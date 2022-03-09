СБУ запустила новий сервіс - бот для фіксації воєнних злочинів російських окупантів

Служба безпеки України запустила новий сервіс - бот для фіксації всіх злочинів російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба СБУ.

Росія обов’язково відповість за напад на Україну! Бо кожен день приносить нові докази для Гаазького трибуналу. Для збору цих даних Служба безпеки України запустила новий сервіс – офіційний бот:

http://t.me/russian_war_tribunal_bot

Просимо кожного, хто має підтвердження воєнних злочинів армії РФ, повідомити про них. Уже сьогодні Міжнародний кримінальний суд в Гаазі розпочав розслідувати справу війни РФ проти України. Тож загарбники повинні відповісти за все, що вони чинять на нашій землі!

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