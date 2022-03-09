Британія розглядає можливість передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Starstreak
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Велика Британія може передати Києву переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak. Вони дозволять ефективніше захищати українське небо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Як заявив британський міністр оборони Бен Уоллес, Лондон розглядає можливість передачі таких ПЗРК.
"Життєво важливо, щоб Україна зберегла здатність літати і придушувати російські повітряні атаки. У відповідь на запити України уряд ухвалив рішення розглянути питання про безоплатну передачу високошвидкісних переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Ми вважаємо, що це залишається в рамках визначення оборонної зброї, але дозволить українським силам краще захищати своє небо", - зазначив він.
Зазначимо, ПЗРК Starstreak можуть вражати повітряні цілі на висоті до 5 000 метрів.
Будь ласка, зачекайте...
Давайте техніку та зброю - ми й самостійно закриємо своє небо.
Тактико-технические характеристики
Длина ракеты: 1,39 м
Диаметр корпуса: 0,13 м
Размах крыла: 0,27 м
Масса ракеты: 14 кг
Максимальная скорость: ~3,5 M
Дальность действия: 1500-5500 м (до 7000+ м)
Время полёта: 8 сек.
Высота поражаемых целей: 5000 м
Боевая часть: три проникающих вольфрамовых субэлемента (т .н. "дротики") имеющих по осколочной БЧ
Масса субэлемента: ~0,9 кг
На этом фоне ПЗРК - отмазка для успокоения совести западных политиков.
https://detaly.co.il/velikobritaniya-postavit-ukraine-sistemy-pvo-kakie-imenno/
«Лучший способ защитить небо - это противовоздушное вооружение, которое Великобритания сейчас поставит Украине», - сказала Трасс, выступая вместе со своим американским коллегой госсекретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне.
Соединенное Королевство планирует направить на Украину зенитные ракеты, чтобы помочь Киеву противостоять «неизбирательным и смертоносным» авиаударам России, заявил в среду
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступая в Палате общин, уточнил: правительство страны безвозмездно передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak . Они предназначены для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника. Их дальность поражения невелика: 1,5-5 километров, предельная дальность - 7 километров.
«Мы считаем, что эта система останется в рамках определения оборонительного оружия, но позволит украинским силам лучше защищать свое небо», - сказал он.
Министр обороны также сообщил, что Великобритания увеличила поставки в Украину противотанковых ракет, стрелкового оружия и боеприпасов. «На сегодняшний день мы поставили 3615 ракет NLAW и продолжаем поставлять еще. В ближайшее время мы также начнем поставку небольшой партии противотанковых ракет Javelin».
«Все, что мы делаем, откалибровано таким образом, чтобы не доходить до стратегического уровня», - оговорился Уоллес. Речь о том, что Великобритания действует с оглядкой, стараясь не спровоцировать полномасштабный конфликт НАТО с Россией.
Там указывалось имено ПВО, а не мобильные ПЗРК и тд.
Запад коненчо максимально улиточно продвигается к решению передать нам нормальные ПВО, и я думаю что это произойдет (или уже происходит) тихо и без лишнего инфошума.
Но даже если этого не произошло бы, русне все равно пздц. Вопрос только в количестве жертв среди мирного населения, но Путлер уже проиграл. Сейчас не все понимают вообще масштаб происходящего. Мы вбиваем гвозди в гроб последней гнилой империи, она обречена, это агония.
Лиз Трасс сообщила в среду, 8 марта - 8 марта это вторник.
Далее, поиск по ключевым словам - \\Великобритания старается избежать прямой конфронтации между Россией и NATO, к которой бы привело создание беспилотной зоны над Украиной. Но, по словам Лиз Трасс, современные системы противовоздушной обороны являются наилучшей альтернативой "закрытому небу".Лиз Трасс также заявила, что Великобритания выступает за полный запрет платежной системы SWIFT в России.\\ - даёт https://detaly.co.il/velikobritaniya-postavit-ukraine-sistemy-pvo-kakie-imenno/ . Далее, это нас ведёт - на https://www.theguardian.com/politics/live/2022/mar/09/grant-shapps-private-jet-boris-johnson-ukraine-russia-keir-starmer-pmqs-visas-live и другие источники в Британии.
Уот так вот
повторюсь, речь о другой новости
и сегодняшние апдейты красноречиво об этом свидетельствуют. Будут и ПВО и Старстиксы... не переживай мой мокшанский недруг, будем сбивать ваши шкарабанки теперь еще энергичнее
И так, Как и было мной сказано - "Starstreak - британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів та літаків противника, що низько летять. Джерело: https://censor.net/ua/n3325836 - выделил специально для вас Итог, я прав, вы - обосрались.
Уройся, в итоге нам дают посерьезней игрушки чем Старстрик. Можно будет сбивать крылатые ракеты и прочие руснявые шкарабанки. Я понимаю, что тебе может быть это неприятно осознавать, но руснявых шкарабанок будет падать теперь в разы больше. А это последний козырь путлера. Мы размажем его бомж-армию.
2. Я не девушка, а ты - сексист. Так себе расклад
3. Ты можешь тут в лепешку разбиться талдыча одно и то же, но по факту первоисточники ты не читаешь и пытаешься выдать желаемое зе действительно. Возникает вопрос - зачем? Зачем ты пытаешься убедить здесь всех что там не дадут ПВО? Переживаешь за своих мокшанских соотечественников или копейку отрабатываешь кремлевскую?
Я тебе так скажу, мы перемелем паРашкинскую армию с ПВО от запада или без него.
Выше тебе человек бросил ссылку на новость на цензоре, перед этим послав тебя нах))))
Если бы ты потрудился глянуть туда, то там была бы цепочка отсылок с источником CNN.
Если бы у тебя был мозг и ты смог зайти на CNN news и почитать что там написано, то понял бы, что ты просто лепишь какую-то ахинею.
https://www.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-09-22/**********************************
Опять же, никто не спорит, что ракеты средней и большой дальности были бы лучше сейчас чем Стингер или даже Старстрикс, но с другой стороны кто мешал нам все эти годы войны усиливать свою ПВО и ракетное вооружение, а не делать велике будiвництво.
Но это уже наши внутренние проблемы, рашистов не касающиеся. Скоро у них там начнется такой пипец, что их потери в этой войне покажутся еще цветочками.
Оно мне киевлянину, ещё будет о "мы перемелем" рассказывать, проксявая псина.
Я не давал тебе никаких ссылок ни на какие перепечатки, очнись уже наконец, ты запутался в своей брехне.
Ты такой же киевлянин, подозреваю, как путлер - полководец
И да, мы вас перемелем, рашисты, будете гнить в земле. Уже более 15к отправились на концерт к Кобзону.
Я коренной киевлянин, ща тебя, суку, проверю. В каком районе больше всего гопоты в Киеве?
А раз уж ты так ссылки любишь, то я тебе уже говорил что выше тебе бросили на цензор ссылку в которой ссылка на CNN. А ты, дебилина тупая, не удосужился найти её и почитать. Специально для лишнехромосомных
https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-09-22/h_5903b007b0ad4ff9393cb6e564b53e8f
Здесь нет никаких упоминаний о том что будут именно переносные зенитные ракетные комплексы. Собственно на это тебе собеседник и указал. Но ты продолжаешь с пеной у рта доказывать что будут только они, словно ты в британском министерстве обороны работаешь и лучше знаешь. Повторюсь, твоя империя рашисткая катится в ад, она потерпит поражение в этой войне и начнет распадаться в ближайшее время. Причем не важно умерт ли путлер сегодня или продержится еще какое-то время. Этот процесс уже не остановить. Так что готовься, руснявый.
Тебе идиотине, дают ссылку на первоисточник в прессе Британии, ты мне - на CNN.
Тебе указывают на слова министра обороны, ты мне - на министра иностранных дел.
Слушай, а правда, что дебилам легко живётся? Хотя не отвечай, идиот не осознаёт, что он идиот.
А на счёт киевлянин или нет... Приезжай ко мне, на Позняки, покажу тебе остатки ваших козлячьих ракет, не перетрудишься 1 - 1.5 км ножками протопать? ***** ты кацапский, жопу греющий за бугром.
на вопрос по Киеву не ответил, как я и думал, слился, и пытаешься меня в чем-то обвинить.
повторю для отмороженных - ты сам читал свои первоисточники? там есть что-то про то что ты тут кукарекаешь? там указываются типы противовоздушки? что ты вообще тут всем нам пытаешься доказать? что нас слили и не дадут нормальное пво? или просто боярышника перепил? ))))
про существование vpn ты коненчо же не в курсе, ********************?
Ну давай дадим тебе второй шанс, истеричка. Позняки говоришь. Ну ок, скажи мне какая у вас там есть архитектурная достопримечательность, связанная с водой?
Тебя какая достопримечательность интересует? Новый парк, на Днепровской? Парк на м.Позняки? Или на одном из озёр? Или что ты вообще под архитектурной домтопримечательностью имеешь в виду? Может мусоросжигательный завод, и его пруд? Вас, дебилов, х. поймёшь.
Ну а если ты знаком с позняками, ответь, где сейчас людям гуманитарку дают в районе м. Осокорки? Давай поц, вперёд.
там что-то тоже ничего не сказано о том, какие именно элементы ПВО будут переданы.
С чего ты упорно взял что это будут переносные? )))) Тебе так приятней думать просто?
Они не хотят сами закрывать небо, но говорят о том что хорошей альтернативой закрытого неба являются современные системы противоздушной обороны.
Ты читать умеешь?
Или для тебя современные системы противовоздушной обороны - это Иглы? ))))
Я вообще не пойму че ты тут лепишь и зачем? Иди Соловьева послушай еще, может успокоишься немного)
Повторюсь, мы ******** русню с ПВО от запада или без него, вопрос только в количестве жертв мирного населения.
А тепер видихни, і з новими силами дави москалів!
З внутрішніми ворогами потім будем розбиратись, після перемоги!
І спитаємо дуже суворо!
Длина ракеты: 1,39 м
Диаметр корпуса: 0,13 м
Размах крыла: 0,27 м
Масса ракеты: 14 кг[1]
Максимальная скорость: ~3,5 M
Дальность действия: 1500-5500 м[2](до 6000+ м[1])
Время полёта: 8 сек.[2]
Высота поражаемых целей: 5000 м[3]
Боевая часть: три проникающих вольфрамовых субэлемента (т .н. «дротики») имеющих по осколочной БЧ
- Масса субэлемента: ~0,9 кг
Може входити до різних легких каомплексів.
Какие рамки, кукушонок? Шестилетняя девочка без ног. Это твои рамки, мразь?