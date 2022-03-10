В Анталии начались переговоры Кулебы, Чавушоглу и Лаврова. ФОТО

Министры иностранных дел Украины, Турции и РФ Дмитрий Кулеба, Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров начали переговоры в Анталии.

Об этом сообщил в твиттере спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Анталии начались переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Турции и РФ по прекращению российской агрессии против Украины", - отметил Николенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бой 72-й бригады и "Азова" с войсками РФ в Броварском районе – вид сверху. ВИДЕО