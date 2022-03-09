Велика Британія запроваджує нові авіаційні санкції проти Росії

Велика Британія оприлюднила в середу нові авіаційні санкції, що дають їй право затримувати будь-які російські літаки і забороняють експорт авіаційних або космічних товарів до Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters., передає Цензор.НЕТ.

Велика Британія також посилить свою заборону на доступ російських літаків – тепер це буде кримінальним правопорушенням.

Заборона поширюється на будь-які літаки, що належать, експлуатуються чи зафрахтовані будь-ким, пов’язаним з Росією, або підсанкційними фізичними чи юридичними особами, і включатиме право затримувати будь-які літаки, що належать особам, пов’язаним з Росією.

"Заборона літаків під російським прапором у Великій Британії та визнання їхньої присутності кримінальним злочином завдасть більше економічного болю Росії та тим, хто наближений до Кремля", - сказала міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

Міністерство закордонних справ заявило, що в середу запропонує нове законодавство для виконання заходів, які також включають право вилучати з британського реєстру повітряних суден будь-які літаки, що належать російським фізичним і юридичним особам.

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Нові заходи також дозволять запобігти експорту у сфері авіації та космічних розробок, включно зі страхуванням та перестрахуванням.

Це означатиме, що покриття з існуючих полісів буде скасовано, а британські страховики та перестраховики не зможуть виплачувати вимоги за існуючими полісами в цих секторах, йдеться у заяві МЗС Британії.