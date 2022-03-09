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СБУ запустила новый сервис – бот для фиксации военных преступлений российских оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

СБУ запустила новый сервис – бот для фиксации военных преступлений российских оккупантов

Служба безопасности Украины запустила новый сервис – бот для фиксации всех преступлений российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Россия обязательно ответит за нападение на Украину! Так как каждый день приносит новые доказательства Гаагскому трибуналу. Для сбора данных Служба безопасности Украины запустила новый сервис – официальный бот:

t.me/russian_war_tr

Просим каждого, у кого есть подтверждения военных преступлений армии РФ, сообщить о них. Уже сегодня Международный уголовный суд в Гааге приступил к расследованию дела войны РФ против Украины. Захватчики должны ответить за все, что они делают на нашей земле!

Также читайте: Уже четыре европейские страны начали расследование военных преступлений РФ в Украине, - Венедиктова

Автор: Анастасія Потіха
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09.03.2022 19:46 Ответить
Pavlo Klimkin

1 год ·



Якщо Грузія стане перевалочним пунктом для санкційних товарів в Росію, то я більше цю країну не поважатиму. Раніше цю роль виконував Лукашенко, тепер все більше ознак, що цю роль готують для Грузії, адже Білорусь теж під санкціями. Закликаю всіх грузинів не дати використати свою горду і фантастичну країну як пральну машину для підсанкційних товарів. І тим більше запровадити санкції проти Росії. Не запроваджувати санкції - це зрада України і українців. А подавати заявку в Євросоюз і не запроваджувати санкції це двулічність, тут вже «або хрестик або труси".
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09.03.2022 19:53 Ответить
 
 