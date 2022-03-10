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В Анталии начались переговоры Кулебы, Чавушоглу и Лаврова. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министры иностранных дел Украины, Турции и РФ Дмитрий Кулеба, Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров начали переговоры в Анталии.
Об этом сообщил в твиттере спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Анталии начались переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Турции и РФ по прекращению российской агрессии против Украины", - отметил Николенко.
Топ комментарии
+26 andant 1000
показать весь комментарий10.03.2022 10:56
+22 ViktorXP
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+18 Алексей Рябов 1b2bb5d9
показать весь комментарий10.03.2022 10:56
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Мерзко даже на него смотреть!
2. репарації.
3. Кубань.
4. потрібно посунути кордон від Харкова...
якщо 4, то нехай торгуються по 3-му і 4-му.
Сава України !!!!
я думаю максимум на что смогут договориться это статус-кво т.е. до начала полномасштабной войны да и то, это в лучшем случае.... Врятли получится что-то другое, иначе всеобщая мобилизация всех и вся, ещё больше оружия и выбивать их оттуда силой с значительными разрушениями наших городов... такова цена
була інфа, шо русня вже квартири в криму намагається розпродати.
https://www.youtube.com/watch?v=HIQ9NAXqbA8
но и отказаться нельзя от переговоров, ибо Запад выразит глубокую обеспокоенность )