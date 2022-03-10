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Погиб бывший нардеп Евгений Дейдей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Погиб бывший нардеп Евгений Дейдей

Стало известно о гибели бывшего народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея. Обстоятельства смерти пока неизвестны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Instagram сообщила его жена Дарья Дейдей.

"Не знаю, как мне теперь жить", – написала она.

Причины смерти бывшего нардепа пока не известны.

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Дейдей был украинским военнослужащим и политическим деятелем. Координировал батальон патрульной службы специального назначения "Киев-1" Главного управления МВД Украины в Киеве.

Являлся народным депутатом 8 созыва и советником министра внутренних дел.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
"Дейдей був українським військовослужбовцем і політичним діячем. Координував батальйон патрульної служби спеціального призначення "Київ-1" Головного управління МВС України в Києві.Був народним депутатом 8 скликання і радником міністра внутрішніх справ". - Чому не вказано жодного слова про його кримінальні історії?
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10.03.2022 15:57
+4
Кабы из полиции его уволили со скандалом.
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10.03.2022 16:01
+4
гудел этот депутат своим криминалом
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10.03.2022 16:09
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10.03.2022 15:53 Ответить
Обставини невідомі.
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10.03.2022 15:54 Ответить
"Дейдей був українським військовослужбовцем і політичним діячем. Координував батальйон патрульної служби спеціального призначення "Київ-1" Головного управління МВС України в Києві.Був народним депутатом 8 скликання і радником міністра внутрішніх справ". - Чому не вказано жодного слова про його кримінальні історії?
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10.03.2022 15:57 Ответить
гудел этот депутат своим криминалом
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10.03.2022 16:09 Ответить
Кабы из полиции его уволили со скандалом.
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10.03.2022 16:01 Ответить
яценюк- моджахед, твой выход, ты по израилям ховаешься дристня?
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10.03.2022 16:08 Ответить
Дык у него и сестра в штатах имеется - баптистская проповедница.
Может у нее.
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10.03.2022 16:10 Ответить
Герою слава
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10.03.2022 16:08 Ответить
вот это чмо дийдеено
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10.03.2022 16:12 Ответить
🤮
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10.03.2022 16:13 Ответить
Шо она с собой сделала? Как такое может нравится
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10.03.2022 16:24 Ответить
Це з неї кацсабізм випирає
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10.03.2022 17:01 Ответить
если не знала куда деньги девать, вкладывала в губы
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10.03.2022 17:05 Ответить
Еще лет 10 назад были девушки как девушки, естественные, даже те у кого с деньгами проблем нет...
А щас в инстаграме насмотрелись всякого и стали не девушками, а девушками с внешностью девушек легкого поведения. Триндец
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10.03.2022 17:21 Ответить
Ой! А что у неё с лицом?
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10.03.2022 16:58 Ответить
Возможно. Всегда при виде кацапских женщин с контурой вокруг губ (была тут у них такая мода) думал что выглядит как раз похоже на тех других губ. Это ещё более похоже.
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10.03.2022 17:04 Ответить
хапал, крал, с криминалом дружил , все мало и мало было и вот все- ничего не надо,
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10.03.2022 16:18 Ответить
Халдеи остановитесь, и покайтесь. Вы все безумные грешники.
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10.03.2022 16:28 Ответить
А так же никто не вспоминает, как он инсценировал ранение на фронте. Так что вполне может быть что он под крылышком Рюкзакяна собрал себе немножко и сделав пластику осядет где нибудь. ДНК в этом случае было бы очень полезно.
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10.03.2022 17:52 Ответить
Заліг на дно
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10.03.2022 18:17 Ответить
 
 