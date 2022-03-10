Погиб бывший нардеп Евгений Дейдей
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Стало известно о гибели бывшего народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея. Обстоятельства смерти пока неизвестны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Instagram сообщила его жена Дарья Дейдей.
"Не знаю, как мне теперь жить", – написала она.
Причины смерти бывшего нардепа пока не известны.
Дейдей был украинским военнослужащим и политическим деятелем. Координировал батальон патрульной службы специального назначения "Киев-1" Главного управления МВД Украины в Киеве.
Являлся народным депутатом 8 созыва и советником министра внутренних дел.
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+9 Юрій Яцуляк
показать весь комментарий10.03.2022 15:57
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+4 Саня Сапер
показать весь комментарий10.03.2022 16:09
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Может у нее.
А щас в инстаграме насмотрелись всякого и стали не девушками, а девушками с внешностью девушек легкого поведения. Триндец