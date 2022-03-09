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Велика Британія (3656) Росія (47164) літак (1983) санкції (6834)

Велика Британія запроваджує нові авіаційні санкції проти Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Велика Британія запроваджує нові авіаційні санкції проти Росії

Велика Британія оприлюднила в середу нові авіаційні санкції, що дають їй право затримувати будь-які російські літаки і забороняють експорт авіаційних або космічних товарів до Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters., передає Цензор.НЕТ.

Велика Британія також посилить свою заборону на доступ російських літаків – тепер це буде кримінальним правопорушенням.

Заборона поширюється на будь-які літаки, що належать, експлуатуються чи зафрахтовані будь-ким, пов’язаним з Росією, або підсанкційними фізичними чи юридичними особами, і включатиме право затримувати будь-які літаки, що належать особам, пов’язаним з Росією.

"Заборона літаків під російським прапором у Великій Британії та визнання їхньої присутності кримінальним злочином завдасть більше економічного болю Росії та тим, хто наближений до Кремля", - сказала міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

Міністерство закордонних справ заявило, що в середу запропонує нове законодавство для виконання заходів, які також включають право вилучати з британського реєстру повітряних суден будь-які літаки, що належать російським фізичним і юридичним особам.

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Нові заходи також дозволять запобігти експорту у сфері авіації та космічних розробок, включно зі страхуванням та перестрахуванням.

Це означатиме, що покриття з існуючих полісів буде скасовано, а британські страховики та перестраховики не зможуть виплачувати вимоги за існуючими полісами в цих секторах, йдеться у заяві МЗС Британії.

Автор: Наталя Джума
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09.03.2022 10:02 Відповісти
Дякуємо!
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09.03.2022 10:04 Відповісти
Плоти та весла - це ваше всьо, кацапи блохасті
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09.03.2022 10:05 Відповісти
Вот Великобритания красавчики, в отличии от зассавших США и деяких европейских стран
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09.03.2022 10:08 Відповісти
Народ ***** долго шел к такому успеху...
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09.03.2022 10:09 Відповісти
Доки рабсіянє не відчують на собі війну авантюриста ***********, ця тварюка буде на наші міста кидати бомби.
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09.03.2022 10:19 Відповісти
Потрібно нам зараз закуповувати засоби ППО.
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09.03.2022 10:21 Відповісти
❗️ Великобритании вводит запрет на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий. https://t.me/charter97_org/65635
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09.03.2022 10:21 Відповісти
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09.03.2022 10:23 Відповісти
 
 