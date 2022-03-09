СБУ запустила новый сервис – бот для фиксации военных преступлений российских оккупантов
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Служба безопасности Украины запустила новый сервис – бот для фиксации всех преступлений российских оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Россия обязательно ответит за нападение на Украину! Так как каждый день приносит новые доказательства Гаагскому трибуналу. Для сбора данных Служба безопасности Украины запустила новый сервис – официальный бот:
Просим каждого, у кого есть подтверждения военных преступлений армии РФ, сообщить о них. Уже сегодня Международный уголовный суд в Гааге приступил к расследованию дела войны РФ против Украины. Захватчики должны ответить за все, что они делают на нашей земле!
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1 год ·
Якщо Грузія стане перевалочним пунктом для санкційних товарів в Росію, то я більше цю країну не поважатиму. Раніше цю роль виконував Лукашенко, тепер все більше ознак, що цю роль готують для Грузії, адже Білорусь теж під санкціями. Закликаю всіх грузинів не дати використати свою горду і фантастичну країну як пральну машину для підсанкційних товарів. І тим більше запровадити санкції проти Росії. Не запроваджувати санкції - це зрада України і українців. А подавати заявку в Євросоюз і не запроваджувати санкції це двулічність, тут вже «або хрестик або труси".