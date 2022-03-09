Британия рассматривает возможность передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Starstreak

Великобритания может передать Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak. Они позволят более эффективно защищать украинское небо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как заявил британский министр обороны Бен Уоллес, Лондон рассматривает возможность передачи таких ПЗРК.

"Жизненно важно, чтобы Украина сохранила способность летать и подавлять российские воздушные атаки. В ответ на запросы Украины правительство приняло решение рассмотреть вопрос о безвозмездной передаче высокоскоростных переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Мы считаем, что это остается в рамках определения оборонного оружия, но позволит украинским силам лучше защищать свое небо", – отметил он.

Отметим, ПЗРК Starstreak может поражать воздушные цели на высоте до 5 000 метров.

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