За допомогою чатбота знищено російських окупантів на Харківщині, - СБУ
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Офіційний чат-бот вкотре допоміг нашим військовим ліквідувати ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Службу безпеки України, цього разу ворога за допомогою чат-бота t.me/stop_russian_war_bot знищено на Харківщині.
"Ось що нам пишуть захисники: "Вночі "поклали спати" окупантів на Балаклійському ремонтному заводі. Близько 500 одиниць техніки знищено. Дякуємо за інформацію! Присилайте ще!"
Тож не зупиняємось на досягнутому: продовжуйте слідкувати за кожним рухом окупантів, ворожої техніки та ДРГ і повідомляти про це у чат-бот.
Інформацію бажано надсилати чітку і структуровану, за можливості – з геолокаціями", - сказано у повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
тихенько сказали і показали 500...і все))