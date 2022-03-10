Загинув колишній нардеп Євген Дейдей
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Стало відомо про загибель колишнього народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея. Обставини смерті поки невідомі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пр це в Instagram повідомила його дружина Дарина Дейдей.
"Не знаю, як мені тепер жити", - написала вона.
Причини смерті колишнього нардепа поки невідомі.
Дейдей був українським військовослужбовцем і політичним діячем. Координував батальйон патрульної служби спеціального призначення "Київ-1" Головного управління МВС України в Києві.
Був народним депутатом 8 скликання і радником міністра внутрішніх справ.
Топ коментарі
+9 Юрій Яцуляк
показати весь коментар10.03.2022 15:57
+4 Юрій Ан
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+4 Саня Сапер
показати весь коментар10.03.2022 16:09
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Может у нее.
А щас в инстаграме насмотрелись всякого и стали не девушками, а девушками с внешностью девушек легкого поведения. Триндец