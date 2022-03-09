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Британія розглядає можливість передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Starstreak

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Британія розглядає можливість передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Starstreak

Велика Британія може передати Києву переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak. Вони дозволять ефективніше захищати українське небо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як заявив британський міністр оборони Бен Уоллес, Лондон розглядає можливість передачі таких ПЗРК.

"Життєво важливо, щоб Україна зберегла здатність літати і придушувати російські повітряні атаки. У відповідь на запити України уряд ухвалив рішення розглянути питання про безоплатну передачу високошвидкісних переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Ми вважаємо, що це залишається в рамках визначення оборонної зброї, але дозволить українським силам краще захищати своє небо", - зазначив він.

Читайте також: Влада Великої Британії заарештувала перший російський літак за новими санкціями

Зазначимо, ПЗРК Starstreak можуть вражати повітряні цілі на висоті до 5 000 метрів.
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Топ коментарі
+44
Респект Джонсону !
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09.03.2022 15:53
+34
Подяка
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09.03.2022 15:52
+32
Файна новина, в добрий час!
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09.03.2022 15:54
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09.03.2022 15:52 Відповісти
Кусок пьютинского навоза,ты не имеешь никакого морального права даже раскрывать свой вонючий рот
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09.03.2022 19:02 Відповісти
Респект Джонсону !
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09.03.2022 15:53 Відповісти
Файна новина, в добрий час!
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09.03.2022 15:54 Відповісти
nu tak ne oslik potreboval i nagoi ob zemlju bil. a Krovavij Poprosil - poprobui ne datj ah da i ne potreboval ia poprosil - znachit i poluchite.
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09.03.2022 15:54 Відповісти
Все правильно. В процессе переговоров с союзниками нет места "наездам" и истерикам.
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09.03.2022 15:59 Відповісти
Uzhas, ofigetj, poprobui ne datj -
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09.03.2022 16:03 Відповісти
Шикарно и побыстрее.
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09.03.2022 15:55 Відповісти
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09.03.2022 15:56 Відповісти
это LML. Думаю, что нам такие не дадут. Дадут носимые - SL.
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09.03.2022 16:46 Відповісти
Тільки довго не розглядайте, а передавайте.
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09.03.2022 15:56 Відповісти
Дякуємо!
Давайте техніку та зброю - ми й самостійно закриємо своє небо.
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09.03.2022 15:56 Відповісти
Щира подяка британцям за допомогу , яка нам сьогодні , вкрай , потрібна 😡
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09.03.2022 15:56 Відповісти
Відчуваю, що підаросійські літуни зайорзали на своїх жопках.
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09.03.2022 15:57 Відповісти
Зенитный ракетный комплекс "Starstreak" предназначен для поражения широкого спектра средств воздушного нападения, включая сверхзвуковые самолеты и низколетящие ударные вертолеты до рубежа эффективного использования ими своего вооружения.
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09.03.2022 15:58 Відповісти
Вот нравится мне єта новость.
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09.03.2022 15:59 Відповісти
Угу. Высота 5км, дальность 7км у новейших. Почти аналог стингера. ПЗРК.
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09.03.2022 16:15 Відповісти
Прочитал больше. Ну да...
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09.03.2022 16:27 Відповісти
Отож.
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09.03.2022 16:32 Відповісти
Спасибо з это. Половину средней величины города прикорет или м.пехотную бригаду ЗСУ
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09.03.2022 17:19 Відповісти
Ни то не сделает, ни другое. Это тактическое оружие.
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09.03.2022 22:27 Відповісти
Uzer Uzer по ТТХ соответствует Осе или Тору. Они бригаду прикрывают. И небольшие города больше бомбят с низкой высоты
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10.03.2022 11:45 Відповісти
По ТТХ соответствует Стингеру. Не спорьте.

Тактико-технические характеристики

Длина ракеты: 1,39 м
Диаметр корпуса: 0,13 м
Размах крыла: 0,27 м
Масса ракеты: 14 кг
Максимальная скорость: ~3,5 M
Дальность действия: 1500-5500 м (до 7000+ м)
Время полёта: 8 сек.
Высота поражаемых целей: 5000 м
Боевая часть: три проникающих вольфрамовых субэлемента (т .н. "дротики") имеющих по осколочной БЧ

Масса субэлемента: ~0,9 кг
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10.03.2022 11:58 Відповісти
Собственно бриты наш главный союзник. Я вообще всем советую с сегодняшнего дня ориентироваться на них. Бриты реально нам сделают красиво.
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09.03.2022 16:02 Відповісти
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09.03.2022 16:03 Відповісти
скорее всего передадут переносные портативные
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09.03.2022 16:06 Відповісти
А тобі від того що ? P.S. Переносний і доставити простіше , і сховати легше , і на передовій можна застосувати .
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09.03.2022 16:13 Відповісти
И город им не прикроешь
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09.03.2022 16:33 Відповісти
tak chto, skazatj pustj nerasmatrivajet, i vam nenado? A to chto ne vsegda tak kak vi sebe v golovah zadumali, tak eto normaljno - mi zhe tozhe v samih boljshih koshmarah nemogli sebe predstavitj chto budite golosovatj po prikolu i podderzhivatj zakativanije deneg v asfaljt.
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09.03.2022 16:50 Відповісти
Нам надо. Но прикрыть мирняк и предприятия ВПК, аэродромы - особо нечем. А эти комплексы - даже не рассматривают.
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09.03.2022 17:14 Відповісти
іди на передову - будеш прикритий (( нахрєна писать хєрню ?
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09.03.2022 16:53 Відповісти
Советы жене давай. И херню сам не пиши. Речь о том, что стингеры и иглы нам уже давно дают, только сейчас проблемы с ПВО прикрытия. Житомирский танковый и Харьков не дадут соврать.
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09.03.2022 17:12 Відповісти
Стратєх хєровий (( або кацап куплений (( Те що тобі "давно дали" має властивість бути використаним , чи ти , убогий , думаєш що літаки з неба банками з огірками збивають ? Саме тому захід поповнює використані запаси і намагається збільшувати постачання цієї зброї щоб вона була у найменшому підрозділові включно з ТрО , який потім зможе захистити від повітряного нападу і тебе , ідіота , і твою жінку , і твою матір що тебе на цей світ пустила(( Більше дурню мені не пиши , думка козлів мене не цікавить ((
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09.03.2022 17:58 Відповісти
Стратех не херовый, речь о том, что нам не дают ни ПВО малой/средней/большой дальности, ни небо не хотят закрыть. Для тебя новость, что сносят объекты критической инфраструктуры, предприятия ВПК, гражданские объекты?
На этом фоне ПЗРК - отмазка для успокоения совести западных политиков.
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09.03.2022 22:22 Відповісти
как би інна - https://censor.net/ua/news/3323377/******************************************************************* що тепер у відповідь видаси ?
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09.03.2022 23:14 Відповісти
Скажу так - научитесь искать первоисточники
https://detaly.co.il/velikobritaniya-postavit-ukraine-sistemy-pvo-kakie-imenno/

«Лучший способ защитить небо - это противовоздушное вооружение, которое Великобритания сейчас поставит Украине», - сказала Трасс, выступая вместе со своим американским коллегой госсекретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

Соединенное Королевство планирует направить на Украину зенитные ракеты, чтобы помочь Киеву противостоять «неизбирательным и смертоносным» авиаударам России, заявил в среду
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступая в Палате общин, уточнил: правительство страны безвозмездно передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak . Они предназначены для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника. Их дальность поражения невелика: 1,5-5 километров, предельная дальность - 7 километров.
«Мы считаем, что эта система останется в рамках определения оборонительного оружия, но позволит украинским силам лучше защищать свое небо», - сказал он.
Министр обороны также сообщил, что Великобритания увеличила поставки в Украину противотанковых ракет, стрелкового оружия и боеприпасов. «На сегодняшний день мы поставили 3615 ракет NLAW и продолжаем поставлять еще. В ближайшее время мы также начнем поставку небольшой партии противотанковых ракет Javelin».

«Все, что мы делаем, откалибровано таким образом, чтобы не доходить до стратегического уровня», - оговорился Уоллес. Речь о том, что Великобритания действует с оглядкой, стараясь не спровоцировать полномасштабный конфликт НАТО с Россией.
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09.03.2022 23:20 Відповісти
так это сообщение не является первоисточником того, о котором речь шла выше.

Там указывалось имено ПВО, а не мобильные ПЗРК и тд.

Запад коненчо максимально улиточно продвигается к решению передать нам нормальные ПВО, и я думаю что это произойдет (или уже происходит) тихо и без лишнего инфошума.

Но даже если этого не произошло бы, русне все равно пздц. Вопрос только в количестве жертв среди мирного населения, но Путлер уже проиграл. Сейчас не все понимают вообще масштаб происходящего. Мы вбиваем гвозди в гроб последней гнилой империи, она обречена, это агония.
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09.03.2022 23:58 Відповісти
Нет. Привожу цитату из https://www.newsru.co.il/world/09mar2022/liz_truss_002.html
Лиз Трасс сообщила в среду, 8 марта - 8 марта это вторник.
Далее, поиск по ключевым словам - \\Великобритания старается избежать прямой конфронтации между Россией и NATO, к которой бы привело создание беспилотной зоны над Украиной. Но, по словам Лиз Трасс, современные системы противовоздушной обороны являются наилучшей альтернативой "закрытому небу".Лиз Трасс также заявила, что Великобритания выступает за полный запрет платежной системы SWIFT в России.\\ - даёт https://detaly.co.il/velikobritaniya-postavit-ukraine-sistemy-pvo-kakie-imenno/ . Далее, это нас ведёт - на https://www.theguardian.com/politics/live/2022/mar/09/grant-shapps-private-jet-boris-johnson-ukraine-russia-keir-starmer-pmqs-visas-live и другие источники в Британии.
Уот так вот
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10.03.2022 00:37 Відповісти
сам себе придумал цепочку линков - сам откомментировал )

повторюсь, речь о другой новости

и сегодняшние апдейты красноречиво об этом свидетельствуют. Будут и ПВО и Старстиксы... не переживай мой мокшанский недруг, будем сбивать ваши шкарабанки теперь еще энергичнее
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17.03.2022 02:52 Відповісти
Мде. С такими соотечественниками, и врагов не надо Вы таки туповаты? Да? Как для человека, умственно ограниченного, я постараюсь помедленнее
И так, Как и было мной сказано - "Starstreak - британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів та літаків противника, що низько летять. Джерело: https://censor.net/ua/n3325836 - выделил специально для вас Итог, я прав, вы - обосрались.
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17.03.2022 03:05 Відповісти
Убогий, кому какая разница что ты сказал? Важно сообщение, которое ты комментировал, и пытаешься свои высеры выдать за топикмейкера. Иди не позорься. Сомневаюсь что ты мой соотечественник. Похож больше на руснявого крота )

Уройся, в итоге нам дают посерьезней игрушки чем Старстрик. Можно будет сбивать крылатые ракеты и прочие руснявые шкарабанки. Я понимаю, что тебе может быть это неприятно осознавать, но руснявых шкарабанок будет падать теперь в разы больше. А это последний козырь путлера. Мы размажем его бомж-армию.
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17.03.2022 03:19 Відповісти
Если завтра нам дадут Минитмены, это не оправдает твоей тупизны, по новости от 09.03.22. В коей говорилось конкретно о ПЗРК, и конкретно о Великобритании Но я так понимаю, вы - девушка? Поэтому упрямство и агрессия?
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17.03.2022 03:26 Відповісти
1. Ты утомляешь адекватных пользователей этого сайта своей глупостью

2. Я не девушка, а ты - сексист. Так себе расклад

3. Ты можешь тут в лепешку разбиться талдыча одно и то же, но по факту первоисточники ты не читаешь и пытаешься выдать желаемое зе действительно. Возникает вопрос - зачем? Зачем ты пытаешься убедить здесь всех что там не дадут ПВО? Переживаешь за своих мокшанских соотечественников или копейку отрабатываешь кремлевскую?

Я тебе так скажу, мы перемелем паРашкинскую армию с ПВО от запада или без него.

Выше тебе человек бросил ссылку на новость на цензоре, перед этим послав тебя нах))))

Если бы ты потрудился глянуть туда, то там была бы цепочка отсылок с источником CNN.

Если бы у тебя был мозг и ты смог зайти на CNN news и почитать что там написано, то понял бы, что ты просто лепишь какую-то ахинею.

https://www.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-09-22/**********************************

Опять же, никто не спорит, что ракеты средней и большой дальности были бы лучше сейчас чем Стингер или даже Старстрикс, но с другой стороны кто мешал нам все эти годы войны усиливать свою ПВО и ракетное вооружение, а не делать велике будiвництво.

Но это уже наши внутренние проблемы, рашистов не касающиеся. Скоро у них там начнется такой пипец, что их потери в этой войне покажутся еще цветочками.
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24.03.2022 03:27 Відповісти
Мда. Канадская свежезарегистрированная ************, вали нахрен с нравоучениями. Крутишься как сперматозоид на простыне. Речь шла о конкретной поставке, и только. Что там и когда в будущем поставят - х.з. Тебе дуре дают ссылки на прессу Британии, ты на перепечатки изданий.
Оно мне киевлянину, ещё будет о "мы перемелем" рассказывать, проксявая псина.
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24.03.2022 08:33 Відповісти
Опа, ксенофобочка пошла еще к сексизму плюс) ты палишься, кацапичик. вы там все такие, ксенофобы и сексисты, ну и долбодятлы, еще к тому же.

Я не давал тебе никаких ссылок ни на какие перепечатки, очнись уже наконец, ты запутался в своей брехне.

Ты такой же киевлянин, подозреваю, как путлер - полководец

И да, мы вас перемелем, рашисты, будете гнить в земле. Уже более 15к отправились на концерт к Кобзону.

Я коренной киевлянин, ща тебя, суку, проверю. В каком районе больше всего гопоты в Киеве?

А раз уж ты так ссылки любишь, то я тебе уже говорил что выше тебе бросили на цензор ссылку в которой ссылка на CNN. А ты, дебилина тупая, не удосужился найти её и почитать. Специально для лишнехромосомных

https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-09-22/h_5903b007b0ad4ff9393cb6e564b53e8f

Здесь нет никаких упоминаний о том что будут именно переносные зенитные ракетные комплексы. Собственно на это тебе собеседник и указал. Но ты продолжаешь с пеной у рта доказывать что будут только они, словно ты в британском министерстве обороны работаешь и лучше знаешь. Повторюсь, твоя империя рашисткая катится в ад, она потерпит поражение в этой войне и начнет распадаться в ближайшее время. Причем не важно умерт ли путлер сегодня или продержится еще какое-то время. Этот процесс уже не остановить. Так что готовься, руснявый.
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26.03.2022 16:06 Відповісти
Пшло вон, бестолковое кацапо. Да, именно так. Оно.
Тебе идиотине, дают ссылку на первоисточник в прессе Британии, ты мне - на CNN.
Тебе указывают на слова министра обороны, ты мне - на министра иностранных дел.
Слушай, а правда, что дебилам легко живётся? Хотя не отвечай, идиот не осознаёт, что он идиот.
А на счёт киевлянин или нет... Приезжай ко мне, на Позняки, покажу тебе остатки ваших козлячьих ракет, не перетрудишься 1 - 1.5 км ножками протопать? ***** ты кацапский, жопу греющий за бугром.
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26.03.2022 18:14 Відповісти
ой, а чего это ты раскукарекался так?

на вопрос по Киеву не ответил, как я и думал, слился, и пытаешься меня в чем-то обвинить.

повторю для отмороженных - ты сам читал свои первоисточники? там есть что-то про то что ты тут кукарекаешь? там указываются типы противовоздушки? что ты вообще тут всем нам пытаешься доказать? что нас слили и не дадут нормальное пво? или просто боярышника перепил? ))))

про существование vpn ты коненчо же не в курсе, ********************?

Ну давай дадим тебе второй шанс, истеричка. Позняки говоришь. Ну ок, скажи мне какая у вас там есть архитектурная достопримечательность, связанная с водой?
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26.03.2022 22:02 Відповісти
Кукарекают твои родители. Ты просто помелом метёшь.
Тебя какая достопримечательность интересует? Новый парк, на Днепровской? Парк на м.Позняки? Или на одном из озёр? Или что ты вообще под архитектурной домтопримечательностью имеешь в виду? Может мусоросжигательный завод, и его пруд? Вас, дебилов, х. поймёшь.
Ну а если ты знаком с позняками, ответь, где сейчас людям гуманитарку дают в районе м. Осокорки? Давай поц, вперёд.
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26.03.2022 22:44 Відповісти
кстати, вражина, а ты сам свои ссылки открывал?

там что-то тоже ничего не сказано о том, какие именно элементы ПВО будут переданы.

С чего ты упорно взял что это будут переносные? )))) Тебе так приятней думать просто?

Они не хотят сами закрывать небо, но говорят о том что хорошей альтернативой закрытого неба являются современные системы противоздушной обороны.

Ты читать умеешь?

Или для тебя современные системы противовоздушной обороны - это Иглы? ))))

Я вообще не пойму че ты тут лепишь и зачем? Иди Соловьева послушай еще, может успокоишься немного)
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26.03.2022 16:11 Відповісти
Тормоз, ты только сейчас до прочтения ссылки добралось? А отвечало перед этим - как в воду пердело? Так ты зенки протри, убогое, и поищи слово "переносные" в прессухе от главы мин. обороны Британии. Ой, напомню, там на английском. Удачи, неучь.
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26.03.2022 18:05 Відповісти
если у тебя были хоть какие-то зачатки логики, москалыку, ты бы читал что тебе люди пишут, а не кукарекал свои истерики. ты обосрался с ответами, так что скорее поверю что ты из саратова обосранного а не из Киева моего. А даже ты бы даже был киевлянином и нёс всю ту пургу что ты несешь тут истеричную, то нахер ты тут сдался? Едь на границу с Польшей и сиди там, не знаю, пиши комментики что всё пропало и нам нечем защититься.

Повторюсь, мы ******** русню с ПВО от запада или без него, вопрос только в количестве жертв мирного населения.
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26.03.2022 22:07 Відповісти
Мы таки кацапов разобьём, без твоих вскукареков, озаботься боингом. Сколько вы там расследуете? Не торопитесь, мы и за боинг с пыней сочтемся, шоб ваши европейские лапки не перетрудились.
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26.03.2022 22:47 Відповісти
Эээээ,да ты оказывается ватный хитрожопый рашистский пдрс...
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09.03.2022 19:08 Відповісти
Во первых, инна. Во вторых, смотри выше. В третьих, ПЗРК, это хорошее оружие, но им не возможно создать прикрытие объектов. А за это пока - тишина
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09.03.2022 22:25 Відповісти
Ціни цьому Джонсу немає. Крутий банднрівець.
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09.03.2022 16:04 Відповісти
Дякую, звісно, але нам потрібні дальнобойні ЗРК, щоби могли міста прикривати.
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09.03.2022 16:06 Відповісти
Збивай асфальтом - від далеко летить ((
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09.03.2022 17:12 Відповісти
Гадаєш - щось розумне бовкнув?
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09.03.2022 17:16 Відповісти
Гадаєш що твій комент тут комусь із тих хто це вирішує цікавий ? Якщо так - тоді перечитай коменти трьохрічної давнини про бариг, свинарчуків і бізнес на крові ..... ось там і поховали наші комплекси ППО коли ви усі хором побігли за мироглазного голосувати .
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09.03.2022 18:35 Відповісти
Все сказав?

А тепер видихни, і з новими силами дави москалів!

З внутрішніми ворогами потім будем розбиратись, після перемоги!

І спитаємо дуже суворо!
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09.03.2022 19:06 Відповісти
Можна і не триндіть завчасно. Передали б тоді б вже інформували. Вони для ворогів цю інформацію передають? Мені здається, що наші занадто багато своїми язиками мелють. Можна просто тихенько отримувати допомогу і дерти окупанта несподіванками.
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09.03.2022 16:16 Відповісти
Якби ними збили штук 40 літаків- тоді можна трохи сказати...
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09.03.2022 17:24 Відповісти
Написали щоб ті літаки і не рипалися , а як рипалися , то у ефірі звучало - "сдаюсь в плєн на каком аеродромє можно получить премію за самальот" .
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09.03.2022 18:38 Відповісти
Власне Starstreak, це ПЗРК.

Длина ракеты: 1,39 м
Диаметр корпуса: 0,13 м
Размах крыла: 0,27 м
Масса ракеты: 14 кг[1]
Максимальная скорость: ~3,5 M
Дальность действия: 1500-5500 м[2](до 6000+ м[1])
Время полёта: 8 сек.[2]
Высота поражаемых целей: 5000 м[3]
Боевая часть: три проникающих вольфрамовых субэлемента (т .н. «дротики») имеющих по осколочной БЧ

- Масса субэлемента: ~0,9 кг

Може входити до різних легких каомплексів.
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09.03.2022 16:18 Відповісти
Ми вважаємо, що це залишається в рамках
Какие рамки, кукушонок? Шестилетняя девочка без ног. Это твои рамки, мразь?
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09.03.2022 16:20 Відповісти
Це типу - як Стінгер?
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09.03.2022 16:23 Відповісти
Намного жесче, и новее
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09.03.2022 16:24 Відповісти
только принцип наведения другой - по лазерной тропе. Ну и ракета пошустрее летит.
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09.03.2022 16:53 Відповісти
Главное меньше блаблабла больше действий! Время не ждет
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09.03.2022 16:24 Відповісти
Та передавайте мовчки і швидше щоб були сюрпризи для ординських стервятників бо вони щоночі безкарно ще літають по лінії Суми- Лебедин- Охтирка.
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09.03.2022 16:33 Відповісти
еще освоить надо.
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09.03.2022 16:55 Відповісти
Ми ж не знаєм, може вже освоєні. Літакопад покаже.
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09.03.2022 17:15 Відповісти
Стінгери освоїли за пару днів. І з цими проблем не буде - лиш би дали.
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09.03.2022 18:52 Відповісти
Вы за пару дней на тренажере несколько сотен пусков сделали?
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09.03.2022 18:54 Відповісти
Перші Стінгери ми отримали приблизно 13 лютого. А вже з початку війни почали їх використовувати. Значить - швидко освоїли.
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09.03.2022 19:22 Відповісти
Швиииидше розглядайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.03.2022 16:44 Відповісти
схрестим пальчики щоб все вийшло добре
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09.03.2022 16:54 Відповісти
Главное что бы передали в итоге
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09.03.2022 17:45 Відповісти
 
 