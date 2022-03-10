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В Анталии начались переговоры Кулебы, Чавушоглу и Лаврова. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Анталии начались переговоры Кулебы, Чавушоглу и Лаврова. ФОТО

Министры иностранных дел Украины, Турции и РФ Дмитрий Кулеба, Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров начали переговоры в Анталии.

Об этом сообщил в твиттере спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Анталии начались переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Турции и РФ по прекращению российской агрессии против Украины", - отметил Николенко.

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В Анталии начались переговоры Кулебы, Чавушоглу и Лаврова 01
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Топ комментарии
+26
О, грустная брехливая лошадь!
Мерзко даже на него смотреть!
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10.03.2022 10:56
+22
1. війська нафіг, в тому числі з Донбасу і Криму.
2. репарації.
3. Кубань.
4. потрібно посунути кордон від Харкова...
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10.03.2022 10:57
+18
Пане Кулебо, размажьте этого лживого мерина!
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10.03.2022 10:56
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Ща як договоряться))
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10.03.2022 10:56 Ответить
договоряться договориваться дальше...
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10.03.2022 11:15 Ответить
Далеченько коняка відсіла. Мабуть попередили, що може стати Шуфричем 2.0
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10.03.2022 11:20 Ответить
договорятся, Кулеба уже бандеровские ботинки одел, со шпорами
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10.03.2022 11:31 Ответить
Мевлют Мерт Алтынташ как тебя не хватает
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10.03.2022 10:56 Ответить
О, грустная брехливая лошадь!
Мерзко даже на него смотреть!
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10.03.2022 10:56 Ответить
Пане Кулебо, размажьте этого лживого мерина!
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10.03.2022 10:56 Ответить
1. війська нафіг, в тому числі з Донбасу і Криму.
2. репарації.
3. Кубань.
4. потрібно посунути кордон від Харкова...
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10.03.2022 10:57 Ответить
Третье и четвертое и нах не надо...пусть ссуки гниют в паРаше..
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10.03.2022 10:58 Ответить
якщо заявити лише перших 2 пункти, то торгуватимуться по ним.
якщо 4, то нехай торгуються по 3-му і 4-му.
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10.03.2022 11:05 Ответить
Так население оттуда вывезти в Сибирь . И украинцами заселить обратно
Сава України !!!!
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10.03.2022 11:12 Ответить
просте правило, проси максимум, отримаєш те, що треба.
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10.03.2022 11:42 Ответить
5. Парад на Красной площади
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10.03.2022 11:01 Ответить
в идеале до границ 2014 года конечно, но это нереально сейчас.
я думаю максимум на что смогут договориться это статус-кво т.е. до начала полномасштабной войны да и то, это в лучшем случае.... Врятли получится что-то другое, иначе всеобщая мобилизация всех и вся, ещё больше оружия и выбивать их оттуда силой с значительными разрушениями наших городов... такова цена
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10.03.2022 11:05 Ответить
а зараз не повномасштабна війна? зараз у них не мобілізація всіх і вся?

була інфа, шо русня вже квартири в криму намагається розпродати.
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10.03.2022 11:17 Ответить
у кого "у них"? Я пишу про нас! У нас пока резервы мобилизируются. Я писал, что отбить Крым и лугандон переговорами - нереально, только силой.
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10.03.2022 11:20 Ответить
а с чего вы взяли что они о чём то договорятся? все вопросы щас решаются на поле боя и только там а всю остальное лишь закрепление результатов на бумаге.
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10.03.2022 12:17 Ответить
я что-то другое написал?
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10.03.2022 12:57 Ответить
по п.4 - за 100 далі від бєлгорода
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10.03.2022 11:51 Ответить
і для чого нам кубань? щоб знову збільшити відсоток русскоязьіческих в країні? Для чого оці провокативні пунктики? Щоб чергова московська пропогандистська мразота за поребриком почала блеяти, що вон хаахльі сабираюцца напасть на рассеюматушку.
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10.03.2022 12:06 Ответить
ці переговори, щоб тільки задокументувати що рф є недоговороздатньою, як божевільна людина.
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10.03.2022 10:58 Ответить
"Людина"? Нехай вас не вводить в оману зовнішня схожість кацапа з людьми.
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10.03.2022 11:00 Ответить
треба молитися та просити у Бога допомоги та витримки Дмитру!
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10.03.2022 10:59 Ответить
У ЗСУ просити надійніше!
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10.03.2022 11:29 Ответить
Это как вести переговоры с Риббентропом, времён ВМВ. Тогда это было бы воспринято как сюрр. Сегодня - норма. По всем международным законам и канонам, Лавров и остальная кремлёвская шайка - военные преступники, и любого из них нужно было бы там же и арестовать.
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10.03.2022 10:59 Ответить
Скорее всего это будет пустая трата времени...
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10.03.2022 10:59 Ответить
время на перегрупировку и подтяжку резервов... радует только, что нашим военам все эти переговоры до лампочки и они крошат тварей и днем и ночью и прямо сейчас!
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10.03.2022 11:06 Ответить
Ето в лучшем случае. Не дай БОГ чтобы о чем то *договорились*.
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10.03.2022 11:13 Ответить
tut estj interesnye novosti.....nezhdanchik esli pravda

https://www.youtube.com/watch?v=HIQ9NAXqbA8
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10.03.2022 11:00 Ответить
нахер эти переговоры о чём с фашистами говорить вообще, плюнуть в морду лошадиную и уйти
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10.03.2022 11:01 Ответить
лавров не дурень, і розуміє, що навряд чи отримає від кулеби більше, ніж було запропоновано мединському. тавро військового злочинця йому нах не треба. думаю, основні перемовини сьогодні у нього будуть не з кулебою.
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10.03.2022 11:06 Ответить
не вірю, що ці переговори закінчаться чимось добрим для України...
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10.03.2022 11:08 Ответить
О чем с кацапоидами можно договариваться? Если идете на переговоры с кацапоидами напиши у себя на лбу слово ЛОХ.
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10.03.2022 11:12 Ответить
С имперскими тварями договориться нельзя, их надо только уничтожать.
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10.03.2022 11:13 Ответить
Если кацапоиды не могут победить кого то силой то они идут на хитрость и подлость включая переговоры. Если вы о чем то договорились с кацапоидами то ето ваши же проблемы а не обязательства кацапов. Страшнее войны с кацапами может быть только *перемирие* с кацапами.
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10.03.2022 11:16 Ответить
Буква Z
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10.03.2022 11:18 Ответить
это пустая трата времени, там непримиримые противоречия и договориться по ним невозможно на взаимовыгодных условиях, да и уровень не тот...
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10.03.2022 11:18 Ответить
бессмысленная затея, ибо обманут и ничего не выполнят, как всегда...
но и отказаться нельзя от переговоров, ибо Запад выразит глубокую обеспокоенность )
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10.03.2022 11:21 Ответить
Переговоры со стороны Украины свидетельствуют что укр. правительство заботится о своей стране и гражданах. Переговоры со стороны рашки свидетельствует что рашка ничего силой сделать уже не может.
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10.03.2022 11:22 Ответить
планшет?
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10.03.2022 11:34 Ответить
захід дивиться зелені видосикі - захід потім зрозуміє ху е хто....
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10.03.2022 11:31 Ответить
Переговоры всё равно вести придётся, как минимум рабсеяне в этом точно заинтересованы-блицкриг провалился, войска этих руссовитязей потрёпаны, а денежные потери с каждый днём растут с астрономической скоростью. Вначале минимум-прекращение огня и доступ к той же ЧАЭС. Дальше видно будет.
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10.03.2022 11:36 Ответить
Пристрелите лошадь.
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10.03.2022 11:40 Ответить
****, далеко сидит. Но добросить чем-то тяжелым можно. Кулеба, надеюсь, что-то тяжелое с собой взял?
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10.03.2022 11:43 Ответить
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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10.03.2022 12:02 Ответить
 
 