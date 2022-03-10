Загинув колишній нардеп Євген Дейдей

Стало відомо про загибель колишнього народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея. Обставини смерті поки невідомі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пр це в Instagram повідомила його дружина Дарина Дейдей.

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"Не знаю, як мені тепер жити", - написала вона.

Причини смерті колишнього нардепа поки невідомі.

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Дейдей був українським військовослужбовцем і політичним діячем. Координував батальйон патрульної служби спеціального призначення "Київ-1" Головного управління МВС України в Києві.

Був народним депутатом 8 скликання і радником міністра внутрішніх справ.