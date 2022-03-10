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В Анталії розпочалися перемовини Кулеби, Чавушоглу та Лаврова. ФОТО
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Міністри закордонних справ України, Туреччини і РФ Дмитро Кулеба, Мевлют Чавушоглу та Сергій Лавров розпочали переговори в Анталії.
Про це повідомив у твітері речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"В Анталії розпочалися переговори за участю міністрів закордонних справ України, Туреччини і РФ щодо припинення російської агресії проти України", - зазначив Ніколенко.
Топ коментарі
+26 andant 1000
показати весь коментар10.03.2022 10:56
+22 ViktorXP
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+18 Алексей Рябов 1b2bb5d9
показати весь коментар10.03.2022 10:56
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Будь ласка, зачекайте...
Мерзко даже на него смотреть!
2. репарації.
3. Кубань.
4. потрібно посунути кордон від Харкова...
якщо 4, то нехай торгуються по 3-му і 4-му.
Сава України !!!!
я думаю максимум на что смогут договориться это статус-кво т.е. до начала полномасштабной войны да и то, это в лучшем случае.... Врятли получится что-то другое, иначе всеобщая мобилизация всех и вся, ещё больше оружия и выбивать их оттуда силой с значительными разрушениями наших городов... такова цена
була інфа, шо русня вже квартири в криму намагається розпродати.
https://www.youtube.com/watch?v=HIQ9NAXqbA8
но и отказаться нельзя от переговоров, ибо Запад выразит глубокую обеспокоенность )