Велика Британія запроваджує нові авіаційні санкції проти Росії
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Велика Британія оприлюднила в середу нові авіаційні санкції, що дають їй право затримувати будь-які російські літаки і забороняють експорт авіаційних або космічних товарів до Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters., передає Цензор.НЕТ.
Велика Британія також посилить свою заборону на доступ російських літаків – тепер це буде кримінальним правопорушенням.
Заборона поширюється на будь-які літаки, що належать, експлуатуються чи зафрахтовані будь-ким, пов’язаним з Росією, або підсанкційними фізичними чи юридичними особами, і включатиме право затримувати будь-які літаки, що належать особам, пов’язаним з Росією.
"Заборона літаків під російським прапором у Великій Британії та визнання їхньої присутності кримінальним злочином завдасть більше економічного болю Росії та тим, хто наближений до Кремля", - сказала міністерка закордонних справ Ліз Трасс.
Міністерство закордонних справ заявило, що в середу запропонує нове законодавство для виконання заходів, які також включають право вилучати з британського реєстру повітряних суден будь-які літаки, що належать російським фізичним і юридичним особам.
Нові заходи також дозволять запобігти експорту у сфері авіації та космічних розробок, включно зі страхуванням та перестрахуванням.
Це означатиме, що покриття з існуючих полісів буде скасовано, а британські страховики та перестраховики не зможуть виплачувати вимоги за існуючими полісами в цих секторах, йдеться у заяві МЗС Британії.
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