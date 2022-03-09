За допомогою чатбота знищено російських окупантів на Харківщині, - СБУ

Офіційний чат-бот вкотре допоміг нашим військовим ліквідувати ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Службу безпеки України, цього разу ворога за допомогою чат-бота t.me/stop_russian_war_bot знищено на Харківщині.

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"Ось що нам пишуть захисники: "Вночі "поклали спати" окупантів на Балаклійському ремонтному заводі. Близько 500 одиниць техніки знищено. Дякуємо за інформацію! Присилайте ще!"



Тож не зупиняємось на досягнутому: продовжуйте слідкувати за кожним рухом окупантів, ворожої техніки та ДРГ і повідомляти про це у чат-бот.



Інформацію бажано надсилати чітку і структуровану, за можливості – з геолокаціями", - сказано у повідомленні.