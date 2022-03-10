В Анталії розпочалися перемовини Кулеби, Чавушоглу та Лаврова. ФОТО

Міністри закордонних справ України, Туреччини і РФ Дмитро Кулеба, Мевлют Чавушоглу та Сергій Лавров розпочали переговори в Анталії.

Про це повідомив у твітері речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Анталії розпочалися переговори за участю міністрів закордонних справ України, Туреччини і РФ щодо припинення російської агресії проти України", - зазначив Ніколенко.

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