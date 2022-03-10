Погиб бывший нардеп Евгений Дейдей

Стало известно о гибели бывшего народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея. Обстоятельства смерти пока неизвестны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Instagram сообщила его жена Дарья Дейдей.

"Не знаю, как мне теперь жить", – написала она.

Причины смерти бывшего нардепа пока не известны.

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Дейдей был украинским военнослужащим и политическим деятелем. Координировал батальон патрульной службы специального назначения "Киев-1" Главного управления МВД Украины в Киеве.

Являлся народным депутатом 8 созыва и советником министра внутренних дел.