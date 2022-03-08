Велика Британія слідом за США відмовилася від російської нафти
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Уряд Сполученого Королівства приєднався до США в питанні відмови від російських енергоносіїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Британці мають намір повністю відмовитися від імпорту російської нафти до кінця 2022 року. Перехідний період дозволить ринку заповнити продукт із РФ, на який припадає 8 % загального імпорту нафти.
Більша частка російських енергоносіїв на ринку дизельного палива. Орієнтовно 18 % британських потреб у продукті забезпечувалися паливом із Росії.
Топ коментарі
+20 Dmitri 18251fb2
показати весь коментар08.03.2022 19:13
+14 irenka ko
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+11 LoraUA
показати весь коментар08.03.2022 19:14
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"Борис, ты прав !" - був навіть такий значок наприкінці 80-х
А от газ - так. Потрібно буде повна консервація свердловини.
А вартість відновлення спіставна із бурінням нової.
Поменьше эйфории, долгих 10 месяцев