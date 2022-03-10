Понад 500 цивільних українців загинули від початку війни, - ООН

В ООН повідомили, що станом на 8 березня серед цивільних в Україні – 1424 жертви нападу Росії, серед них – 516 убитих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланнм на Управління Верховного комісара ООН з прав людини

"У період з 4 ранку 24 лютого 2022 року, коли розпочався військовий напад Російської Федерації на Україну, до опівночі 8 березня 2022 року (за місцевим часом) Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зареєструвало 1424 жертви серед цивільного населення в країні: 516 убитих та 908 поранених", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, УВКПЛ ООН повідомляє про:

516 убитих (98 чоловіків, 60 жінок, 9 хлопчиків та 5 дівчаток, а також 23 дитини та 321 дорослий, чия стать поки невідома)

908 поранених (78 чоловіків, 57 жінок, 12 дівчаток і 4 хлопчики, а також 34 дитини та 723 дорослих, чия стать поки невідома).

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Щодо географії постраждалих, ООН повідомляє:

Донецька та Луганська області: 573 постраждалих (111 убитих та 462 поранених)

Контрольована урядом територія: 436 постраждалих (87 убитих та 349 поранених)

Територія, підконтрольна самопроголошеним "республікам": 137 постраждалих (24 убитих та 113 поранених)

Інші регіони України (місто Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька та Житомирська області), які були під контролем уряду, коли постраждали мирні жителі: 851 постраждалий (405 убитих та 446 ранених).

До більшості зареєстрованих випадків загибелі та поранень призвели удари зброї вибухової дії з великим радіусом ураження, включаючи обстріли із застосуванням важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні удари та авіаудари.

УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо останніми днями, оскільки з місць, де йдуть інтенсивні бойові дії, інформація надходить із запізненням і багато повідомлень вимагають підтвердження.

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Це стосується, наприклад, міст Волноваха, Маріуполь, Ізюм, де, ймовірно, постраждали сотні мирних жителів. Ці цифри вимагають подальшого підтвердження і не включені до вищевказаної статистики.