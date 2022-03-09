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С помощью чат-бота уничтожены российские оккупанты на Харьковщине, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С помощью чат-бота уничтожены российские оккупанты на Харьковщине, - СБУ

Офіційний чат-бот вкотре допоміг нашим військовим ліквідувати ворога.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины, на этот раз враг с помощью чат-бота t.me/stop_russian_war_bot уничтожен в Харьковской области.

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"Вот что нам пишут защитники: "Ночью "уложили спать" оккупантов на Балаклейском ремонтном заводе." Около 500 единиц техники уничтожены. Спасибо за информацию! Присылайте еще!

Поэтому не останавливаемся на достигнутом: продолжайте следить за каждым движением оккупантов, вражеской техники и ДРГ и сообщать об этом в чат-бот.

Информацию желательно посылать четкую и структурированную, по возможности – с геолокациями", - говорится в сообщении.
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Нахєра про це сповіщати?
тихенько сказали і показали 500...і все))
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09.03.2022 16:49 Ответить
 
 