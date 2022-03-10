Понад 500 цивільних українців загинули від початку війни, - ООН
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В ООН повідомили, що станом на 8 березня серед цивільних в Україні – 1424 жертви нападу Росії, серед них – 516 убитих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланнм на Управління Верховного комісара ООН з прав людини
"У період з 4 ранку 24 лютого 2022 року, коли розпочався військовий напад Російської Федерації на Україну, до опівночі 8 березня 2022 року (за місцевим часом) Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зареєструвало 1424 жертви серед цивільного населення в країні: 516 убитих та 908 поранених", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, УВКПЛ ООН повідомляє про:
- 516 убитих (98 чоловіків, 60 жінок, 9 хлопчиків та 5 дівчаток, а також 23 дитини та 321 дорослий, чия стать поки невідома)
- 908 поранених (78 чоловіків, 57 жінок, 12 дівчаток і 4 хлопчики, а також 34 дитини та 723 дорослих, чия стать поки невідома).
Щодо географії постраждалих, ООН повідомляє:
- Донецька та Луганська області: 573 постраждалих (111 убитих та 462 поранених)
- Контрольована урядом територія: 436 постраждалих (87 убитих та 349 поранених)
- Територія, підконтрольна самопроголошеним "республікам": 137 постраждалих (24 убитих та 113 поранених)
- Інші регіони України (місто Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька та Житомирська області), які були під контролем уряду, коли постраждали мирні жителі: 851 постраждалий (405 убитих та 446 ранених).
До більшості зареєстрованих випадків загибелі та поранень призвели удари зброї вибухової дії з великим радіусом ураження, включаючи обстріли із застосуванням важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні удари та авіаудари.
УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо останніми днями, оскільки з місць, де йдуть інтенсивні бойові дії, інформація надходить із запізненням і багато повідомлень вимагають підтвердження.
Це стосується, наприклад, міст Волноваха, Маріуполь, Ізюм, де, ймовірно, постраждали сотні мирних жителів. Ці цифри вимагають подальшого підтвердження і не включені до вищевказаної статистики.
Будь ласка, зачекайте...
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Слава нації
Смерть москалям
Я вже нічого не розумію. Ще лва-три дні і не захочу розуміти.
В кожному місті представник сидить?
Експертним шляхом можна орієнтовно порахувати бойові втрати, а не цівільні.
але давати фейкові дані до ООН чи будь якої подібної інституції це не те саме що розповсюджувати особисто чи через ЗМІ.
Та й в Україні в цілому. І куди в такому разі дивиться той же уряд? Зараз всі мери підпорядкрвані військовій адміністрації.
Єрунда якась навкруги.
багато героїчно-патріотичних відосиків від Віталіка Кіма (зеленого слуги) але оборону Миколаївщини тримає бойовий генерал-кіборг Марченко, якого слуги у 2019 арештували і намагалися засудити на підставі фальшивих звинувачень. навіть не знаю чи справа проти нього була припинена.
та як би там не було, чи ти чуєш чи бачиш у новинах щось про нього? вряд, бо герой-захисник має бути слуга Кім і відповідно інформація яка корисна для гундосого і його оточені чи куратора.
При військовому стані діють обмеження прав і свобод, в т.ч і месцевого самоврядування.
Зеленський лишив практично всіх голів ОДА на посадах голів військових адміністрацій.
Тоді питання - куди вони дивляться?
P.S.
Поки ми з тобою листуємось - подивись тут коменти нижче
роздування та перебільшення жахіть безумовно переслідує якусь ціль.
спроектуй це на заяви та месиджі з ОПУ/відосиків про необхідність домовлятися з ******, і все стає на свої місця.