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ВСУ уничтожили российский дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в Черниговской области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Черниговской области Вооруженные силы Украины уничтожили российский дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".
Об этом днем в четверг, 10 марта, сообщили в Оперативном командовании "Север", передает Цензор.НЕТ.
"На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования "Север" уничтожило дивизион "Искандер-М", которые обстреливали мирное население!" – говорится в сообщении.
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Але шото пошло не так.
мультки, попаганда и ... отпавшая ручка у броневичка прямо при путяне ))))
у них осталисть только старые кости в "храмах" рпц-огпу (по старославянски мощи= кости, трупопоклонники нечистивые, Создатель искоренит их, ибо это тяжелейший грех по Библии)
Як варіант - бахнути по бульбашам з території України, щоб змусити вступити у війну.
«Насколько я знаю... обратились в Китай... они отказали», - сказал Кудинов, говоря о проблемах с поставками запчастей российским авиаперевозчикам, передает РИА «Новости».
Не смешите мои санкции!
Кари, окупантам з московіі, кари!!
- Ні, не чули... Коли ви цим хвалилися, ми якраз поле орали і хліб ростили... Так що вибачайте - "очі бояться, а руки - роблять!"