тов. Бісмарк їх би не впізнав
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08.03.2022 19:46 Відповісти
німці кастровані !!!
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08.03.2022 19:54 Відповісти
Дякуємо, друзі!
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08.03.2022 19:21 Відповісти
Путин любил побаловаться краником - вот и ответочка.
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08.03.2022 19:22 Відповісти
он думал что кран только у него...
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08.03.2022 19:27 Відповісти
...но всякая труба имеет два конца
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08.03.2022 19:28 Відповісти
А до этого, получается, вы войну спонсировали в Сирии? А если бы войны не было, то и дальше импортировали? Лицемеры...
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08.03.2022 19:23 Відповісти
смотрел вчерашнего соловья, тот петушился мол какие там они введут санкции ...
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08.03.2022 19:27 Відповісти
сколько радости у москалей в пабликах по этому поводу. дурнi даже не понимают, что нефть и газ это не лес, который можно рубить и складывать на землю для лучших времен. говорят нам нефть самим нужна хахахахах
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08.03.2022 19:32 Відповісти
скоро это попрет с всех скважен наружу
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08.03.2022 19:36 Відповісти
не попрет - скважины надо заливать бетоном и еще совершать дофига технологических действий - потом такую скважину воскресить дело ох непростое и затратное...пыжатся еще мацкалики - но это ненадолго...
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08.03.2022 19:43 Відповісти
Нафта - ні, часи, коли на Самотлорі били фонтани, скінчився на початку 80х.
А от газ - так. Потрібно буде повна консервація свердловини.
А вартість відновлення спіставна із бурінням нової.
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08.03.2022 19:55 Відповісти
Ага, особливо тоді, коли в рашку перестануть постачати обладнання для нафтопереробки. Японія вже наклала заборону на експорт такого обладнання в країну 404
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08.03.2022 19:39 Відповісти
Республика Идель-Урал будет уже в этом году отделяться сразу после Татарстана, или уже в следующем вместе с республикой Саха?
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08.03.2022 19:51 Відповісти
зараз хороший момент всім тим республікам оголосити незалежність, навіть під приводом чому вони мають гинути в Україні. Зараз час купувати акції нафтових компаній, не кацапських звісно, вони можуть навіть проплатити протести на парашці про відокремлення Бурятії, і інших, окупиться за місяць-два.
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08.03.2022 22:49 Відповісти
а Боря маладец!
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08.03.2022 19:56 Відповісти
Англосаксы - настоящие лидеры Запада. А вот немчура, как обычно, хвостами крутят.
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08.03.2022 20:05 Відповісти
спецоперация по "спасению" экономики эрэфии продолжается. Далi буде
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08.03.2022 20:11 Відповісти
"... до кінця 2022 року"

Поменьше эйфории, долгих 10 месяцев
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08.03.2022 20:33 Відповісти
 
 