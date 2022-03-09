СБУ запустила новий сервіс - бот для фіксації воєнних злочинів російських окупантів
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Служба безпеки України запустила новий сервіс - бот для фіксації всіх злочинів російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба СБУ.
Росія обов’язково відповість за напад на Україну! Бо кожен день приносить нові докази для Гаазького трибуналу. Для збору цих даних Служба безпеки України запустила новий сервіс – офіційний бот:
Просимо кожного, хто має підтвердження воєнних злочинів армії РФ, повідомити про них. Уже сьогодні Міжнародний кримінальний суд в Гаазі розпочав розслідувати справу війни РФ проти України. Тож загарбники повинні відповісти за все, що вони чинять на нашій землі!
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1 год ·
Якщо Грузія стане перевалочним пунктом для санкційних товарів в Росію, то я більше цю країну не поважатиму. Раніше цю роль виконував Лукашенко, тепер все більше ознак, що цю роль готують для Грузії, адже Білорусь теж під санкціями. Закликаю всіх грузинів не дати використати свою горду і фантастичну країну як пральну машину для підсанкційних товарів. І тим більше запровадити санкції проти Росії. Не запроваджувати санкції - це зрада України і українців. А подавати заявку в Євросоюз і не запроваджувати санкції це двулічність, тут вже «або хрестик або труси".