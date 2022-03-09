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Разведка показала летчиков РФ, готовящихся бомбить украинские города. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Разведка показала летчиков РФ, готовящихся бомбить украинские города. ФОТО

Украинская разведка обнародовала список российских летчиков, которые планируют наносить ракетно-бомбовые удары по украинским городам с территории Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины обнародует список летного состава стратегической авиации Воздушно-космических сил России, который планируется к перемещению на аэродромы Республики Беларусь для осуществления ракетно-бомбовых ударов по украинским городам. Гарантируем, что вы вполне почувствуете гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным", - подчеркнули в разведке.

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