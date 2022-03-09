Британія розглядає можливість передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Starstreak

Велика Британія може передати Києву переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak. Вони дозволять ефективніше захищати українське небо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як заявив британський міністр оборони Бен Уоллес, Лондон розглядає можливість передачі таких ПЗРК.

"Життєво важливо, щоб Україна зберегла здатність літати і придушувати російські повітряні атаки. У відповідь на запити України уряд ухвалив рішення розглянути питання про безоплатну передачу високошвидкісних переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Ми вважаємо, що це залишається в рамках визначення оборонної зброї, але дозволить українським силам краще захищати своє небо", - зазначив він.

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Зазначимо, ПЗРК Starstreak можуть вражати повітряні цілі на висоті до 5 000 метрів.